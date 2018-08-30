Я в МДМ, тогда ещё МДМ-Банк, пришла после института, неопытная, совершенно не знающая банковский рынок и вообще банковскую сферу, очень переживала, волновалась, хотелось не пасть в грязь лицом. Мой первый день прошёл на ура, меня прекрасно встретили, коллеги показались мне очень приветливыми, даже добрыми (не ожидала). Работа началась так же прекрасно, взяли меня на должность сопровожденца. Специалистом по сопровождению кредитного портфеля банком. Была безумно рада. З/п, конечно, не "фонтан", но для вчерашней студентки очень даже ничего! И вот началась моя сказка. Каждый день ходила на работу, как на праздник, коллеги прекрасные, всему научили, клиенты приличные, не скандальные, почти все лояльно настроены к банку.



И вдруг постепенно сказка начала заканчиваться, начали ходить страшные истории об объединении МДМ-Банка с каким-то неизвестным для меня УРСА Банком... Начали ходить слухи о сокращении, об объединении программного обеспечения. Началась сеяться паника. Через несколько месяцев пошли сокращения. Меня не сократили, радовалась, ведь мои коллеги стали для меня лучшими друзьями (уж очень все дружелюбные, активные и знающие свое дело работники); меня перевели на должность ведущего специалиста по обслуживанию физ лиц (безумно рада была). И тут банки объединились! Стал большой и мощный МДМ Банк! Я поняла проблемы объединение сразу! Кода повалили недовольные клиенты (то карта не перевыпустилась, то кредит два раза списался, то вообще не списался, то проценты по вкладу неправильно начислялись)! Было стыдно и неудобны перед всеми нашими лояльными клиентами. Юрики сразу кусками откололись, постоянные клиенты были недовольны новыми комиссиями (в том числе, за обналичивание по картам в банкоматах)... Клиенты сокращались каждый день, многие ругались, многие просто молча "уходили".



И тут началась новая стратегия, которая должна была спасти МДМ Банк, но сотрудники почувствовали слабость банка, начали просто откалываться, каждую неделю уходили по 2-3 человека. Я осталась.

Тут начали понижать тарифы, начали выдавать кредиты под 12% (это реальная ставка, без комиссий, без страховок), естественно, что клиентов стало миллион (!), на которых не хватало сотрудников (все поувольнялись). Начали принимать новых сотрудников без опыта и без особого желания работать, начался атас: в кредитах отказывали только лишь потому, что не было времени их обрабатывать, на оставшихся сотруднков из МДМ-Банка начали навешивать все подряд; сначала сократили службу обзвона просрочников, какая ерунда, сотрудники фронта этим будут заниматься. Потом и по телефонам, которые оставляли потенциальный заемщик, должны были прозванивать мы, сотрудники фронта. А между тем другие обязанности с нас не снимали, и программное обеспечение лучше работать не стало (все те же проблемы). Работы миллион, ЗП не повышали, а требовали очень много. Между тем уходить не хотелось...

И тут я поняла, что ВСЕ! Терпение на исходе, по моим обязанностям я могла бы быть управляющим. Я ушла...



Между тем на МДМ я зла не держу! Он меня столькому научил, выдержке, умению общаться с проблемными клиентами! И, если честно, после МДМ найти работу труда не было, я выбирала сама куда пойти. В других банках, когда читали в резюме список моих обязанностей, хотели тут же меня забрать, причем с ЗП почти в 2 раза больше, чем в моем любимом банке. Из МДМа уходила со слезами, было безумно жалко и стыдно перед клиентами, что я не справилась с напряжением (ведь к тому времени у меня было очень много постоянных клиентов, которые хотели работать только со мной). Кстати, замечу, что меня даже не пытались оставить. Очень жалко, что из такого замечательно и солидного банка сделали такой "сверх-клиенто-ориентированный" МДМ БАНК с сотрудниками поле института, которые, к сожалению, ничего не умеют и не понимают, в каком банке они работают.