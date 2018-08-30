Уважаемые соискатели! Если вы желаете работать среди непрофессиональных сотрудников, в том числе и руководство банка, ездить в командировки за свой счет, клянчить необходимые для работы документы, как-будто это надо лично вам, а не банку, - то этот банк для вас. Если же вы все-таки желаете работать с компетентными и профессиональными людьми, то бегите из этого банка как можно дальше!!! Трудовой кодекс им просто не знаком, нарушение прав работников происходит постоянно: переработки сотрудникам не оплачивают, у сотрудников работающих по сменному графику работы постоянно откуда-то берутся недоработки, расчетные листки не выдают, постоянно запугивают увольнением. Атмосфера, в целом, недоброжелательная, корпоративной этики никакой! Такое ощущение, что люди с глухой деревни там работают, особенно в дирекции, курирующей подразделения банка! Допускают фамильярные обращения, да еще с нецензурной лексикой.