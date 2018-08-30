Работаю уже 1,5 года. Придя в Сбер, находилась в розовых очках почти год, т.к. я очень общительный человек и мечтала работать с клиентами, что отражалось и на продажах, и на отношении клиентов ко мне и к моим словам. Очень доверительные отношения складывались с нормальными людьми, ну а психи – они, наверное, и в Африке такие, что уж говорить про начальство (я о нем слышала только из уст коллег и даже не вдавалась в подробности). В общем, не сталкивалась с проблемами и была довольна, даже когда перешла в офис нового поколения. Да и работники, в принципе, хорошие девчонки.



Но последние полгода я даже не заметила как возненавидела руководство, естественно, в лице вечно находящейся в нервном срыве зав. Объясню, почему припадки зав.филиала (явно вызванные верхами) доводят работников просто до неврозов. Дорогие коллеги, вам повезло, если до вас не дошла электронная очередь! Я вам так завидую! Это время такта, и красная тактика сначала никак не отражалась на зав., затем ее стали лишать премии и не только ее, видимо. И началась каторга. За спиной шипения и крики "вызывай! вызывай! чего ты там копаешься?" Итого – выстроенные в живую и возмущающуюся очередь клиенты, кричащие "какого ... вызываете по 5 человек?", и каждому надо доказывать и объяснять что да как, а т.к. за окнами ничего не слышно, начинаем орать, и они в ответ тоже орать. Превращаемся в собак и попросту собачимся с клиентами. УЖАС! Живая очередь с талонами При этом люди могли бы спокойно ожидать и сидеть, ведь так все и было раньше – и было спокойно. Абсолютно неграмотное руководство Сбера ввело эту красную тактику и даже не подозревает, что на самом деле очередь живая и ОЧЕНЬ ЗЛАЯ! Первый "+" для ГОГи. Молодец. ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ НАЛАДИЛИСЬ!!!



Собачество с клиентами сопровождается внутренними склоками с зав., которую, мягко говоря, не могут понять даже подменные сотрудники, видевшие "ВСЕ" и говорящие, что в других филиалах не так. А как? Я хочу туда! В общем, подмена звонит в кадры и слезно просит не оставлять их у нас. Причин много, одна из них – постоянное шипение и крики "вызывай!" Мы не успеваем в документах даже подпись поставить, сверить с программой и деньги убрать, как уже следующий протягивает, и опять в середине данного клиента, я должна следующего вызвать! В результате: то недостачи, то излишки, КУЧА актов из-за отсутствия подписей, а также ошибок и неправильных платежей и ЖАЛОБЫ на это, и опять же лишения то зав., то нас! Второй "+" для ГОГи. ТЕПЕРЬ У НАС ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СПЛОЧЕННАЯ КОМАНДА



Идешь на перерыв – крик "У тебя 2 минуты". Извините, а что работникам Сбера в туалет нельзя сходить? хотя б водички глотнуть? нет!!! Человек идет и проверяет, сколько ты справляешь нужду... ппц. Обед вообще дело ненужное, например, находясь на 5 месяце Б., вчера получила обед с 16 до 17! а пришла на работу в 8. На просьбу отпустить поесть сказано - "нет! ты 3-я линия и в обеды садишься за работников!" Замученный и уже нетерпимый ни к чему человеческому, мозг руководителя вообще не шевелится, что ли, чтобы найти выход из положения? Заставляли делить обеды на два раза по полчаса, вторые из которых не давались. Ради чего? Чтобы весь город обслужить, да еще и с кучей ошибок от упадка внимание из-за тупого желания есть и в туалет?



Про внутреннюю культуру – спорт, например. На 1000 сотрудников предложено 20 мест в бассейне, с 50% оплаты... через минуту после сообщения, отправила горячее желание, хотя бы с такой издевательской скидкой (в приличных местах 100% оплата), посещать, на что ответ – места все заняты. И кем? Ну конечно, самыми уставшими и нуждающимися руководителями отделов и а-ля их ближайшими подчиненными. А про лишения и прочее вы все, наверное, знаете! Я молчу! Третий "+" ГОГе. МЫ ТАК УДОВЛЕТВОРЕНЫ И СЧАСТЛИВЫ!



Ну а как же эффективность рабочего времени? Придешь на работу в 8, уйдешь в 21, или и того позже задержишься, разбирая то, что накидал в кучу за весь раб.день. У нас настоящий РАБДЕНЬ. СЕМЬЯ, ЗАБУДЬ ПРО МЕНЯ.



В целом, думаю, это все эмоции, мелочи и случаи, некоторые из которых ежедневно случаются, а от некоторых просто негатив остался в памяти, хуже которых, наверно, в вашей жизни еще не то случалось – недостачи, нервы, планы, жалобы. Просто молодому сотруднику всегда обидно тратить талант и желание помогать людям на всю эту систему, которая загоняет людей в психдиспансеры и на постоянные больничные. Жаль, что реалии совершенно отличаются от тех отчетов, которые поступают к самому главному выдумщику, наивно полагающему, что все его идеи внедрены качественно и, вообще, сами по себе гениальны. Увы. Почему-то мы уже видим одни кнуты. А пряники так и остаются где-то ТАААМ наверху, или совсем засохшие поступают