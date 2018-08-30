Хочу поделиться своим несостоявшимся опытом работы в убрире.

1. Никакого обучения нет, отдельного сотрудника, который этим занимается, нет в принципе. Уже работающим коллегам некогда, у них клиенты, нет времени рассказать что-то по программе, показать. Дали инструкции - сиди читай!

2. Зарплата, которую озвучивают на собеседовании, в трудовом договоре не прописана, есть понятие оклад и фонд оплаты. Причем фонд оплаты нигде не прописан! Про систему мотивации рассказывают очень интересно, а вот про систему демотивации почему-то утаивают, об этом узнается только в ходе общения с сотрудниками.

3. График реально не 2/2, как оговаривается, а, как уже писали, 3-4 дня подряд по 12 часов, потом один выходной и т.д.

4. В общем, прошла я обучение, вышла на свое место работы. Половины доступов сделали не так как надо, доверенностей нет, при этом требуется оформлять все операции, народ нервничает постоянно.

Таких условий мой организм не выдержал и через пару дней я слегла на больничный, находясь на котором решила, что хочу уволиться. Тут все самое интересное и началось..



Звоню, объясняю ситуацию. Мне мой начальник говорит, что все это временно, что я хорошо себя проявила, что мне надо остаться и т.д. Приятно, конечно, но это я и так знаю (даже за эти несколько дней все мои клиенты уходили довольными и только с положительными отзывами)! Решение я не поменяла, т.к. я на испытательном сроке, то предупредила об увольнении за 3 дня! Мне сказали, что даже принять заявление у меня не смогут (уже абсурд)! В итоге сошлись на том, что я досрочно закрываю больничный и они выдают мне трудовую.



Прихожу за ТК, руководство вызывает на "ковер" и начинается вынос мозга на тему, что они меня по статье уволят за то, что я им какой-то там день не отработала, хотя с руководителем доп офиса все даты были обговорены и мне никто не звонил, чтоб сказать о рабочем дне, на что я услышала, что "кто я такая, чтоб мне звонили и предупреждали о том, когда забрать трудовую и когда надо отработать", это я должна с температурой бегать к ним и умолять отдать мне документы!



Угрозы с увольнением по статье были цветочками. Когда руководство в открытую говорит о том, что в банки мне лучше даже не пытаться устраиваться, что ничего хорошего никогда обо мне не скажут - это уже извините, вот в этот момент я поняла, как же жаль, что я не включила диктофон! Такие угрозы о дальнейшей моей карьере в банках должны быть наказаны. Никакого основания сообщать обо мне негативные сведения нет, за время моей работы не было ни одного ошибочного случая, недовольного клиента, а испытательный срок дается на то, чтобы понять работодателю и работнику его ли это место.

Такое отношение к персоналу просто невозможно описать словами, только лишний раз показывают уровень своего образования и поведения! Еще удивляются, почему все бегут от убрира!



Как говорится "человека из грязи вытащить можно, а вот грязь из человека - никогда"