Для тех, кто не совсем в теме внутрисберовских порядков - практически каждое утро на почту сотрудников приходит письмо от ДУСи (Доброе Утро Сбербанк). Иногда даже попадаются забавные образчики! Недавнее ДУСино творение напомнило мне весьма известную басню Крылова. Как нарочно, ДУСя в качесте основногообраза выбрала оркестр... и я не смогла пройти мимо. Читайте и сравнивайте





"В любом оркестре важно правильно рассадить музыкантов. Если на первый план выдвинуть менеджера, управляющего ударными – барабанщика, то есть, - грохот заглушит звуки скрипок. Не будет баланса инструментов, получится хаос. Кроме того, музыканты должны видеть и понимать движения дирижерской палочки…"



«Проказница-Мартышка, Осел, Козел, да косолапый Мишка

Затеяли сыграть Квартет.

Достали нот, баса, альта, две скрипки

И сели на лужок под липки, -

Пленять своим искусством свет.

Ударили в смычки, дерут, а толку нет»



"При внедрении новой системы мотивации руководителю ВСП необходимо правильно распределить силы команды для работы в новой бизнес-модели. Тогда доходы сотрудников ВСП возрастут."



"Стой, братцы, стой! — кричит Мартышка. -

X Погодите!

Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.

Ты с басом, Мишенька, садись против альта,

Я, прима, сяду против вторы;

Тогда пойдет уж музыка не та:

У нас запляшут лес и горы!"



"Мы получаем много писем из ВСП на эту тему. В одних пишут: все понятно, работаем по прайс-листу, премии возросли. В других - начали работать по-новому, объем работы не уменьшился, а вот денег получаем меньше. Давайте поговорим о причинах неудач и типичных ошибках."



«Расселись, начали Квартет;

Он все-таки на лад нейдет.»



"Когда человек, окончив институт, приходит на производство, первое, что ему советуют, это забыть то, чему его учили. Советуют в шутку, однако…Новая система премирования предъявляет работникам другие требования, отличные от тех, что были до сих пор. Нужно внимательно ознакомиться с тем, что предстоит делать, понять новые приоритеты и «забыть» о тех, которые были раньше. Премиальный лист достаточно гибок, и если правильно понять его логику, позволяет заработать больше."



"Постойте ж, я сыскал секрет? -

Кричит Осел, — мы, верно, уж поладим,

Коль рядом сядем".



"Нельзя переводить большое число сотрудников на «дорогие» должности. Подумайте, стоит ли вводить ставку менеджера по продажам, если сотрудник фактически будет заниматься транзакциями. Это приведет к тому, что закрепленные за сотрудником функциональные обязанности не будут выполняться, то есть он не сможет выполнить установленные нормативы продаж. А раз так, то его премия снизится.

Как поступить в случае болезни сотрудника, работающего «на кассе»? Конечно, на короткий срок его можно подменить менеджером по продажам, проведя коррекцию его дохода с помощью пятипроцентного фонда руководителя ВСП (ежемесячная премия) и системы «5+» (квартальная премия, критерий «работа в команде»). Далее необходимо воспользоваться возможностями «подменного фонда», либо временно переводить сотрудника на операционную работу приказом, иначе он точно потеряет в деньгах.

<...>Но если ты не обслуживаешь клиентов, если ты консультант или администрируешь смену? В этом случае результаты твоей работы напрямую влияют на общий результат ВСП. Чем больше ты работаешь на результат команды, тем выше будет твоя премия."





«Послушались Осла: уселись чинно в ряд;

А все-таки Квартет нейдет на лад.

Вот пуще прежнего пошли у них разборы

И споры,

Кому и как сидеть.

Случилось Соловью на шум их прилететь.

Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье.»



"Мы еще не раз вернемся к этой теме. У нас есть дирижеры, есть оркестр, есть неплохие инструменты – надо лишь правильно рассадить музыкантов."





"Пожалуй, — говорят, — возьми на час терпенье,

Чтобы Квартет в порядок наш привесть:

И ноты есть у нас, и инструменты есть,

Скажи лишь, как нам сесть!"



Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье

И уши ваших понежней, -

Им отвечает Соловей, -

А вы, друзья, как ни садитесь;

Всё в музыканты не годитесь".