Ответ банка: Здравствуйте, Pusya190.



Приятно общаться с благодарными людьми. По-моему, умение быть благодарным нужно в себе развивать, потому что все, кто встречается нам на жизненном пути, дают нам уроки, и из них всегда можно извлечь для себя пользу.

Спасибо Вам за работу в Банке Хоум Кредит и хороший отзыв. Успехов Вам!



С уважением,

Галина Вайсбанд

Вице-президент по управлению персоналом