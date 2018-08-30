Руководство банка никогда не читали Трудовой Кодекс РФ! В статье 153 ТК РФ ясно прописано: «работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.» «По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.»



Так как график уже подписан сотрудниками и месячная норма рассчитана, значит, все дни до 10 января должны оплачиваться по 2-ой ставки, если сотрудник выходит в период с 1-9 января включительно. Либо оплатить в одинарном размере и еще дать выходные за эти дни. К тому же работодателю необходимо получить письменное согласие сотрудника. Руководитель обязан заранее уведомить подчиненных о выходе на работу в выходной или праздник. При этом работник вправе отказаться от данного предложения. Если он соглашается, то подписывает уведомление, после чего работодатель издает соответствующий приказ. Ст.113 ТК РФ.



А что по этому поводу скажет государственная инспекция по труду?