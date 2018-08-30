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Одним словом - УЖАС! плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Уважаемые соискатели! Если вы желаете работать среди непрофессиональных сотрудников, в том числе и руководство банка, ездить в командировки за свой счет, клянчить необходимые для работы документы, как-будто это надо лично вам, а не банку, - то этот банк для вас. Если же вы все-таки желаете работать с компетентными и профессиональными людьми, то бегите из этого банка как можно дальше!!! Трудовой кодекс им просто не знаком, нарушение прав работников происходит постоянно: переработки сотрудникам не оплачивают, у сотрудников работающих по сменному графику работы постоянно откуда-то берутся недоработки, расчетные листки не выдают, постоянно запугивают увольнением. Атмосфера, в целом, недоброжелательная, корпоративной этики никакой! Такое ощущение, что люди с глухой деревни там работают, особенно в дирекции, курирующей подразделения банка! Допускают фамильярные обращения, да еще с нецензурной лексикой.
Комментаторбывший сотрудник
30.11.2011 15:48
19 комментариев
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wsor
30.11.2011 17:34
Ничего удивительного, Орловский офис этого банка возглавляет женщина ранее работавшая в общепите (вроде как директором ресторана).
жужелица
30.11.2011 19:23
Хочется не согласится... Работник общепита - это не показатель хамства. Везде могут работать хабалистые люди, ровно также в ресторанах могут трудится культурные и образованные.
А ""Если же вы все таки желаете работать с компетентными и профессиональными людьми,"" то организуйте собственное дело и работайте в одиночестве. Нечего тогда будет на зеркало пенять. МОБ вполне надежный банк в плане рабочего места, абсолютно не хуже других. Я работаю третий год, все устраивает. Конечно, есть какие-то пожелания, но по сравнению со многими другими, вполне на высоте. Сходите поработайте в Банк Москвы для разнообразия или ВТБ, не говорю уже о Сбере. (будет с чем сравнить). Там не только нецензурные выражения услышите, и фразы типа: Ты себя в зеркало-то видела? И много всего другого + ежемесячное депремирование. Так что мы надеемся на процветания. МОБ мы с тобой!
luolya
30.11.2011 22:02
я работ в сбере. сущий кошмар!
luolya
30.11.2011 22:03
простите. я работала в сбере . сущий кошмар. но и этот банк не айс. далеко не айс
wsor
01.12.2011 09:42
Согласен, работник общепита - это не показатель замства, это показатель непрофессионализма.
Комментатор
Автор отзыва
01.12.2011 10:34
А-а-а!!! Ну раз МОБ ровняется на худших (в плане организации работы) тогда ему есть куда стремиться! Не зря руководителей опер.офисов набирают из Сбера, причем таких кто в жизни не работал руководителем и их представление о руководстве офисом - раздача указаний и "переваливание" своих обязанностей на рядовых сотрудников!
жужелица
01.12.2011 11:44
Извините пожалуйста, уважаемый "Комментатор", не могли бы Вы огласить список ЛУЧШИХ?! А то что-то я, изучая служебные отзывы, таковых не обнаружила. Не может быть везде плохо...
Комментатор
Автор отзыва
01.12.2011 12:24
Ну мое мнение субъективно, поскольку не изучаю служебные отзывы так тщательно как вы и делаю выводы не из того, что тут написано, а из своего личного опыта работы, как в банках так и в других организациях, и худшего отношения к работникам чем в МОБе еще не встречалось за всю мою многолетнюю деятельность! По крайней мере мнение сотрудников выслушивалось, а тут все по умолчанию! Доздравствует диктатура пролетариата! О существовании трудового кодекса им вообще вряд ли известно!
Да и не прошу вас со мной соглашаться, а просто высказываю свое мнение об этом работодателе, так как насколько я понимаю этот раздел именно для этого!

Изменено: Комментатор - 01.12.2011 12:28
Комментатор
Автор отзыва
01.12.2011 12:55
wsor, а у них там "профессионалы" только со Сбера, остальные вообще отношения к банку не имеют! Профессиональным то надо платить, а у них это не принято, раз даже в командировки за свой счет заставляют ездить, хотя в ТК черным по белому написано "за счет работодателя". Даже Сбер командировки оплачивает! Так что некоторых "образцовые" банки МОБ даже переплюнул! Это только Мальчевский рассказывает как у них все хорошо и замечательно и какая у них большая прибыль! Интересно только откуда?! Если своих продуктов нет, кроме МОБСа, всё через другие банки или сторонние организации: ипотека, факторинг, брокерское обслуживание! А своего кредитования вообще не существует, постоянно либо отказы либо придумывают какие-то дополнительные документы и запрашивают их с клиентов в связи с чем клиенты сами отказываются от такого вялотекущего процесса кредитования! Вообщем нищий банк! Юрлиц как огня боятся, постоянного без надобности запрашивают документы, приостанавливают платежи, поэтому у них нет юрлиц и никогда не будет с таким отношением! Да и вклады у них не особо! В других банках есть и более выгодные 10-11% да еще с несгораемым % (не называю т.к. я не рекламодатель)! А те, что и есть у МОБа под 9-10% и те правильно посчитать не могут, что и подтверждается многочисленными отзывами клиентов в народном рейтинге и личным опытом - постоянно неправильно считали, потом пересчитывали, доначисляли и всегда не во время, потому что на нормальное программное обеспечение им тоже жалко денег и операционисты считаю вручную, кому-то зачислят кому-то не успеют, кому-то вообще забудут!
Уважаемая жужелица! Обращаюсь лично к Вам, как постоянному исследователю комментариев и отзывов о вашем любимом банке на данном сайте, если вы решите прокомментировать ранее мной написанное потрудитесь это делать аргументированно, а не с привычной позиции для МОБа "сам дурак" ! Спасибо!
жужелица
01.12.2011 16:01
И Вам тоже дорогой Комментатор всего самого хорошего!!!
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