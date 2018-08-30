Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|"Банк, который обеспечивает своим сотрудникам достойный материальный достаток и положение в обществе"
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Я обычный ОКРовец доп.офиса Западно-Уральского банка г.Перми. Работаю в банке более 3 лет. Имею высшее экономическое образование. Собираюсь получать второе. Исправно плачу кредит 8000 руб. в месяц. Сегодня в очередной раз прочитал, что прибыль Сбербанка, по сравнению с предыдущим годом, за девять месяцев выросла. Это так здорово! Вот только зарплата ОКРовцев за последние полгода, как ни странно, снизилась на 40%. И сейчас она составляет приблизительно 15000-16000 руб. в месяц. А всему виной НОВАЯ, и такая "модная" МОТИВАЦИЯ. Это не нормально, для меня. Меня возмущает этот факт, но... Как можно было установить такие маленькие оклады, премию привязать к нормативному коэффициенту, который адекватно не оценивает стоимость всех операций, которые проводит сотрудник. А нормативы, которые мы должны выполнять, они просто нереальные. Замечу, что фактический объем выполненных работ за все периоды внедрения ПСС не уменьшился, а наоборот, вырос. И кому-то рассуждать, что эта средняя зарплата по региону в нашем "городе-миллионнике", и что работаем мы не эффективно, просто смешно. Работать в банке мне нравиться, но зарплата нет, и перспективы дальнейшего роста я не вижу. Все места заняты своими да нашими. Поэтому ищу новую работу. Пускай не такую доходную, но стабильную, с соответствующей нагрузкой. Мои коллеги, женщины, ищут подработку. Кто уборщицами, кто нянями, а кто-то начал заниматься репетиторством. Вот такая вот история.
Если ты, молодой и энергичный, в поисках работы хочешь устроиться в Сбербанк, 100 раз подумай: "А стоит ли игра таких свеч".
|
9
Venera.iupiter • сотрудник
30.11.2011 13:05
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
К сожалению это факт. У нас в регионе средняя 9.
>нормативы, которые мы должны выполнять, они просто нереальные. Замечу, что фактический объем выполненных работ, за все периоды внедрения ПСС, не уменьшился, а наоборот, вырос.
Мне кажется у нас в стране так везде...
:::
Воинская часть... Курилка. Сидят 4 лейтенанта. Один предлагает идти к командиру части проситься в отпуск. Встали пошли. Заходит к командиру первый:
- Товарищи полковник, лейтенант Пупкин. Разрешите в отпуск.
- Да ты что! В отпуск, говоришь? Давай рационализаторское предложение - пойдешь в отпуск!
- Легко! Вон у Вас под окном солдат траву косит. Что он косой в одну сторону машет? Давайте ему вторую косу привяжем, пусть косит налево и направо!
- Молодец! В отпуск!
Заходит второй:
- Давай рацпредложение...
- Легко! Вон у Вас под окном солдат траву косит. Что он косой туда-сюда машет? Давайте ему к косе привяжем вилы, пусть сразу в кучки складывает!
- Молодец! В отпуск!
Заходит третий:
- Давай рацпредложение...
- Легко! Вон у Вас под окном солдат траву косит. Что он косой туда-сюда машет, траву в кучки складывает? Давайте к нему привяжем тележку, пусть сразу и отвозит!
- Молодец! В отпуск!
Заходит четвертый:
- Давай рацпредложение...
- Не знаю.
- Ну-у-у-у... Так иди думай. Придумаешь приходи!
Выходит лейтенант на крыльцо, закуривает нервно, стоит, "чешет репу".
И тут подходит к нему солдат. С этой хреновиной в руках, с привязанной тележкой, весь потный, обессиленный. И злобно так, спрашивает у лейтенанта:
- Что товарищ лейтенант, в отпуск хотите?
- Да-а...
- Рацпредложение не можете придумать?
- Да-а...
- Фару мне на лоб!!! ФАРУ!!! Чтобы ночью косил!!!
Изменено:
Я рад за вас, мы тоже когда-то так получали. Не удивляйтесь, если через пару месяцев вам скажут : " Это была переплата:)"
это где-же Вы работаете,позвольте узнать? я работала ОКРом, правда не старшим, оклад был 4089 руб. а премия 1840!! и Вы еще жалуетесь?
>страдают те, кто дальше от начальства
Так было во все времена и везде - при доведении штатной численности все утряски и ужимки начинаются с окраин...
Если обратить внимание на те же сухие цифры в "итого": http://www.banki.ru/services/responses/#p29
то увидим, что средняя оценка Сбера в народном рейтинге вот-вот опустится ниже 2. Впрочем, и нынешний показатель второй-третий снизу...
>то где-же Вы работаете,позвольте узнать? я работала ОКРом, правда не старшим, оклад был 4089 руб. а премия 1840!! и Вы еще жалуетесь?
IMHO Или в Москве или в ЮЗБ.
IMHO Или в Москве или в ЮЗБ.
Зап-Ур.Банк - уже нет ст.к-к - мы теперь ведущие СОЧЛы ! И за полярным кругом у ведущих СОЧЛов оклад 9800, и премия 4000-6000.С нашим районным коэф.2,4 на руки 24000-26000. Средний по региону 50000.
Тоже не понимаю, где такие оклады?! Работала начальником ОПЕРО, мой оклад был 14400. Премия, конечно, меньше, чем у ОКРов, т.к. считают %% от выработки всего отдела.