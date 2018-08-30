Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Включайте диктофон, когда идете к начальству!
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Хочу поделиться своим несостоявшимся опытом работы в убрире.
1. Никакого обучения нет, отдельного сотрудника, который этим занимается, нет в принципе. Уже работающим коллегам некогда, у них клиенты, нет времени рассказать что-то по программе, показать. Дали инструкции - сиди читай!
2. Зарплата, которую озвучивают на собеседовании, в трудовом договоре не прописана, есть понятие оклад и фонд оплаты. Причем фонд оплаты нигде не прописан! Про систему мотивации рассказывают очень интересно, а вот про систему демотивации почему-то утаивают, об этом узнается только в ходе общения с сотрудниками.
3. График реально не 2/2, как оговаривается, а, как уже писали, 3-4 дня подряд по 12 часов, потом один выходной и т.д.
4. В общем, прошла я обучение, вышла на свое место работы. Половины доступов сделали не так как надо, доверенностей нет, при этом требуется оформлять все операции, народ нервничает постоянно.
Таких условий мой организм не выдержал и через пару дней я слегла на больничный, находясь на котором решила, что хочу уволиться. Тут все самое интересное и началось..
Звоню, объясняю ситуацию. Мне мой начальник говорит, что все это временно, что я хорошо себя проявила, что мне надо остаться и т.д. Приятно, конечно, но это я и так знаю (даже за эти несколько дней все мои клиенты уходили довольными и только с положительными отзывами)! Решение я не поменяла, т.к. я на испытательном сроке, то предупредила об увольнении за 3 дня! Мне сказали, что даже принять заявление у меня не смогут (уже абсурд)! В итоге сошлись на том, что я досрочно закрываю больничный и они выдают мне трудовую.
Прихожу за ТК, руководство вызывает на "ковер" и начинается вынос мозга на тему, что они меня по статье уволят за то, что я им какой-то там день не отработала, хотя с руководителем доп офиса все даты были обговорены и мне никто не звонил, чтоб сказать о рабочем дне, на что я услышала, что "кто я такая, чтоб мне звонили и предупреждали о том, когда забрать трудовую и когда надо отработать", это я должна с температурой бегать к ним и умолять отдать мне документы!
Угрозы с увольнением по статье были цветочками. Когда руководство в открытую говорит о том, что в банки мне лучше даже не пытаться устраиваться, что ничего хорошего никогда обо мне не скажут - это уже извините, вот в этот момент я поняла, как же жаль, что я не включила диктофон! Такие угрозы о дальнейшей моей карьере в банках должны быть наказаны. Никакого основания сообщать обо мне негативные сведения нет, за время моей работы не было ни одного ошибочного случая, недовольного клиента, а испытательный срок дается на то, чтобы понять работодателю и работнику его ли это место.
Такое отношение к персоналу просто невозможно описать словами, только лишний раз показывают уровень своего образования и поведения! Еще удивляются, почему все бегут от убрира!
Как говорится "человека из грязи вытащить можно, а вот грязь из человека - никогда"
|
2
Go$t • бывший сотрудник
22.12.2011 09:55
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
|Morfius
23.12.2011 15:13
|И как? Устроились в другой банк?
|mordochka777
24.12.2011 23:09
|будучи работником другого банка приходила на собеседование в УБРиР, впечатление скажу вам не из приятных! По поводу образования и поведения поддерживаю автора! мне столько было сказано от вышестоящего руководства о том что в моем банке работают мягко говоря только глупые люди( заметьте фразы там были реально другие и грубые), что сразу желание отбилось проходить дальше собеседование! Будучи человеком ооочень стрессоустойчивым (в связи с постоянной работой с людьми) меня такое поведение вывело из себя!!! Как можно будущего сотрудника (пусть даже в лучшем случае) так опускать! НЕПРИЯТНО!!!!!!!!!
|Работница
29.12.2011 15:50
|А у меня этот банк находится в соседнем здании от моего дома и хотела бы туда устроиться на должность Экономиста по работе с физ.лицами (не НТП, а Головной офис). Рассматриваю чисто из-за близости к дому. Но прочла отзывы и хотение отбило )) а не скажете ли поточнее что по ЗП? Каким является оклад (в цифрах) и что из себя представляет премия (и за что она дается). Буду премного благодарна. А то думаю, стоит ли туда идти вообще на собеседование?
|mordochka777
08.01.2012 23:07
|Работница, именно на эту должность я и ходила! Должность красиво называется, а по факту, как о не айс! Мне озвучивали мизерный оклад и % от кредитов выданных!
|Комильфо
22.03.2012 19:29
|Экономист по работе с физ.лицами в Головном офисе это на порядок другая работа, по моему мнению, так как в Головном офисе экономисты по физ.лицам обслуживают только сотрудников банка и на это место еще нужно попасть.
|KoDik
02.08.2012 08:52
|Походу увольнение по статье это их фишка, меня тоже хотели так уволить, однако в связи с отсутствием профессионализма у руководства не удалось, хотя было написано около 10 приказов за 2 дня.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.