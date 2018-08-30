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Калмыцкое иго на Сталинградскй земле отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Здравствуйте все, кто работает, работал или собирается работать в ОАО "Россельхозбанке"! Я пришел в Волгоградский РФ ОАО "Россельхозбанк" в 2009 году в процветающий и стабильный банк. Коллектив был супер, руководство супер! Принял дела, которые и делами-то назвать нельзя было, тут чуть-чуть, а здесь и конь не валялся. Но была поставлена задача и цель. Через год все заработало, как часы, и работает до сих пор.

Но весной 2011 года пришло Калмыцкое иго на Сталинградскую землю, да-да, именно Калмыцкое, так как калмык один не воин, притащил он с собой и сына степей своих, и жену сына, и детишек калмыцких друзей. Все бы ничего, пришли работать - работайте; так нет, не умеют еще и не хотят, а пальцы гнут - ни в одну машину не влазят... Правда, есть одно отличие - зарплата их резко отличается от нашей. Изменились правила приема на работу: 1) должны быть Калмыцкие корни; 2) должен лично доносить "Хану", что услышал или увидел. 3) должен состоять в родственных связях с работниками администрации города и области. Опытные работники не нужны - либо по собственному желанию, либо под сокращение. Дошло до смешного, человек работает как три дня, а служба безопасности анкету в руках не держала (смешно)...

Директор сразу установил неофициальный график работы банка с 8 до 22-23 часов, плюс выходные. О переработках речь не идет - кто не с нами, тот против нас, всем работать за идею. Кредиты раздает направо и налево без задней мысли об отдаче, причем большинство из Калмыкии (стечение обстоятельств). О благодарности или похвале речи и быть не может. Как и предполагалось сначала вылил грязь на прежнее руководство (но при нем было повышение зарплаты, премии, отгулы), обещал, что с ним заживем по-другому. Надо же, не обманул... Хорошо живут те, кого он принял сам, кто перешел на сторону к "хану" (несколько личностей с завышенной самооценкой), и дети. Сам живет за счет средств банка, служебная машина в собственности, бензин халява, ТО, водица в машине, фрукты в кабинете. Унижения, оскорбления сотрудников постоянно. Многие не позволили вытирать об себя ноги и ушли сами (достойные люди), т.к. атмосфера для работы стала никчемной. Некоторые из старых сотрудников сняли маски и показали истинное лицо (бог им судья). Итог правления "Хана" за восемь месяцев: искусственно надутый портфель и два лагеря на одной Сталинградской земле, туристические палатки (30%) и юрты (70%).

P.S. Сталинград - город с богатым прошлым и не таких обламывал. Жаль только, что Московские руководители ОАО "Россельхозбанка" верят всему, что втирает сын Калмыцких степей.

Админ: В каком подразделении работали?
умбабывший сотрудник
17.12.2011 21:27
9 комментариев
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Alesya-55
18.12.2011 11:41
Потрясающе!!! Браво!!!
Merok
19.12.2011 22:11
Супер финал!!! Он не нужен на нашей земле, счел что это возможно у добрых соседей, не обижайтесь на калмыков, в основном это простые и доверчивые работяги
ami.akha
21.12.2011 02:08
Профессиональный отзыв в национальном контексте отвратителен. Недостойно. Так же, как и ставить в упрек директору филиала наличие служебного автомобиля.

Собака лает, караван идет. Народная поговорка.
умба
Автор отзыва
22.12.2011 20:21
Зачем в «Тулу» со своим самоваром???? А на счет собаки это верно подметили дорогие соседи….Я так смотрю, вся родня подключилась в поддержку, никто не против Калмыкии, но людей нужно уважать!!!!
Alesya-55
22.12.2011 20:56
Всё написано более чем правильно. Кто в этом сам не "варился" тот не поймет. Поддерживаю автора на все 100%!!!
Alesya-55
22.12.2011 20:57
А особенно про "нескольких личностей"..... и про "маски".
drakula
24.12.2011 14:45
Увы, сами варимся в этой каше! Многие ищут работу (тот, кто не хочет превращаться в лизоблюдов перед калмыцкой когортой). Никто не говорит, что калмыки – плохие люди! Есть просто отдельные плохие личности! Вот и Волгограду в этом не повезло. Придти на чужую территорию со своими понятиями. Да-да, со своими понятиями. Банк сейчас живет по понятиям. Главный лозунг: «Кто не с нами, тот – против нас!». И еще один: «Возродим родную землю!» Оно и видно, как возрождается Сталинградская земля!!! Кредиты выдаются темным личностям, от которых отказались все остальные банки! А про отдельные личности – отдельный разговор…. Хорошо, что открылись, есть о чем все поговорить!
umka2000
05.01.2012 11:52
Коллектив был супер, руководство супер, вот только "дела, которые и делами-то назвать нельзя было, тут чуть-чуть, а здесь и конь не валялся". И пришлось автору целый год пахать чтобы всё заработало. То есть при суперском коллективе и руководстве всё стояло?
Насколько можно понять, сменился руководитель и работа закипела. Но вот беда, не той национальности новый руководитель.
Читать противно подобные пасквили.
ilia
11.03.2012 10:00
2Автор: Не жалей. Верно поступил. Найдешь себе работу по-лучше.
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