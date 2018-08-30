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Выплаты остановлены! Что-то сдвинулось в головах... не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день! 20 октября выставлял сообщение в этом разделе о том, что в Юго-западном банке удерживаю премии у сотрудников филиалов ("Лицом к сотруднику или...", 58 отзывов).

Хочу поделиться с вами приятной новостью. Председатель правления ЮЗБ прислал сообщение через систему корпоративной почты, в котором указал, что корректировка премий прекращается. Напомню, что из очередных премиальных удерживались суммы за предыдущие премии. Конечно, в письме сказано, что недобросовестные заведующие превышали полномочия и неправильно распределяли премии сотрудникам, но, тем не менее, корректировать премии больше не будут. Таким образом, сотрудники, у которых были самые большие суммы к возврату (до 60 т.р.) не будут возвращать как минимум половину из этого. Мы не знаем что повлияло на решение руководства ЮЗБ прекратить возврат ранее выплаченных премий, но в любом случае, это очень приятно. Лучше поздно, чем никогда.

К тому же к 170 летию Сбербанка была выплачена дополнительная премия всем сотрудникам Сбербанка в размере одного оклада. На душе стало приятно! Как и писал раньше, со Сбербанка не уйду, мне нравится работа в этой организации.
perevertailo.arsen • сотрудник
14.11.2011 20:40
12 комментариев
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novo96
16.11.2011 09:22
вот оно счастье smile:)
антигога
16.11.2011 10:44
Просто поняли, что в суде проиграют.
bizon04
16.11.2011 12:16
Просто Греф объявил об очередном сокращении 30000 сотрудников. Сэкономят, чего мелочиться.
severyan
16.11.2011 17:15
согласен с bizon04 чего мелочиться-то - выплатят и сократят вот и будет Вам щасье. А так судя со слов "дополнительная премия всем сотрудникам Сбербанка в размере одного оклада." - просто конец года, отчеты, планы поджимают, оставшийся персонал едва тянет вот и кинули кость так сказать, чтобы не разбежался весь. Но это все разовое, Греф не угомонится после 30 тысяч, не исключаю что подачки редкие и разовые(кроме руководящего аппарата - тем чтоб гавкать - мясо подавай) будут и дальше и те же кости, кому побольше кому поменьше.
nektoo
16.11.2011 23:29
просто сейчас дали к юбилею премия, а в 13ю зарплату этот же оклад и отнимут) сама в Сбербе 16 лет проработала)
Conscience
18.11.2011 00:39
"К тому же к 170 летию Сбербанка была выплачена дополнительная премия всем сотрудникам Сбербанка в размере одного оклада. На душе стало приятно! Как и писал раньше, со Сбербанка не уйду, мне нравится работа в этой организации."
http://www.rosbalt.ru/business/2011/11/17/913760.html
dg_
18.11.2011 22:05
to Conscience
"...Как и писал раньше, со Сбербанка не уйду,..."
То есть, все таки его уйдут?
helger
19.11.2011 09:36
Не обольщайтесь, эта выплата за счет 13-ой
tt_tt
19.11.2011 23:38
а нам, новым сотрудникам Сбербанка, вообще не дали никакой премии к 170-летию (((( объяснили это тем, что мы не являемся сотрудниками банка, т.к. не отработали свои первые 3 месяца испытательного срока! вот вам и премии! и даже на концерт не позвали!!!!
вообще не дорожат сотрудниками! а работать некому! очереди стоят в залах банка, а окна не все работают по причине нехватки ОКР!!!!
и при этом нас еще и за людей не считают! ((( обидно очень!
вот и работай после этого на этот банк.... одни обиды...
mordochka777
20.11.2011 22:50
интересно, а бывшим работникам из 13 тоже вычтут тот подарок, которы они не получили к 170летию))))???? посмотрим что будет в конце года!
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