Проработала в банке почти 8 месяцев. Воспоминания исключительно положительные! Уволилась по семейным обстоятельствам в связи с переездом в другой город. Когда пришло время писать заявление, очень была огорчена (почти до слез ).



Больше всего нравится то, что у любого сотрудника не получиться затеряться в толпе, компания постоянно мотивирует на дальнейшей рост и развитие. Проводятся замечательные тренинги и уроки в специально оборудованных классах и учебных центрах, по прохождению которых выдаются сертификаты. В банке получила свое первое повышение по должности, которому очень была рада, и за которое отдельное спасибо непосредственному руководителю - Александру, который контролировал своевременную сдачу тестов, и не давал долго останавливаться на месте.



Желаю дальнейшего процветания и роста, было очень приятно сотрудничать!