Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Очень довольна, что работаю в ВЭБ
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Всем добрый день! Работаю в Восточном экспресс банке всего 4 мес. Работа нравится, коллектив отличный, человеческое отношение, руководство всегда идет "на встречу". График работы удобный, перед началом месяца всегда спрашивают пожелания в необходимых днях. Затрачивают на обучение новых сотрудников много сил и средств! Как и было сказано ниже retailerом, во время обучения уже насчитывали зп. Зарплатой очень даже довольна Рада, что работаю в этом банке!
|
1
natka66 • сотрудник
15.11.2011 23:02
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
|luchik1983
16.11.2011 13:08
|а где работаете и кем?
|natka66
Автор отзыва
19.11.2011 22:48
|работаю кредитным экспертом в уральском филиале (Челябинская область)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.