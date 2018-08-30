Работала в доп офисе г. Москвы чуть менее полутора лет. Коллектив менялся, но в среднем оставался очень приятным и адекватным; руководство научило многому, в основном жизни. Общий комфорт в работе царил переменный, РС имеет довольно много недоброжелателей, которые спешат высказать свой негатив (часто оправданный) именно в отделении. Уровень зарплатны очень высокий в сравнении с аналогичными должностями в других банках (данный нюанс, в первую очередь, и удерживал именно на этой работе), устанавливаемые планы можно было выполнять с лёгкостью, если разобраться, что к чему, приложить немного усилий и особо не косячить. С выплатой з/п был вообще праздник, на протяжение многих лет выплачивают день в день, без ошибок и недоплат (согласно отзывам посторонних людей и собственному опыту). Единственная странность, к которой очень быстро привыкаешь - аванс (кто работает, знает) + крайне удобная зарплатная карта.



Ощутимый минус в работе - продажа кросс-продуктов, совершенно не имеющих никакого отношения к банковской деятельности, причём продажа активная и крайне важная для банка, со всеми вытекающими. Также есть небольшая проблема с продвижением по службе. Кто-то писал уже о том, что, если ни с кем не дружить близко из руководства, тебе не светит ровным счётом ничего. Отчасти - правда. Вторую часть составляет, к сожалению, бюрократический изыск, который мешает каким-то образом бухгалтерии, отделу кадров и иным подразделениям переводить сотрудника на другую должность, как полагается, менять грейд, категорю и т.д. Причиной моего увольнения был потолок, в который я упёрлась в попытке получить хоть какой-то прогресс в должности, на худой конец, в категории. А то прямо обидно было, что новый сотрудник приходит, зелёный совсем, а у него даже оклад по умолчанию выше стоит.



В общем и целом, банк даёт бесценный опыт, как в работе, так и в жизни, возможность заработать больше, чем половина твоих клиентов, сообщающих свой доход при заполнении анкеты на кредит, также есть возможность получить пару сертификатов о каком-либо дополнительном образовании/курсах, пройденных в банке, было неожиданно их получать при увольнении, не думала, что обучение каким-то образом сертифицировалось.



В итоге, впечатления смешанные, многое, безусловно, в работе банка следует совершенствовать, дабы оказывать влияние положительное и на сотрудников, и на клиентов, но, как известно, будут всегда вспоминаться только лучшие моменты. Всем удачи и терпения .