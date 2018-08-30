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ТК для руководства, краткая инструкция не голосовал
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Руководство банка никогда не читали Трудовой Кодекс РФ! В статье 153 ТК РФ ясно прописано: «работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.» «По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.»

Так как график уже подписан сотрудниками и месячная норма рассчитана, значит, все дни до 10 января должны оплачиваться по 2-ой ставки, если сотрудник выходит в период с 1-9 января включительно. Либо оплатить в одинарном размере и еще дать выходные за эти дни. К тому же работодателю необходимо получить письменное согласие сотрудника. Руководитель обязан заранее уведомить подчиненных о выходе на работу в выходной или праздник. При этом работник вправе отказаться от данного предложения. Если он соглашается, то подписывает уведомление, после чего работодатель издает соответствующий приказ. Ст.113 ТК РФ.

А что по этому поводу скажет государственная инспекция по труду?
bee_17 • сотрудник
28.12.2011 23:10
12 комментариев
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user300
29.12.2011 13:39
"А что по этому поводу скажет государственная инспекция по труду?"

телефоны горячей линии Государственной инспекции труда: (495) 343-96-61 и (916) 085-81-03, официальный сайт git77.rostrud.ru

пока не начнете бороться за свои права, подобные ситуации будут постоянно продолжаться!
user300
29.12.2011 14:29
а еще обязательно следует написать на сайт Президента РФ в раздел Обращения (прямо в адресной наберите: обращения.президент.рф), а при обращении в Роструд, копию жалобы обязательно отправьте в Прокуратуру. Также имеет смысл копию жалобы отправить в ЦБ (процедура подробно описана тут http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=help.htm)
жужелица
29.12.2011 18:19
Ну вообще-то по банку было разослано письмо, где было указано, что эти дни оплатят как переработку. Руководство допофисов подало служебку с указанием сотрудников и дней, в которые они выходят в этот период. Так что бесплатно никто не работает. Вот и получится Ваша двойная оплата, з\п плюс оплата отдельных дней. И чего такой хай подняли. Везде люди работают так, у кого скользящий график. Это что теперь и в выходные не надо работать... А если врачи не выйдут работать? А то пишут: давайте всем миром не выйдем. Что за детский сад?
bee_17
Автор отзыва
29.12.2011 20:59
Уважаемая жужелица.Вы видимо работаете близко к руководящим, поэтому все знаете. До сегодняшнего дня все отмалчивались, в начале от Вас узнали нужную информацию и только потом уже прислали приказ о двойной оплате. А на будущее - нужно было сразу в приказе указать какая оплата будет у сотрудников.
Да и, кстати, врачи до 10 января отдыхают.....
SvetiK_444
29.12.2011 22:22
Спасибо МОБУ за "хорошее" предновогоднее настроение. И всю эту тягомотину с решением о том как все будут работать.
shtorm14
30.12.2011 00:21
SvetiK_444 согласен,на все сто. настроение уже не новогоднее,как я думаю и у всех сотрудников МОБа, я конечно имею ввиду не БОГОВ и БОГИНЬ из ЦО,а обычных работников допиков, которые весь этот год работали без выходных и доплат за переработки, которые кстати тоже положены по закону. Но не смотря на это ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ)))
SvetiK_444
30.12.2011 07:34
shtorm14 и Вам успеха в новом году!!!!
aleksahchkin
30.12.2011 09:19
«Так что бесплатно никто не работает. Вот и получится Ваша двойная оплата, з\п плюс оплата отдельных дней…….»
Уважаемый «жужелица»,!
Благодарим Вас за внимание, проявленное к работе Банка и положительную оценку сотрудников МОБа. Мы постараемся и впредь оправдывать Ваши ожидания.
С уважением,
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО.
Мы здесь собравшиеся так понимаем, что вы либо Дама в возрасте и не совпадаете с тем веком, в котором Был одобрен Трудовой кодекс Российской Федерации, либо «лыжи не едут».
Вам же написали: : «работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха»
Мы тут какой-то разный Трудовой кодекс Российской Федерации читаем?

И информация у Вас устаревшая, 5-ти дневников тоже выгоняют в поля. Но появилась таки «БОЧКА МЁДА» - обещали в очередном приказе, не нарушать ТкРФ, и соблюсти нормы оплаты труда. Однако принесу я ложечку «дегтя»:
Вариант 1ый – а вдруг Акциями,
Вариант 2ой – Ещё один приказ с изменениями, ведь ещё 1 день рабочий остался (успеют),
Вариант 3ий – осчастливят по фамильно, только тех, кого в приказе указали,
Вариант 4ййй – страшно представить???
Мы будем настроены позитивно, кто же не хочет в НГ 2012 получить денюжки.
С НАСТУПАЮЩИМ Вас всех Новым годом.
Комментатор
30.12.2011 10:30
smile:) Ну хоть благодаря Банки.ру руководство МОБ немного изучит ТК! Хотя думаю все равно особо это не поможет, т.к. будут трактовать как им больше нравится, раз не отличают работу в выходные праздничные дни от переработки!

"Ну вообще-то по банку было разослано письмо, где было указано, что эти дни оплатят как переработку."

А что касается обращения в Трудинспекцию и Прокуратуру, то я, если честно, не понимаю почему до сих пор никто не обратился?!

Изменено: Комментатор - 30.12.2011 10:32
wictorina
03.01.2012 13:31
И чего такой хай подняли.......Жужелица.. Надо ,значит надо.. Но почему все произошло скомканно..Почему так спонтанно .?Почему то уверена ,в тех банках,про которые было написано в предыдущих постах ,все было известно загодя..Или нет??Кто нибудь обьяснит...?? Нет трагедии не произошло..Но не приятно перед родственниками..Мы с мужем наобещали ,приедим..Соответственно.,те не пошли еще куда то..Отложили свои дела..И еще много всего было запланированно ..Куплены билеты на 31 в ресторан.. Мы попали на деньги..Эх..да что сейчас говорить..Короче пьем в одиночестве дорогостоящий алкоголь..И кушаем 1,5 кило красной икры..
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