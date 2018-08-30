Работаю в банке больше трех лет. До этого был опыт работы в разных отраслях экономики, в т.ч. финансовой. Честно говоря, именно здесь я обрела профессионализм, ибо банк дал возможность реально учиться и развиваться. Училась, получая опыт и знания от коллег-профессионалов, развиваясь в стрессовых ситуациях (в рамках многозадачности и динамичности банк не давал уставать от однообразия и стагнации), и потом благодаря структурированности процессов. С опытом работы нашего банка на рынке труда мы - очень ценные профессиональные кандидаты, прошедшие огонь и воду, как говорится .



Второе, что очень ценно в банке - команда. Нигде до этого я не встречала столь сильную сплоченную команду. Дружественная атмосфера, взаимовыручка, чуткость, отсутствие подковерных игр, интриг - вот, что есть наша команда. Удивило именно отсутствие интриганов.



Третье - комфортные условия труда. Уровень дохода пропорционален выполняемой работе, доход выше среднего и на рынке ДАЛЕКО НЕ ВЕЗДЕ могут предложить аналогичный. Некоторые могут со мной не согласиться, но я уверена в том, что для того, чтобы чего-то стоить, нужно потрудиться: заработать профессиональный авторитет, как минимум. Банк дает возможность зарабатывать тем, кто этого хочет. Плюс ДМС: очень выручает.



За время моей работы в МДМ Банке (до этого в УРСА Банке) уволилось очень приличное количество людей, в том числе и тех, кто искал "лучшей жизни". С очень многими поддерживаю отношения, общаюсь, и поверьте, многие из них снова вернулись, многие хотели бы вернуться, многие вспоминают работу здесь, как лучшую: "Я думал у нас дурдом, но ТАМ такой ужас!" Идеальной работы нет, нужно искать во всем свои плюсы, а в банке плюсов много и они очевидны, несмотря на то, что я пережила с этим банком очень тяжелые времена: и кризис, и объединение… Недаром говорят: "Хорошо там, где нас нет" Вот и делайте выводы.



За последнее время были предложения по работе в других банках. Интереса не возникло. После «МДМа» сложно ориентироваться на что-то другое, это совсем другой уровень. Не удивительно, что многие работают здесь десятилетиями.