 В Хоуме я проработала 8 месяцев и могу сказать только хорошее как о коллективе, так и о руководстве.Отдельное спасибо Андреенкову Василию, это был мой непосредственный начальник, а также Шнайдт Наталье, Кривохиже Екатерине,Прокофьвву Денису и Хмилевой Екатерине. Вы лучшие!

Минусы конечно есть везде. Уволилась я по причине того, что з.п меня не очень устраивала, за ту же работу я получаю в 2 раза больше в другом банке. Я благодарна Хоуму за то,что дал мне хороший опыт. Желаю успехов в работе!