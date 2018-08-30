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"Банк, который обеспечивает своим сотрудникам достойный материальный достаток и положение в обществе" плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Я обычный ОКРовец доп.офиса Западно-Уральского банка г.Перми. Работаю в банке более 3 лет. Имею высшее экономическое образование. Собираюсь получать второе. Исправно плачу кредит 8000 руб. в месяц. Сегодня в очередной раз прочитал, что прибыль Сбербанка, по сравнению с предыдущим годом, за девять месяцев выросла. Это так здорово! Вот только зарплата ОКРовцев за последние полгода, как ни странно, снизилась на 40%. И сейчас она составляет приблизительно 15000-16000 руб. в месяц. А всему виной НОВАЯ, и такая "модная" МОТИВАЦИЯ. Это не нормально, для меня. Меня возмущает этот факт, но... Как можно было установить такие маленькие оклады, премию привязать к нормативному коэффициенту, который адекватно не оценивает стоимость всех операций, которые проводит сотрудник. А нормативы, которые мы должны выполнять, они просто нереальные. Замечу, что фактический объем выполненных работ за все периоды внедрения ПСС не уменьшился, а наоборот, вырос. И кому-то рассуждать, что эта средняя зарплата по региону в нашем "городе-миллионнике", и что работаем мы не эффективно, просто смешно. Работать в банке мне нравиться, но зарплата нет, и перспективы дальнейшего роста я не вижу. Все места заняты своими да нашими. Поэтому ищу новую работу. Пускай не такую доходную, но стабильную, с соответствующей нагрузкой. Мои коллеги, женщины, ищут подработку. Кто уборщицами, кто нянями, а кто-то начал заниматься репетиторством. Вот такая вот история.

Если ты, молодой и энергичный, в поисках работы хочешь устроиться в Сбербанк, 100 раз подумай: "А стоит ли игра таких свеч".
Venera.iupiter • сотрудник
30.11.2011 13:05
14 комментариев
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kuzz
30.11.2011 20:40
ну не знаю, я работаю в банке 6 лет, не скажу, что работа моя - сахар. А сколько раз собирался все бросить и уйти в ни куда... Но в последние 3 месяца живу припеваючи, может это временно, конечно не знаю, а радость моя состоит в том что добавили оклад теперь он у меня 14500 и премия вот в последний раз я получил 29750, не скажу спасибо, потому что, считаю это нормально для ст. к-к.
ibnk
30.11.2011 21:43
>рассуждать, что эта средняя зарплата по региону, в нашем "городе-миллионнике"

К сожалению это факт. У нас в регионе средняя 9.

>нормативы, которые мы должны выполнять, они просто нереальные. Замечу, что фактический объем выполненных работ, за все периоды внедрения ПСС, не уменьшился, а наоборот, вырос.

Мне кажется у нас в стране так везде...

:::

Воинская часть... Курилка. Сидят 4 лейтенанта. Один предлагает идти к командиру части проситься в отпуск. Встали пошли. Заходит к командиру первый:
- Товарищи полковник, лейтенант Пупкин. Разрешите в отпуск.
- Да ты что! В отпуск, говоришь? Давай рационализаторское предложение - пойдешь в отпуск!
- Легко! Вон у Вас под окном солдат траву косит. Что он косой в одну сторону машет? Давайте ему вторую косу привяжем, пусть косит налево и направо!
- Молодец! В отпуск!
Заходит второй:
- Давай рацпредложение...
- Легко! Вон у Вас под окном солдат траву косит. Что он косой туда-сюда машет? Давайте ему к косе привяжем вилы, пусть сразу в кучки складывает!
- Молодец! В отпуск!
Заходит третий:
- Давай рацпредложение...
- Легко! Вон у Вас под окном солдат траву косит. Что он косой туда-сюда машет, траву в кучки складывает? Давайте к нему привяжем тележку, пусть сразу и отвозит!
- Молодец! В отпуск!
Заходит четвертый:
- Давай рацпредложение...
- Не знаю.
- Ну-у-у-у... Так иди думай. Придумаешь приходи!
Выходит лейтенант на крыльцо, закуривает нервно, стоит, "чешет репу".
И тут подходит к нему солдат. С этой хреновиной в руках, с привязанной тележкой, весь потный, обессиленный. И злобно так, спрашивает у лейтенанта:
- Что товарищ лейтенант, в отпуск хотите?
- Да-а...
- Рацпредложение не можете придумать?
- Да-а...
- Фару мне на лоб!!! ФАРУ!!! Чтобы ночью косил!!!
Typhoon
01.12.2011 06:35
ibnk, очень показательно, особенно для сбера. Примерно так у нас и происходит. Выскочки, придумавшие "рацпредложения" (или просто "засветившиеся" на планерках) переходят в отделы где нужно заниматься отчетностью о внедреже всех эти ПССов. Но реально работающих людей у нас становится меньше!!! Из ОКР в регионального менеджера, из инспектора в отдел по качеству обслуживания, из кредитника в отдел по работе с залогами или просрочкой. Вопросов нет, большинство из этих служб нужны, но ведь в каждой есть начальник, его зам, и сектор по работе с филиалами. Кроме того документы из отдела в отдел передаются по службной записке, и для каждого отдела установлены свои сроки рассмотрения. Бюрократии стало ужасно много. А когда в филиалах хотят сократить, страдают те, кто дальше от начальства: ОКРы, менеджеры, инспектора.

Изменено: Typhoon - 01.12.2011 06:37
novo96
01.12.2011 08:35
вот-вот и я об этом писала, что пахать то приходиться простому сотруднику, а проверяющих над ним, растет в геометрической прогрессии, всем этим нахлебникам, надо отчитаться , что то что "внедрено" работает, только плохие ОКР "дураки и бездельники" не хотять понять какое благо они им несут. И это все политика ГОГи, извините ,если он в одном из интервью, сказал, что всё это от лени. Так что сколько бы ты не работал, всё равно лентяй smile:)
Venera.iupiter
Автор отзыва
01.12.2011 19:16
>Но в последние 3 месяца живу припеваючи, может это временно, конечно не знаю, а радость моя состоит в том что добавили оклад теперь он у меня 14500 и премия вот в последний раз я получил 29750, не скажу спасибо, потому что, считаю это нормально для ст. к-к.

Я рад за вас, мы тоже когда-то так получали. Не удивляйтесь, если через пару месяцев вам скажут : " Это была переплата:)"
Linka083
04.12.2011 13:18
"оклад теперь он у меня 14500 и премия вот в последний раз я получил 29750, не скажу спасибо, потому что, считаю это нормально для ст. к-к. "

это где-же Вы работаете,позвольте узнать? я работала ОКРом, правда не старшим, оклад был 4089 руб. а премия 1840!! и Вы еще жалуетесь?
ibnk
04.12.2011 14:46
2 Typhoon

>страдают те, кто дальше от начальства

Так было во все времена и везде - при доведении штатной численности все утряски и ужимки начинаются с окраин...
Если обратить внимание на те же сухие цифры в "итого": http://www.banki.ru/services/responses/#p29
то увидим, что средняя оценка Сбера в народном рейтинге вот-вот опустится ниже 2. Впрочем, и нынешний показатель второй-третий снизу...
vindigo
04.12.2011 16:19
>>клад теперь он у меня 14500 и премия вот в последний раз я получил 29750, не скажу спасибо, потому что, считаю это нормально для ст. к-к. "

>то где-же Вы работаете,позвольте узнать? я работала ОКРом, правда не старшим, оклад был 4089 руб. а премия 1840!! и Вы еще жалуетесь?

IMHO Или в Москве или в ЮЗБ.
ВСОЧЛ
06.12.2011 01:00
>>клад теперь он у меня 14500 и премия вот в последний раз я получил 29750, не скажу спасибо, потому что, считаю это нормально для ст. к-к. "

IMHO Или в Москве или в ЮЗБ.

Зап-Ур.Банк - уже нет ст.к-к - мы теперь ведущие СОЧЛы ! И за полярным кругом у ведущих СОЧЛов оклад 9800, и премия 4000-6000.С нашим районным коэф.2,4 на руки 24000-26000. Средний по региону 50000.
Lovv
06.12.2011 09:31
....оклад теперь он у меня 14500 и премия вот в последний раз я получил 29750, не скажу спасибо, потому что, считаю это нормально для ст. к-к.
Тоже не понимаю, где такие оклады?! Работала начальником ОПЕРО, мой оклад был 14400. Премия, конечно, меньше, чем у ОКРов, т.к. считают %% от выработки всего отдела.
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