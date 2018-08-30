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Добрый день! 20 октября выставлял сообщение в этом разделе о том, что в Юго-западном банке удерживаю премии у сотрудников филиалов ("Лицом к сотруднику или...", 58 отзывов).
Хочу поделиться с вами приятной новостью. Председатель правления ЮЗБ прислал сообщение через систему корпоративной почты, в котором указал, что корректировка премий прекращается. Напомню, что из очередных премиальных удерживались суммы за предыдущие премии. Конечно, в письме сказано, что недобросовестные заведующие превышали полномочия и неправильно распределяли премии сотрудникам, но, тем не менее, корректировать премии больше не будут. Таким образом, сотрудники, у которых были самые большие суммы к возврату (до 60 т.р.) не будут возвращать как минимум половину из этого. Мы не знаем что повлияло на решение руководства ЮЗБ прекратить возврат ранее выплаченных премий, но в любом случае, это очень приятно. Лучше поздно, чем никогда.
К тому же к 170 летию Сбербанка была выплачена дополнительная премия всем сотрудникам Сбербанка в размере одного оклада. На душе стало приятно! Как и писал раньше, со Сбербанка не уйду, мне нравится работа в этой организации.
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perevertailo.arsen • сотрудник
14.11.2011 20:40
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http://www.rosbalt.ru/business/2011/11/17/913760.html
"...Как и писал раньше, со Сбербанка не уйду,..."
То есть, все таки его уйдут?
вообще не дорожат сотрудниками! а работать некому! очереди стоят в залах банка, а окна не все работают по причине нехватки ОКР!!!!
и при этом нас еще и за людей не считают! ((( обидно очень!
вот и работай после этого на этот банк.... одни обиды...