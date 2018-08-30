Ответ банка: Добрый день, уважаемый RZH!



При отборе кандидатов для работы в банк, основными критериями выбора всегда являются опыт работы кандидата и соответствие навыков и личных качеств кандидата требованиям вакантной должности, а не наличие постановки на воинский учет.



Требования о постановке на воинский учет – это не требование банка, а требование законодательства РФ. Все юридические лица на территории РФ и все военнообязанные граждане РФ обязаны соблюдать закон "О воинской обязанности и военной службе" (№ 53-ФЗ). Каждый военнообязанный должен встать на учет в военном комиссариате по месту пребывания (Положение о воинском учете (утв. постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. № 719)) и при оформлении на работу, военнообязанный должен предоставить новому работодателю документ подтверждающий постановку на учет по месту пребывания.



Мы заранее проясняем вопрос о постановке на воинский учет кандидата, чтобы у кандидата была возможность оформить документы до приема на работу.



В Вашем случае, если у Вас есть временная регистрация в МО, то и постановка на воинский учет должна быть также по месту временной регистрации.



С уважением, Департамент управления персоналом ОАО «Промсвязьбанк»