Добрый день! 20 октября выставлял сообщение в этом разделе о том, что в Юго-западном банке удерживаю премии у сотрудников филиалов ("Лицом к сотруднику или...", 58 отзывов).



Хочу поделиться с вами приятной новостью. Председатель правления ЮЗБ прислал сообщение через систему корпоративной почты, в котором указал, что корректировка премий прекращается. Напомню, что из очередных премиальных удерживались суммы за предыдущие премии. Конечно, в письме сказано, что недобросовестные заведующие превышали полномочия и неправильно распределяли премии сотрудникам, но, тем не менее, корректировать премии больше не будут. Таким образом, сотрудники, у которых были самые большие суммы к возврату (до 60 т.р.) не будут возвращать как минимум половину из этого. Мы не знаем что повлияло на решение руководства ЮЗБ прекратить возврат ранее выплаченных премий, но в любом случае, это очень приятно. Лучше поздно, чем никогда.



К тому же к 170 летию Сбербанка была выплачена дополнительная премия всем сотрудникам Сбербанка в размере одного оклада. На душе стало приятно! Как и писал раньше, со Сбербанка не уйду, мне нравится работа в этой организации.