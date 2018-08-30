Не буду ставить никакую оценку, просто выражу банку пожелание. Когда потенциальный работник проходит два этапа собеседований и ему говорят: "В течение трёх дней вам позвонят, конкурс на вакансию продолжается", то желательно даже при отрицательном решении позвонить и сообщить. Это было бы тактично и профессионально. Больше не буду рассматривать ваш банк ни как работник, ни как клиент.