Всем привет! Хочу и я поделиться своим опытом работы в ЗАО «Кредит Европа Банк». Много во время работы читал отзывов на сайте, да и сейчас иногда захожу на страничку ознакомиться с новыми отзывами. Вижу, что достаточно много людей «плачутся», что невозможно работать, что надо бежать и т.п. Ну, кто убежал до окончания испытательного срока, тому путь-дорога. Больше повезло банку, что такие сотрудники не продолжили свою трудовую деятельность.



Я начал свою трудовую деятельность в ЗАО «Кредит Европа Банк» в августе 2010 года. Специалистом отделения «Красные Холмы». Проработал я больше года и могу сказать, что половина всего, что написано в отзывах, полная чушь! Если кого-то не устраивает работа, на которую он претендовал, надо было изначально думать. Работодатель в данном случае не скрывает чем придется заниматься сотруднику и в каких условиях предстоит работать. Коллектив в банке дружный. Обучение происходит в процессе работы. Организация рабочего процесса вполне претендует на оценку 4. Вот заработная плата и возможность развития, конечно, хромают, здесь ставлю оценку 3-.



Конечно, огромное спасибо руководителю отделения, который всегда справедливо смотрит на ситуацию и профессионально решает поставленные задачи перед отделением, а также представляет интересы сотрудников и клиентов. Руководитель – самое важное звено отделения, от которого зависит весь рабочий процесс и выполнение поставленных задач. Считаю, что руководитель отделения "Красные Холмы" прекрасно выполняет свою работу.



Единственное, что до сих пор мне не понятно, так это тот факт, что курирующие сотрудники отделений не производят адекватной нацеленности отделения на результат, разделяя отделения по категориям и ориентированности на клиента. Есть отделения, в которых обслуживаются V.I.P. и корпоративные клиенты, а есть отделения типа «Ашан». Соответственно, есть отделения, в которых можно реализовывать всю продуктовую линейку банка, ориентированную на розничного покупателя включая дополнительные продукты компаний-партнеров, а есть отделения, в которых необходимо следить именно за качеством обслуживания, а не количества продаж. Господа! Советую Ваше внимание обратить именно на качество продаж, а не количество. Необходимо продавать продукты, а не «впаривать»!



Желаю всем успехов!