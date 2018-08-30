Я обычный ОКРовец доп.офиса Западно-Уральского банка г.Перми. Работаю в банке более 3 лет. Имею высшее экономическое образование. Собираюсь получать второе. Исправно плачу кредит 8000 руб. в месяц. Сегодня в очередной раз прочитал, что прибыль Сбербанка, по сравнению с предыдущим годом, за девять месяцев выросла. Это так здорово! Вот только зарплата ОКРовцев за последние полгода, как ни странно, снизилась на 40%. И сейчас она составляет приблизительно 15000-16000 руб. в месяц. А всему виной НОВАЯ, и такая "модная" МОТИВАЦИЯ. Это не нормально, для меня. Меня возмущает этот факт, но... Как можно было установить такие маленькие оклады, премию привязать к нормативному коэффициенту, который адекватно не оценивает стоимость всех операций, которые проводит сотрудник. А нормативы, которые мы должны выполнять, они просто нереальные. Замечу, что фактический объем выполненных работ за все периоды внедрения ПСС не уменьшился, а наоборот, вырос. И кому-то рассуждать, что эта средняя зарплата по региону в нашем "городе-миллионнике", и что работаем мы не эффективно, просто смешно. Работать в банке мне нравиться, но зарплата нет, и перспективы дальнейшего роста я не вижу. Все места заняты своими да нашими. Поэтому ищу новую работу. Пускай не такую доходную, но стабильную, с соответствующей нагрузкой. Мои коллеги, женщины, ищут подработку. Кто уборщицами, кто нянями, а кто-то начал заниматься репетиторством. Вот такая вот история.



Если ты, молодой и энергичный, в поисках работы хочешь устроиться в Сбербанк, 100 раз подумай: "А стоит ли игра таких свеч".