Устроился в данный банк с надеждой на то, что удастся построить карьеру в банке, как обычно бывает, начинать необходимо с азов и начальных уровней, но, на мой взгляд, несмотря на все это именно устройство на самой низшей ступени банка и создает мнение о нем.



Пройдя обучение, которое проводилось на высшем уровне на кредитного специалиста, пошли дни текущей работы. Не скажу, что все было первоклассно, все было гораздо хуже, попадая сразу на второй рабочий день графика на полностью неподготовленную для работы точку. Я прекрасно понимаю, что это была совершенно недавно открытая точка, но, на мой взгляд, именно в банке должно быть все подготовлено на высшем уровне, это еще не самая большая сложность! Приходится сталкиваться с неработающими периодически программами, жизненно важными для обслуживания клиента, и если даже они работают, они постоянно выходят из строя!



В последующее время сталкиваюсь с более интересными вещами, например, неорганизованность работы структурных подразделений банка во взаимодействии - по-моему, это смешно. Что самое интересное, банк готов терять своих собственных клиентов в виде того, что при действующем предложении от банка клиент получает отказ! Даже с этим я готов смириться, но неорганизованность банка не просто настораживает, но и пугает!



В общем и целом работой банка как сотрудник я не доволен, особенно учитывая высокой, в больших кавычках, окладной части заработной платы, и достаточно низкой мотивацией для сотрудников! Банк предоставляет действительно хорошие условия для клиентов. Но для сотрудников условия оставляют желать лучшего!



Желаю банку развиваться не только в направлении клиентов, но и сотрудников тоже. Надеюсь, все изменится к лучшему, и банк приобретет должную оперативность и обслуживание клиентов на высоком уровне! Хочу посмотреть, оправдает ли банк мои ожидания в дальнейшем!