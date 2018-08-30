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|Мотивация персонала и кадровая политика банка
|не голосовал
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Перенесено из Народного рейтинга
Автор: Илья10
У меня дочь работает во Владимирском филиале банка, режим работы с 9-00 до 18-00. Зарплата в банке где-то около 10 000 рублей. Однако средняя зарплата по региону гораздо выше 10 000 рублей, а поэтому у персонала банка отсутствует стремление работать в банке постоянно. Работа в банке рассматривается только как трамплин для следующего трудоустройства в другую кредитную организацию.
Руководство филиала игнорирует нормы трудового права, заставляет, а точнее сказать принуждает оставаться после 18-00, и продолжать трудиться чуть ли не за полночь. Соответственно денежного стимулирования работников за внеурочную работу нет. Кроме того, в банк принимают лиц, не имеющих финансового или экономического образования. И поэтому тоже в банке постоянная текучка персонала.
Работники увольняются пачками, и банку постоянно требуются новые кадровые вливания. Новые работники в банке ждут вакансий в других банков, и по возможности увольняются. Постоянная текучесть кадров в банке Траст наверное связана с отсутствием у руководства стратегии развития кадровой политики банка, не заинтересованности формирования постоянного штата квалифицированных, компетентных сотрудников. А следствием этого является неумелая работа с клиентами банка, оттоком клиентов в другие банки.
Лицом банка являются его сотрудники. Если у работников нет достойного материального стимула, то они так и будут выполнять свою работу. Что можно спросить с работника, если у него зарплата на уровне уборщицы?
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pqline • несостоявшийся сотрудник
16.11.2011 09:53
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|maskroom
17.11.2011 23:09
|владимирска область,москва рядом все дороги открыты
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