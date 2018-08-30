Всем добрый день! Работаю в Восточном экспресс банке всего 4 мес. Работа нравится, коллектив отличный, человеческое отношение, руководство всегда идет "на встречу". График работы удобный, перед началом месяца всегда спрашивают пожелания в необходимых днях. Затрачивают на обучение новых сотрудников много сил и средств! Как и было сказано ниже retailerом, во время обучения уже насчитывали зп. Зарплатой очень даже довольна Рада, что работаю в этом банке!