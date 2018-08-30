Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Одним словом - УЖАС!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Уважаемые соискатели! Если вы желаете работать среди непрофессиональных сотрудников, в том числе и руководство банка, ездить в командировки за свой счет, клянчить необходимые для работы документы, как-будто это надо лично вам, а не банку, - то этот банк для вас. Если же вы все-таки желаете работать с компетентными и профессиональными людьми, то бегите из этого банка как можно дальше!!! Трудовой кодекс им просто не знаком, нарушение прав работников происходит постоянно: переработки сотрудникам не оплачивают, у сотрудников работающих по сменному графику работы постоянно откуда-то берутся недоработки, расчетные листки не выдают, постоянно запугивают увольнением. Атмосфера, в целом, недоброжелательная, корпоративной этики никакой! Такое ощущение, что люди с глухой деревни там работают, особенно в дирекции, курирующей подразделения банка! Допускают фамильярные обращения, да еще с нецензурной лексикой.
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Комментатор • бывший сотрудник
30.11.2011 15:48
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А ""Если же вы все таки желаете работать с компетентными и профессиональными людьми,"" то организуйте собственное дело и работайте в одиночестве. Нечего тогда будет на зеркало пенять. МОБ вполне надежный банк в плане рабочего места, абсолютно не хуже других. Я работаю третий год, все устраивает. Конечно, есть какие-то пожелания, но по сравнению со многими другими, вполне на высоте. Сходите поработайте в Банк Москвы для разнообразия или ВТБ, не говорю уже о Сбере. (будет с чем сравнить). Там не только нецензурные выражения услышите, и фразы типа: Ты себя в зеркало-то видела? И много всего другого + ежемесячное депремирование. Так что мы надеемся на процветания. МОБ мы с тобой!
Да и не прошу вас со мной соглашаться, а просто высказываю свое мнение об этом работодателе, так как насколько я понимаю этот раздел именно для этого!
Изменено:
Уважаемая жужелица! Обращаюсь лично к Вам, как постоянному исследователю комментариев и отзывов о вашем любимом банке на данном сайте, если вы решите прокомментировать ранее мной написанное потрудитесь это делать аргументированно, а не с привычной позиции для МОБа "сам дурак" ! Спасибо!