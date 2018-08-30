Мне тоже "посчастливилось" трудиться в этом "банке". Оформление на работу прошло гладко. Дальше началось... 1.5 недели стажировки: сотрудники сказали, что им некогда нами заниматься и что-либо показывать в программе, дали обшарпанную инструкцию и сказали "сидите изучайте" (со мной еще была одна девушка-стажер). Эту инструкцию мы, естественно, в этот же день изучили и дальше заниматься нам было нечем, приходилось их дергать, чтобы нам дали всю информацию для изучения, на что нам дали список телефонов потенциальных клиентов и заставили заниматься "холодными" звонками (что в наши обязанности совсем не входило!).



Дальше - больше. После стажировки меня перевели в другой офис в огромном торговом центре. ТУАЛЕТА В НАШЕМ ДОП.ОФИСЕ НЕ БЫЛО! Приходилось посещать общественный туалет вместе с посетителями ТЦ!!! Не было также места для приема пищи, оно не было предусмотрено в принципе (я так полагаю, что высшее руководство считает, что сотрудникам банка кушать и вовсе необязательно). Никакого обучения, естественно, не было, бросили перед клиентами - "работай". За 3 месяца работы в этом жутчайшем месте своего непосредственного руководителя я наблюдала недели 2, все остальное время она постоянно болела, простуды, больнички и тому подобное - в общем, весь ее функционал выполняли, конечно же, кто - мы менеджеры и без доп.оплаты.



Планы нам ставили невыполнимые, слушать ничего не хотели. Расходников никогда не было - вечно дефицит. Подошли новогодние праздники, и тут я узнаю, что, оказывается, моя смена - 1-го января и работаю в офисе Я ОДНА С 14 ЧАСОВ ДНЯ! Готова была порвать всех! Люди! Кто-нибудь слышал, чтобы хоть один уважающий себя банк работал 1-го января? Плюс к тому же программа не работала, нужно было просто тупо сидеть - мало ли клиент какой зайдет и захочет поинтересоваться условиями кредитования? Караул! Короче, я поменялась и вышла 2-го числа. Со 2-го января и далее мы работали в обычном режиме: с 10 до 23! Конечно же, я не выдержала и написала заявление. Трудовую ждала около недели, когда пришла подписывать обходной, сотрудник отдела по персоналу Л-ко Екатерина сказала, что моей трудовой еще нет, пока она из Москвы не пришла, я ей сказала "может у себя в ящике посмотрите?", она открывает ящик и достает оттуда мою трудовую! Блин, хотелось ей в лоб закатать!



Единственное, о чем могу рассказать с положительными эмоциями - так это о нашем коллективе, классные ребята. Было очень приятно с ними работать, со всеми до сих пор дружим. После того, как я уволилась, ушли еще 5 человек и офис закрыли через несколько месяцев. Вот такая вот история! Так что думайте, дорогие соискатели!