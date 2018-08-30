Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Спасибо за опыт!
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
В Хоуме я проработала 8 месяцев и могу сказать только хорошее как о коллективе, так и о руководстве.Отдельное спасибо Андреенкову Василию, это был мой непосредственный начальник, а также Шнайдт Наталье, Кривохиже Екатерине,Прокофьвву Денису и Хмилевой Екатерине. Вы лучшие!
Минусы конечно есть везде. Уволилась я по причине того, что з.п меня не очень устраивала, за ту же работу я получаю в 2 раза больше в другом банке. Я благодарна Хоуму за то,что дал мне хороший опыт. Желаю успехов в работе!
|
0
Pusya190 • бывший сотрудник
22.11.2011 17:36
|
Ответ банка:
Здравствуйте, Pusya190.
Приятно общаться с благодарными людьми. По-моему, умение быть благодарным нужно в себе развивать, потому что все, кто встречается нам на жизненном пути, дают нам уроки, и из них всегда можно извлечь для себя пользу.
Спасибо Вам за работу в Банке Хоум Кредит и хороший отзыв. Успехов Вам!
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.