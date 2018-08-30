Буквально вчера ушла с этого банка. Ужасный банк! Когда меня звали - предложили достойный оклад, соц пакет, карьерный рост. Важным и обязательным условием при трудоустройстве – наличие текущего портфеля.

На деле – когда я обработала свою базу клиентов, мне сказали "спасибо, вы нам не подходите". Самое интересное мне сказали коллеги, уже второй год на этой вакансии ещё никто испытательный срок не прошел, и я уже почти десятый сотрудник на этой должности - одним словом, людей на вакансии привлеченца просто используют! Управляющая филиалом (по крайней мере, Омским) не женщина, а изверг! Единственное, что умеет, так это мешать работать своими постоянными упреками, придирками; и все бы ничего, если бы это касалась только меня – новую сотрудницу, но и «старички» страдают от этого же. Куда только головной офис смотрит – ведь этот монстр убивает достойный банк.



Админ: Сколько проработали в банке? "Привлеченец" - это кто?