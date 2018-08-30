Хочется обратиться к руководству Сберегательного банка, быть может, это обращение позволит достучаться до ЦА и, соответственно, Территориальных банков, т.к. сложившаяся ситуация типична не только для ЮЗБ, но и для других регионов. Хочется поздравить всех работников Сбербанка России (особенно тех тружеников, которые изо дня в день, из года в год трудились, еще пока трудятся и, благодаря которым люди доверяют и любят наш Банк) с юбилеем Сберегательного банка, такой датой, с теми еще не утраченными традициями, позволяющими гордиться нашим банком.



И в данный момент – это письмо-обращение, а скорее письмо-крик души о «капле» того безобразия, которое творится в Сбербанке, на местах, именно там, где находятся не ОФИСЫ БУДУЩЕГО, а ОФИСЫ НАСТОЯЩЕГО. И непозволительно с присущим ныне рвением уничтожать десятилетиями накопленный опыт, порядочность, умение, имидж «Народного» банка, вынуждать уйти с работы достойных, грамотных сотрудников. Создается впечатление, что «древние майя», создавшие календарь, ошиблись, и предсказанный в 2012 году конец СВЕТА, станет концом СБЕРА.



Мы с тревогой ожидаем наступления 2012г., т.к. в Сбере начался вал увольнений сотрудников, и 2012 значительное количество людей, получив 13-ю, 14-ю зарплаты, покинут банк с тяжелой душой и скверным чувством. Мы прекрасно понимаем, что жить и работать в эпоху перемен – это нелегкий труд и испытание. Но никогда труд в Сбербанке не был легким, это и материальная ответственность, и работа во внеурочное время, и та масса знаний, навыков, умений, а главное поток клиентов и «хороших и плохих, и красивых, и спокойных, и пьяных, и больных»…



Нами руководили Руководители с «большой буквы», прилагающие все усилия для развития банковского дела, формирования достойного коллектива, привлечения клиентов, не позволяющие превратить рабочую обстановку в исправительно-трудовую колонию строгого режима, где человека ждет только наказание, без намека на позитив. Что это значит? Объясняем: опыт работы, умение и навыки выполнять качественно обязанности во внимание не берутся, людей оценивают по таким критериям, компетентность которых вызывает сомнение, а главное «оценщики», страшно далекие от знаний продуктов и зачастую никогда их не применявшие в практической деятельности, имеющие заочное образование и, извините, объясняющие и излагающие свои требования с ошибками. И чувствует себя человек, «объективно оцененный» каким-то никчемным преступником. И предлагают таким сотрудникам покинуть Сбер, а на их место есть 90*60*90, где знаний ноль, зато в конкурсах «песни и пляски» победили, да еще и типа «кума», ему и кадры подберем и местечко поудобней.



Все работающие более пяти лет, оказывается, никакой пользы принести банку не могут, да еще и «рот в защиту своего коллектива открывать смеют», это кто же такой изобретатель нового подхода к сотрудникам?! Предполагаем, именно для нас придумали статью «Увольнение по соглашению сторон», да ошибаетесь Вы, формулировку нужно изменить на «Увольнение по решению коронованной особы», иначе сгнобим, не научим, не поможем, не подскажем, как выполнить постоянно увеличивающиеся безумные планы, не подумаем, как найти компромисс, а укажем на дверь. Ведь команда «Думать» не поступала. Выгнать, найти временного исполнителя гораздо проще.



Кто будет нести ответственность за то, что в отдельных подразделениях люди увольняются не по своей воле, а потому, что человека считают за «быдло», и не важно качество работы именно этого сотрудника, и доказать правильность своих действий и взглядов человек не имеет возможности? Кто будет нести ответственность за неверно доведенные калькуляторы мотивации сотрудников розничного блока, за незаконно удержанные суммы заработка, за обвинения от лица руководителя ЮЗБ в том, что за эти ошибки сотрудники заслуживают уголовной ответственности? Кто будет нести ответственность за отсутствие качественного обучения, да и вообще, за отсутствие какого-либо обучения, за отсутствие достойной техники, программ, за отвратительную связь, за безумные стандарты качества, от которых люди просто ошарашены, все работают на «идиотического» тайного покупателя, теряя истинного клиента?



Кто будет нести ответственность за утрату доверия и звания «Домашнего банка», за работу в неотапливаемых и неприспособленных помещениях, в которых отсутствуют элементарные удобства (туалет и умывальник), за снятие с рабочих мест бронированных стекол, когда все, кому не лень могут взять с рабочего стола все, что заблагорассудится; за несоответствие зарплаты (11 тысяч «грязными») с теми требованиями, которые наваливают и меняют постоянно? Кто сказал, что невозможно в сутках сделать 48 часов, а рабочую неделю увеличить на 8 часов, и месяц на 32 часа? Вас руководство ОСБ этому научит, будет издан приказ о работе в выходные дни, и… «вперед»!!! А элементарно человеку нужно отдохнуть, накормить семью, пообщаться с семьей? Да зачем!



Хорошая штука «ГЕМБА», ведь вместо помощи получаешь только замечания и наказания. Извините, уважаемые господа «ГЕМБИСТЫ», Вы сами слушаете свои же консультации, становится стыдно за их качество, ну если не знаете особенностей какого-либо продукта, зачем чепуху городить, сойдите со своего пьедестала, подумайте об улучшении и о путях решения возникших проблем?! Еще лучше штука «СРЕЗ», «ПРОВЕРКА», «ГРУППА ЗАХВАТА», время терять нельзя, ведь работают в Сбере одни «ПРЕСТУПНИКИ», их и захватить пора, а если лицом не вышел или фигурой не угодил, пнуть в другое подразделение или на улицу!!! Почему сотрудника можно взять и отправить в другое подразделение просто по телефонному звонку, без его письменного согласия (ведь постоянно руководство твердит, что на наши места стоит очередь, ну и где же эти «очередники», АУ…), при этом сотрудник подменным не является? Кто будет нести ответственность за то, что старшие кассиры (перелопачивают миллионы рублей, валюты, одна из самых ответственных должностей), вообще не попадают в систему мотивации и не могут получить к своей самой низкой зарплате, даже 0.3 от оклада премии, кассиры отказываются работать, и с кем мы в итоге останемся?



Мы надеемся, Вы знаете основные направления Стратегии развития Сбербанка и тем более ценности, такие как порядочность, уважение к традициям. И что же? У руководства ОСБ не нашлось возможности в канун 170-летия Сбербанка пригласить руководителей подразделений и в их лице поблагодарить людей, хотя бы «Благодарственным письмом» за труд сотрудников (ведь материально это стоило бы «копейки», И ЭТО ничто по сравнению со средствами, которые тратятся на неактуальную рекламу, поступающую к нам с опозданием). Но зато у руководства нашлось время собрать всех руководителей и обязать участвовать и отчитаться за участие в выборах в Гос. Думу за каждого сотрудника и члена его семьи. Молодцы!



Вы обращаете внимание на вал возникающих хищений и злоупотреблений (об этом сообщают обзорные письма), и это когда оплата ОКР равна прожиточному минимуму и упразднены отделы последующего контроля вкладных операций, что нас ждет? Вам не страшно? Близится 2012 год, хотите очередной сюрприз? Пришел приказ: «Украсить филиалы к Новому году в определенном цвете и стиле за свой счет". Да только счет открыть забыли, а он у Заведующих и так «красный» - т.к. канцелярию, замки, лампочки, тряпочки и т.д. и т.п. заведующий оплачивает за счет своего «огромного» счета.



От нас требуют обязательного участия в «Бирже идей», уважаемые, так давайте будем грамотно подходить к этому вопросу. Зачем ОКР (незамотивированному) неумело оформлять идеи, ему надо свою мысль, предложение донести хотя бы Рег. Менеджеру, который в свою очередь должен оформить предложение в соответствии с требованиями, а заодно и поработать с той «Кухней», где работает его команда. А когда менеджер не знает и не хочет знать проблем, всего того, чем живут и как работают люди, не заработаешь уважения коллектива и теряется весь смысл работы в «команде».



Мы понимаем, что письмо не решит наших проблем, так как ВЕРХИ слишком далеки от народа, но от всей души хочется достучаться до ВАС и найти отклик и понимание. Как сказал герой любимого отечественного фильма «Белое солнце пустыни»: «За державу обидно!». Мы не хотим разочароваться в нашей жизни, в нашей компании. Мы в нее верим и пока еще РАБОТАЕМ и надеемся РАБОТАТЬ, а не выживать в БАНКЕ, именно в БАНКЕ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ.



Пока еще не уволенные сотрудники ТАГАНРОГСКОГО ОСБ СБЕРБАНКА РОССИИ.