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|Непрофессиональное отношение к потенциальным сотрудникам
|не голосовал
|Не буду ставить никакую оценку, просто выражу банку пожелание. Когда потенциальный работник проходит два этапа собеседований и ему говорят: "В течение трёх дней вам позвонят, конкурс на вакансию продолжается", то желательно даже при отрицательном решении позвонить и сообщить. Это было бы тактично и профессионально. Больше не буду рассматривать ваш банк ни как работник, ни как клиент.
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persokon • несостоявшийся сотрудник
13.11.2011 16:09
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|vivilana
13.11.2011 18:52
|Та же самая ситуация. Два этапа собеседований, одни обещания, что перезвонят. В итоге постоянно звонила сама, кормили сказками, что решение еще не принято, конкурс продолжается, потом - что начальник ушла в отпуск. И, наконец, отказ, опять-таки, звонить пришлось самой, чтобы его услышать. Хорошо, что я не стала отклонять другие предложения о работе.
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