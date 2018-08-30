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Очень довольна, что работаю в ВЭБ положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Всем добрый день! Работаю в Восточном экспресс банке всего 4 мес. Работа нравится, коллектив отличный, человеческое отношение, руководство всегда идет "на встречу". График работы удобный, перед началом месяца всегда спрашивают пожелания в необходимых днях. Затрачивают на обучение новых сотрудников много сил и средств! Как и было сказано ниже retailerом, во время обучения уже насчитывали зп. Зарплатой очень даже довольна smile:) Рада, что работаю в этом банке! smile:thumbsup:
natka66 • сотрудник
15.11.2011 23:02
2 комментария
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luchik1983
16.11.2011 13:08
а где работаете и кем?
natka66
Автор отзыва
19.11.2011 22:48
работаю кредитным экспертом в уральском филиале (Челябинская область)
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