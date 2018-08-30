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"Московский штамп" в военном билете!? плохо (−1)
Добрый день уважаемый HR департамент "Промсвязьбанка". Отправил свое резюме на позицию менеджера по продажам зарплатных проектов. Позвонили сегодня с утра. Несколько шаблонных вопросов (а почему ищите работу, а приходилось ли работать с корпоративными клиентами, имелся ли опыт проведения презентаций ну и т.п.). Хотя вся информация есть в резюме!

Самый интересный вопрос: "А у вас что есть, приписное свидетельство или военный билет?!" Господа, мне 29 лет, давно пережил призывной возраст - естественно, есть! smile:-)
- Да, у меня военный билет на руках!
- А какая печать военкомата, московский военкомат?!
- Нет, по месту прописки!
- А нет! Нам нужно, чтобы был московский военкомат!!!
- Подскажите (говорю). Разъясните в чем логика?! Я прописан в другом регионе, естественно, стою на учете в др. военкомате?! smile:|
- Ну, у нас такие требования! Должен Московский штамп стоять!
- Ну, хорошо, До свидания!

А теперь вопрос: что за требование такое?! Ну писали бы уже на сайте в требованиях к соискателям!

Админ: В каком регионе проживаете?

RZH: Про регион прописки сотрудники HR ни слова не говорили. Их интересовал только вопрос касательно штампа в военном билете. Проживаю в Московской области, и есть в принципе временная регистрация непосредственно по месту жительства.
RZH • несостоявшийся сотрудник
26.12.2011 20:27
Ответ банка:
Добрый день, уважаемый RZH!

При отборе кандидатов для работы в банк, основными критериями выбора всегда являются опыт работы кандидата и соответствие навыков и личных качеств кандидата требованиям вакантной должности, а не наличие постановки на воинский учет.

Требования о постановке на воинский учет – это не требование банка, а требование законодательства РФ. Все юридические лица на территории РФ и все военнообязанные граждане РФ обязаны соблюдать закон "О воинской обязанности и военной службе" (№ 53-ФЗ). Каждый военнообязанный должен встать на учет в военном комиссариате по месту пребывания (Положение о воинском учете (утв. постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. № 719)) и при оформлении на работу, военнообязанный должен предоставить новому работодателю документ подтверждающий постановку на учет по месту пребывания.

Мы заранее проясняем вопрос о постановке на воинский учет кандидата, чтобы у кандидата была возможность оформить документы до приема на работу.

В Вашем случае, если у Вас есть временная регистрация в МО, то и постановка на воинский учет должна быть также по месту временной регистрации.

С уважением, Департамент управления персоналом ОАО «Промсвязьбанк»
6 комментариев
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ferocius
26.12.2011 21:18
Дружище отдел кадров ПСБ в Питере не намного лучше, у них вообще отношение к кандидатам - как к людям второго сорта и неважно есть у тебя документы или нет...
Velikaya
27.12.2011 00:22
А зачем писать на сайте,интереснее же людей гонять)
ПСБ вообще банк несколько странный) Ощущение,что у них всегда неразбериха какая-то...к тому же, не могут определиться - нужен им сотрудник, не нужен.
Отверженный странник
27.12.2011 20:06
Уважаемый автор RZH !
Читая отзывы о других банках, не устаешь удивляться : даже ДЛИННЫЕ волосы - и то носить запрещают. Не дай бог, если у Вас есть тату и "пирсинг на пупе". А Вы обиделись на документарные требования...
Вас же ЧЕСТНО предупредили : ну боятся они, что самого лучшего сотрудника у них "загребут" прямо с рабочего места. В других банках сами ТРЕБОВАНИЯ сообщают либо уже на собеседовании, а порою - и не сообщают вовсе !
mbi
01.01.2012 14:41
Да всё правильно, тож с этим столкнулся, в ПСБ для парней в военнике нужен только московский штамп. На самом деле есть временая военная регистрация))) по типу временной регистрации по месту проживания, не стал замаричиваться покупать ещё военную регистрацию))) банков много в мск.
Стаханов
04.01.2012 04:08
У меня тоже была такая ситуация. Полностью поддерживаю автора, пусть HR думает прежде чем задавать такие вопросы. Хотя.. есть одно предположение. Дабы не проверять Вашу временную регистрацию на ее легальность, они путем проверки постановки на учет в военкомате и проверку легальности регистрации производят (потому что при наличии у того или иного кандидата "левой" регистрации, печать военкомата вряд ли будет присутствовать). А так они одним выстрелом убивают 2х зайцев. Я тоже пытался спорить на эту тему с сотрудниками HR , но ничего изменить в их позиции не получилось. Цитирую: "Таковы требования банка". Но на чем они основаны объяснять не хотят или не могут.
O'Leigh
10.01.2012 10:19
Не вижу здесь никакой проблемы. Если есть временная регистрация, то ничего не помешает получить заветный штампик в московском военкомате. Он тоже будет временный до даты окончания регистрации. В свое время оформлял при трудоустройстве, даже не пришлось уезжать в военкомат по месту регистрации, чтобы там выписаться.
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