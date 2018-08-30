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Устроился в данный банк с надеждой на то, что удастся построить карьеру в банке, как обычно бывает, начинать необходимо с азов и начальных уровней, но, на мой взгляд, несмотря на все это именно устройство на самой низшей ступени банка и создает мнение о нем.
Пройдя обучение, которое проводилось на высшем уровне на кредитного специалиста, пошли дни текущей работы. Не скажу, что все было первоклассно, все было гораздо хуже, попадая сразу на второй рабочий день графика на полностью неподготовленную для работы точку. Я прекрасно понимаю, что это была совершенно недавно открытая точка, но, на мой взгляд, именно в банке должно быть все подготовлено на высшем уровне, это еще не самая большая сложность! Приходится сталкиваться с неработающими периодически программами, жизненно важными для обслуживания клиента, и если даже они работают, они постоянно выходят из строя!
В последующее время сталкиваюсь с более интересными вещами, например, неорганизованность работы структурных подразделений банка во взаимодействии - по-моему, это смешно. Что самое интересное, банк готов терять своих собственных клиентов в виде того, что при действующем предложении от банка клиент получает отказ! Даже с этим я готов смириться, но неорганизованность банка не просто настораживает, но и пугает!
В общем и целом работой банка как сотрудник я не доволен, особенно учитывая высокой, в больших кавычках, окладной части заработной платы, и достаточно низкой мотивацией для сотрудников! Банк предоставляет действительно хорошие условия для клиентов. Но для сотрудников условия оставляют желать лучшего!
Желаю банку развиваться не только в направлении клиентов, но и сотрудников тоже. Надеюсь, все изменится к лучшему, и банк приобретет должную оперативность и обслуживание клиентов на высоком уровне! Хочу посмотреть, оправдает ли банк мои ожидания в дальнейшем!
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seferen • сотрудник
08.11.2011 22:10
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Ответ банка:
Здравствуйте, seferen.
В нашем Банке работают любящие свою работу люди, активные и инициативные. Каждый день мы работаем над тем, чтобы наш «Дом», наш Хоум Кредит стал лучше. Именно поэтому как Банк мы занимаем лидирующие позиции в своей отрасли. Вы считаете, что нужно что-то поменять? Вы знаете конкретно - что нужно поменять и как? Долой инертность. Не надо жаловаться в сети. Прекращайте сидеть и смотреть – что будет дальше. Пора понять, что вы теперь часть команды, и ваша задача включиться в процесс – начните с предложения в «Банк Идей», примите участие в программе инноваций. Сделайте хоть что-то! В мире есть две категории людей: которые катят мир, и которые смотрят и говорят: «Куда катится этот мир?!» Какая роль вам больше по душе? Наши люди из первой категории. Наш Банк – это не просто дом с окнами, это люди в этом доме.
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
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Вы уж простите меня, г-жа Галина Вайсбанд, но ваш ответ не укладывается ни в какие нормы этики - больше напоминает базарную перепалку с элементами "высокого". Если в этом банке так отвечает вице-президент по управлению персоналом, то что это - банк или очередная "шараш-контора"?