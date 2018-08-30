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|ДУСя и басни
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Для тех, кто не совсем в теме внутрисберовских порядков - практически каждое утро на почту сотрудников приходит письмо от ДУСи (Доброе Утро Сбербанк). Иногда даже попадаются забавные образчики! Недавнее ДУСино творение напомнило мне весьма известную басню Крылова. Как нарочно, ДУСя в качесте основногообраза выбрала оркестр... и я не смогла пройти мимо. Читайте и сравнивайте
"В любом оркестре важно правильно рассадить музыкантов. Если на первый план выдвинуть менеджера, управляющего ударными – барабанщика, то есть, - грохот заглушит звуки скрипок. Не будет баланса инструментов, получится хаос. Кроме того, музыканты должны видеть и понимать движения дирижерской палочки…"
«Проказница-Мартышка, Осел, Козел, да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки, -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет»
"При внедрении новой системы мотивации руководителю ВСП необходимо правильно распределить силы команды для работы в новой бизнес-модели. Тогда доходы сотрудников ВСП возрастут."
"Стой, братцы, стой! — кричит Мартышка. -
X Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!"
"Мы получаем много писем из ВСП на эту тему. В одних пишут: все понятно, работаем по прайс-листу, премии возросли. В других - начали работать по-новому, объем работы не уменьшился, а вот денег получаем меньше. Давайте поговорим о причинах неудач и типичных ошибках."
«Расселись, начали Квартет;
Он все-таки на лад нейдет.»
"Когда человек, окончив институт, приходит на производство, первое, что ему советуют, это забыть то, чему его учили. Советуют в шутку, однако…Новая система премирования предъявляет работникам другие требования, отличные от тех, что были до сих пор. Нужно внимательно ознакомиться с тем, что предстоит делать, понять новые приоритеты и «забыть» о тех, которые были раньше. Премиальный лист достаточно гибок, и если правильно понять его логику, позволяет заработать больше."
"Постойте ж, я сыскал секрет? -
Кричит Осел, — мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем".
"Нельзя переводить большое число сотрудников на «дорогие» должности. Подумайте, стоит ли вводить ставку менеджера по продажам, если сотрудник фактически будет заниматься транзакциями. Это приведет к тому, что закрепленные за сотрудником функциональные обязанности не будут выполняться, то есть он не сможет выполнить установленные нормативы продаж. А раз так, то его премия снизится.
Как поступить в случае болезни сотрудника, работающего «на кассе»? Конечно, на короткий срок его можно подменить менеджером по продажам, проведя коррекцию его дохода с помощью пятипроцентного фонда руководителя ВСП (ежемесячная премия) и системы «5+» (квартальная премия, критерий «работа в команде»). Далее необходимо воспользоваться возможностями «подменного фонда», либо временно переводить сотрудника на операционную работу приказом, иначе он точно потеряет в деньгах.
<...>Но если ты не обслуживаешь клиентов, если ты консультант или администрируешь смену? В этом случае результаты твоей работы напрямую влияют на общий результат ВСП. Чем больше ты работаешь на результат команды, тем выше будет твоя премия."
«Послушались Осла: уселись чинно в ряд;
А все-таки Квартет нейдет на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры,
Кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье.»
"Мы еще не раз вернемся к этой теме. У нас есть дирижеры, есть оркестр, есть неплохие инструменты – надо лишь правильно рассадить музыкантов."
"Пожалуй, — говорят, — возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть,
Скажи лишь, как нам сесть!"
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей, -
А вы, друзья, как ни садитесь;
Всё в музыканты не годитесь".
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10
Galtair • сотрудник
27.12.2011 22:46
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Вечерами, все вместе, песни про Сбербанк.
А потом выступают. Все, от простых сотрудников, до руководителей.
Кто-то привел очень забаную выкладку из "Собачьего сердца" про певунов...
- "Чем больше ты работаешь на результат команды, тем выше будет твоя премия."
Другая сторона наверно так, - чем меньше работают другие, тем ниже будет твоя премия.
Другими словами ты не просто должен выполнять должностные обязанности и условия трудового договора, но и работать на благо структурного подразделения, возникает вопрос, а зачем тогда заведующие, и начальники отделов.
Так что люди, грызите друг друга.
Так же интересно, что кнут и пряник - премия, т.е. зарплата как стимул не рассматривается по причине ничтожности. Обещали увеличить оклады, засчет уменьшения премиальной части, даже презентации на портале ЦА были, на деле же все еще сильнее закручивается вокруг премий.
Изменено:
Автор: Фома Неверящий
Однажды Ослу
Надоела узда…
Упёрся «козлом» -
Ни – туда, ни сюда…
Чего, гад, удумал? -
Гудела молва.
С вселенского шума -
Ни с места арба…
Ни так и ни сяк…
Хоть «лбом об пороги»…
Упрямо Ишак
Застыл на дороге.
Бурчал лихоимец,
Мол, «овцы не сыты»…
Настырно засланец
Не двигал копыта.
Дубасил возница,
Хлестал – по хребтине:
Тянуть «колесницу»
Поганой «скотине»!
Визирь с падишахом
Примчалися скоро…
Указами — махом! -
Из «золота горы».
От «палки» мужи
Поспешили к словам…
Развесив «шиши»,
По ослиным ушам.
Указано строго -
«Опора», ты, царства…
Обещано много
От глав государства.
Гаремы, вина…,
Да попону — на сдачу…
Коня-скакуна…
Дочь-Царевну, в придачу.
В сенаты — Ослу…!
Дворцы и ковёр…
Не в стойло ему,
А в султанский – шатёр.
Отселе до ныне -
Раскинулись пуще
В голодной пустыне
Прут «райские кущи».
Ишак возгордился…
Каков молодец?!
На «кукиш» купился -
Плачевен конец.
На «сивой кобыле»
«Объехали» ловко…,
Повесив большую
Пред носом морковку!
За «счастьем» побрёл,
Петляя, – Вперёд…!
Далёко ль, Осёл? -
Потешался народ.
Гуляла по свету
Катилась молва…
Согласно «Завету»,
Бог не дал ума…
Вот, глупый Ишак.
Полезно бы знать:
Безмозглый дурак…
Морковь – не достать.
Довольно издёвок!
Осёл — не «Нерон»!
Не «вейте верёвок» -
Виновен ли он…?
«Не плюйте в колодец»…
В рассказе – «прореха»…
Над кем тот народец
Давился от смеха…?
Топикам из Московии полезно почитать ещё одну басню Крылова.
"Свинья под дубом" называется.
Хотя надо отдать им должное, топики уже воплощают тему в жизь -
Самый крупный банк страны вновь поразил своих сотрудников шикарным праздником. В этот раз щедрый на выдумки Герман Греф провел рок-корпоратив.
Старейший российский банк провел новогодний корпоратив под песню We are the champions, на сцене музыканты и банковские работники были одеты как советские стиляги.
Начало праздника было посвящено президенту и председателю правления Сбербанка Герману Грефу. На большом экране гости праздника могли увидеть фотографии из детства и юности Германа Оскаровича.
В этом году Герман Греф был в оранжевых штанах, синем пиджаке и в шляпе. Глава банка играл на гитаре вместе с музыкантами и коллегами.
Греф и топ-менеджеры Сбербанка провели несколько репетиций, чтобы на корпоративе сыграть хорошо. Кто-то выбрал барабаны. Глава банка решил управиться с акустической гитарой....
http://www.lifenews.ru/news/77951
Изменено:
А вы что хотели за 2 тысячи Тони Брекстона, Элтона Джона и Мадонну? Эдгара Запашного и Максима Галкина? Такого не бывает........ За 2 рубля можно неплохо организовать праздник, смотря для какого региона, конечно. А то что руководство ЦА устроили рок концерт - это хорошо, показали что могут не только руководить, но и на гитаре "залабать"! Пять баллов за это Грефу. Мне понравилось (хоть видел только в рунете).
С уважением, Вован100
Уважаемый, вы не поняли сарказма.
Кстати, насчет того что ЦА может руководить, вас тут и закидать могут чем-нибудь, я кстати тоже в стороне не останусь.
А по делу смысл вот в чем, почему я должен скидываться на корпаратив, когда где тони брекстон....., почему такое не уважение к рядовым сотрудникам, кому вы там пять баллов?
Уважаемый, о чем вы говорите? Станьте прзеидентом или замом? Будет и у вас Тони Брекстон и все такое........