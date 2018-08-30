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Хорошо там, где нас нет? хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работаю в банке больше трех лет. До этого был опыт работы в разных отраслях экономики, в т.ч. финансовой. Честно говоря, именно здесь я обрела профессионализм, ибо банк дал возможность реально учиться и развиваться. Училась, получая опыт и знания от коллег-профессионалов, развиваясь в стрессовых ситуациях (в рамках многозадачности и динамичности банк не давал уставать от однообразия и стагнации), и потом благодаря структурированности процессов. С опытом работы нашего банка на рынке труда мы - очень ценные профессиональные кандидаты, прошедшие огонь и воду, как говорится smile:).

Второе, что очень ценно в банке - команда. Нигде до этого я не встречала столь сильную сплоченную команду. Дружественная атмосфера, взаимовыручка, чуткость, отсутствие подковерных игр, интриг - вот, что есть наша команда. Удивило именно отсутствие интриганов.

Третье - комфортные условия труда. Уровень дохода пропорционален выполняемой работе, доход выше среднего и на рынке ДАЛЕКО НЕ ВЕЗДЕ могут предложить аналогичный. Некоторые могут со мной не согласиться, но я уверена в том, что для того, чтобы чего-то стоить, нужно потрудиться: заработать профессиональный авторитет, как минимум. Банк дает возможность зарабатывать тем, кто этого хочет. Плюс ДМС: очень выручает.

За время моей работы в МДМ Банке (до этого в УРСА Банке) уволилось очень приличное количество людей, в том числе и тех, кто искал "лучшей жизни". С очень многими поддерживаю отношения, общаюсь, и поверьте, многие из них снова вернулись, многие хотели бы вернуться, многие вспоминают работу здесь, как лучшую: "Я думал у нас дурдом, но ТАМ такой ужас!" Идеальной работы нет, нужно искать во всем свои плюсы, а в банке плюсов много и они очевидны, несмотря на то, что я пережила с этим банком очень тяжелые времена: и кризис, и объединение… Недаром говорят: "Хорошо там, где нас нет" smile:) Вот и делайте выводы.

За последнее время были предложения по работе в других банках. Интереса не возникло. После «МДМа» сложно ориентироваться на что-то другое, это совсем другой уровень. Не удивительно, что многие работают здесь десятилетиями.
smirka • сотрудник
07.11.2011 09:33
46 комментариев
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Chester™
07.11.2011 14:16
Улыбнуло))) Мне одному кажется, что отзыв похож один в один на отзывы "номерных" в далеком 2009г.? Аж настольгия)))

Изменено: Chester™ - 07.11.2011 14:17
JM_
07.11.2011 17:40
Не одному. Тоже подумалось.
Но может статься, что автор искренен?
У каждого ведь своё восприятие. smile:-)
smirka
Автор отзыва
08.11.2011 06:31
Честно говоря, отзывы далекого 2009 почитала только после Ваших "ностальгий", уважаемые комментаторы. Радует то, что лояльные Банку люди были, есть и будут:)
Sieze
08.11.2011 09:44
"Радует то, что лояльные Банку люди были, есть и будут:)"
Лояльность к данному работодателю отдает изрядной долей садомазахизма.smile:)
История последних 2-3 лет, кратко:
Говорится: Главное в нашем банке это люди, которые ездят в этих лифтах. Результат: Многоразовое сокращение персонала.
Говорится: Мы клиентоориентированный банк. Результат: уход из ряда регионов и закрытие ряда ДО.
Говорится: Мы проводим урезание расходов. Результат: Децентрализация и увеличение расходов, которые переложили на филиал.
Говорится: Децентрализация наше все. Результат: Разрушена работа централизованных подразделений. Функционал передается в никуда или на места, где нет специалистов.
Продолжать можно долго. А вот, что хорошего сотрудники видели за это время, остается вопросом.

Вероятно мы работали в разных банках)

Изменено: Sieze - 08.11.2011 09:45
smirka
Автор отзыва
08.11.2011 10:27
Ну Вы прямо идеалист-утопист:) Это наемная работа, Вы чего ждете? Ежедневного праздника в серые будни? Это бизнес. Как любой бизнес, он претерпевает изменения, реагируя на рыночную ситуацию, и не всегда радужные прежде всего для персонала, ибо персонал-основная его составляющая.
Чтобы не быть садомазохистом, как Вы выразились, предлагаю Вам уйти от наемного труда в бизнес и проблем не будет)) у Вас)) будут только у Ваших подчиненных, которые, поверьте, тоже где-нибудь напишут о Вас..идеальных систем не бывает!

Изменено: smirka - 08.11.2011 10:28
hokum
08.11.2011 16:32
Ну насчёт прочего ладно, но вот какая польза от ДМС..?
JM_
08.11.2011 18:21
по поводу закрытия - закрывали нерентабельные точки, клиентоориентированность это хорошо, но неплохо бы и финрез давать..
back_to_the_future
08.11.2011 22:49
JM, расскажите об этом Х-сотрудникам тех филиалов, которых уже нет... Особенно тех, которые _давали_ прибыль. Уверен, они откроют для себя много нового. Например, вы легко им объясните, почему для небольшого подразделения устанавливался финрез как для крупного. И ЧТО именно стало причиной их "убирания с рынка".

Изменено: back_to_the_future - 08.11.2011 22:50
JM_
09.11.2011 09:40
back_to_the_future
Ну, я думаю не следует путать огульное закрытие филиалов в 2009 при присоединении их площадок к филиалам экс-урса, и закрытия 2011 года.
sergeevalex
09.11.2011 10:14
Цитата
Мне одному кажется, что отзыв похож один в один на отзывы "номерных" в далеком 2009г.? Аж настольгия)))

Да. Есть немного. Хотя, как мне кажется, сложно написать положительный отзыв в рамках заданного правилами сайта плана (зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт). Есть отдельные гении, типа Вурдалака, которые с лёгкостью перешагивают этот барьер.
Что касается самого отзыва, вполне корректно и по делу. Жаль, что от действующего сотрудника. На счёт ДМС, надеюсь, будет радовать ещё больше, т.к. мнения собирались, осталось их пустить в дело, т.е. использовать результаты опроса при проведении конкурса.
Уважаемому Sieze мог бы ответить по каждому пункту "истории 2-3 лет" и даже глубже. Что было и к чему это привело на сегодня. Но ограничусь лишь общим комментарием, что положительная динамика вполне конкретно прослеживается. И началась она именно после завершения переходных процессов, связанных с объединением (уровень управления банком).
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