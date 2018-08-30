Здравствуйте все, кто работает, работал или собирается работать в ОАО "Россельхозбанке"! Я пришел в Волгоградский РФ ОАО "Россельхозбанк" в 2009 году в процветающий и стабильный банк. Коллектив был супер, руководство супер! Принял дела, которые и делами-то назвать нельзя было, тут чуть-чуть, а здесь и конь не валялся. Но была поставлена задача и цель. Через год все заработало, как часы, и работает до сих пор.



Но весной 2011 года пришло Калмыцкое иго на Сталинградскую землю, да-да, именно Калмыцкое, так как калмык один не воин, притащил он с собой и сына степей своих, и жену сына, и детишек калмыцких друзей. Все бы ничего, пришли работать - работайте; так нет, не умеют еще и не хотят, а пальцы гнут - ни в одну машину не влазят... Правда, есть одно отличие - зарплата их резко отличается от нашей. Изменились правила приема на работу: 1) должны быть Калмыцкие корни; 2) должен лично доносить "Хану", что услышал или увидел. 3) должен состоять в родственных связях с работниками администрации города и области. Опытные работники не нужны - либо по собственному желанию, либо под сокращение. Дошло до смешного, человек работает как три дня, а служба безопасности анкету в руках не держала (смешно)...



Директор сразу установил неофициальный график работы банка с 8 до 22-23 часов, плюс выходные. О переработках речь не идет - кто не с нами, тот против нас, всем работать за идею. Кредиты раздает направо и налево без задней мысли об отдаче, причем большинство из Калмыкии (стечение обстоятельств). О благодарности или похвале речи и быть не может. Как и предполагалось сначала вылил грязь на прежнее руководство (но при нем было повышение зарплаты, премии, отгулы), обещал, что с ним заживем по-другому. Надо же, не обманул... Хорошо живут те, кого он принял сам, кто перешел на сторону к "хану" (несколько личностей с завышенной самооценкой), и дети. Сам живет за счет средств банка, служебная машина в собственности, бензин халява, ТО, водица в машине, фрукты в кабинете. Унижения, оскорбления сотрудников постоянно. Многие не позволили вытирать об себя ноги и ушли сами (достойные люди), т.к. атмосфера для работы стала никчемной. Некоторые из старых сотрудников сняли маски и показали истинное лицо (бог им судья). Итог правления "Хана" за восемь месяцев: искусственно надутый портфель и два лагеря на одной Сталинградской земле, туристические палатки (30%) и юрты (70%).



P.S. Сталинград - город с богатым прошлым и не таких обламывал. Жаль только, что Московские руководители ОАО "Россельхозбанка" верят всему, что втирает сын Калмыцких степей.



Админ: В каком подразделении работали?