Ну, что сказать, крупный федеральный банк, со своими плюсами и минусами, которые в той или иной форме встречаются в любой кредитной организации. Работал на должности ТМ (далее МРБ), и с благодарностью вспоминаю работу в ХКФ. Прекрасные отношения с руководством и коллегами, достаточно качественно оборудованные рабочие места (были, конечно, казусы, вроде получения нетбука, но там больше юмора). Было много работы, но и бонусы были. Конечно, и проблемы были, а где их нет? Мизерные оклады КС провоцировали постоянную текучку, пересчет результатов и корректировка планов (в большую степень) задним числом, невысокая мотивация для агентской сети и т.д. Но все это никоим образом не касалось отношений с непосредственным руководством. Хочу сказать особые слова руководству Волгоградского филиала за отличную рабочую атмосферу! Такие понятия как невмешательство, равнодушие и высокомерие - напрочь отсутствовали в отделе продаж, и это целиком заслуга Дуридивко Олега Анатольевича. Как все-таки много значит корпоративных дух! Даже такие сравнительно небольшие зарплаты в отделе продаж с лихвой компенсировались моральным удовлетворением от работы в такой команде.



Выражаю большую благодарность Дуридивко Олегу, желаю ему успехов на его не легком поприще, и надеюсь, что он не растеряет своих человеческих качеств, т.к. чуткость в управлении и энергия этого человека в совокупности с отличными идеями способна толкнуть команду на великолепные творения.



И напоследок слова к высокому руководству... ОТДЕЛ ПРОДАЖ — это именно тот отдел, который содержит ваш бизнес. Именно МРБ И КС зарабатывают вам деньги, именно от их работы зависит стабильность и развитие банка в целом. Все остальные службы являются сервисными. Поэтому за всеми текущими проблемами не стоит забывать о том, что, если вдруг ваша мотивация разойдется с мотивацией людей, зарабатывающих вам деньги, вы можете почувствовать это слишком поздно, и последствия будут печальными. Любите и цените ваших продавцов. Удачи.