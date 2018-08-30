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|"Московский штамп" в военном билете!?
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Добрый день уважаемый HR департамент "Промсвязьбанка". Отправил свое резюме на позицию менеджера по продажам зарплатных проектов. Позвонили сегодня с утра. Несколько шаблонных вопросов (а почему ищите работу, а приходилось ли работать с корпоративными клиентами, имелся ли опыт проведения презентаций ну и т.п.). Хотя вся информация есть в резюме!
Самый интересный вопрос: "А у вас что есть, приписное свидетельство или военный билет?!" Господа, мне 29 лет, давно пережил призывной возраст - естественно, есть!
- Да, у меня военный билет на руках!
- А какая печать военкомата, московский военкомат?!
- Нет, по месту прописки!
- А нет! Нам нужно, чтобы был московский военкомат!!!
- Подскажите (говорю). Разъясните в чем логика?! Я прописан в другом регионе, естественно, стою на учете в др. военкомате?!
- Ну, у нас такие требования! Должен Московский штамп стоять!
- Ну, хорошо, До свидания!
А теперь вопрос: что за требование такое?! Ну писали бы уже на сайте в требованиях к соискателям!
Админ: В каком регионе проживаете?
RZH: Про регион прописки сотрудники HR ни слова не говорили. Их интересовал только вопрос касательно штампа в военном билете. Проживаю в Московской области, и есть в принципе временная регистрация непосредственно по месту жительства.
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RZH • несостоявшийся сотрудник
26.12.2011 20:27
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Ответ банка:
Добрый день, уважаемый RZH!
При отборе кандидатов для работы в банк, основными критериями выбора всегда являются опыт работы кандидата и соответствие навыков и личных качеств кандидата требованиям вакантной должности, а не наличие постановки на воинский учет.
Требования о постановке на воинский учет – это не требование банка, а требование законодательства РФ. Все юридические лица на территории РФ и все военнообязанные граждане РФ обязаны соблюдать закон "О воинской обязанности и военной службе" (№ 53-ФЗ). Каждый военнообязанный должен встать на учет в военном комиссариате по месту пребывания (Положение о воинском учете (утв. постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. № 719)) и при оформлении на работу, военнообязанный должен предоставить новому работодателю документ подтверждающий постановку на учет по месту пребывания.
Мы заранее проясняем вопрос о постановке на воинский учет кандидата, чтобы у кандидата была возможность оформить документы до приема на работу.
В Вашем случае, если у Вас есть временная регистрация в МО, то и постановка на воинский учет должна быть также по месту временной регистрации.
С уважением, Департамент управления персоналом ОАО «Промсвязьбанк»
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ПСБ вообще банк несколько странный) Ощущение,что у них всегда неразбериха какая-то...к тому же, не могут определиться - нужен им сотрудник, не нужен.
Читая отзывы о других банках, не устаешь удивляться : даже ДЛИННЫЕ волосы - и то носить запрещают. Не дай бог, если у Вас есть тату и "пирсинг на пупе". А Вы обиделись на документарные требования...
Вас же ЧЕСТНО предупредили : ну боятся они, что самого лучшего сотрудника у них "загребут" прямо с рабочего места. В других банках сами ТРЕБОВАНИЯ сообщают либо уже на собеседовании, а порою - и не сообщают вовсе !