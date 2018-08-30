Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Большое спасибо за опыт работы в замечательной компании!
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Проработала в банке почти 8 месяцев. Воспоминания исключительно положительные! Уволилась по семейным обстоятельствам в связи с переездом в другой город. Когда пришло время писать заявление, очень была огорчена (почти до слез ).
Больше всего нравится то, что у любого сотрудника не получиться затеряться в толпе, компания постоянно мотивирует на дальнейшей рост и развитие. Проводятся замечательные тренинги и уроки в специально оборудованных классах и учебных центрах, по прохождению которых выдаются сертификаты. В банке получила свое первое повышение по должности, которому очень была рада, и за которое отдельное спасибо непосредственному руководителю - Александру, который контролировал своевременную сдачу тестов, и не давал долго останавливаться на месте.
Желаю дальнейшего процветания и роста, было очень приятно сотрудничать!
|
1
Aleona • бывший сотрудник
17.12.2011 16:04
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.