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Руководство банка никогда не читали Трудовой Кодекс РФ! В статье 153 ТК РФ ясно прописано: «работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.» «По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.»
Так как график уже подписан сотрудниками и месячная норма рассчитана, значит, все дни до 10 января должны оплачиваться по 2-ой ставки, если сотрудник выходит в период с 1-9 января включительно. Либо оплатить в одинарном размере и еще дать выходные за эти дни. К тому же работодателю необходимо получить письменное согласие сотрудника. Руководитель обязан заранее уведомить подчиненных о выходе на работу в выходной или праздник. При этом работник вправе отказаться от данного предложения. Если он соглашается, то подписывает уведомление, после чего работодатель издает соответствующий приказ. Ст.113 ТК РФ.
А что по этому поводу скажет государственная инспекция по труду?
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bee_17 • сотрудник
28.12.2011 23:10
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телефоны горячей линии Государственной инспекции труда: (495) 343-96-61 и (916) 085-81-03, официальный сайт git77.rostrud.ru
пока не начнете бороться за свои права, подобные ситуации будут постоянно продолжаться!
Да и, кстати, врачи до 10 января отдыхают.....
Уважаемый «жужелица»,!
Благодарим Вас за внимание, проявленное к работе Банка и положительную оценку сотрудников МОБа. Мы постараемся и впредь оправдывать Ваши ожидания.
С уважением,
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО.
Мы здесь собравшиеся так понимаем, что вы либо Дама в возрасте и не совпадаете с тем веком, в котором Был одобрен Трудовой кодекс Российской Федерации, либо «лыжи не едут».
Вам же написали: : «работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха»
Мы тут какой-то разный Трудовой кодекс Российской Федерации читаем?
И информация у Вас устаревшая, 5-ти дневников тоже выгоняют в поля. Но появилась таки «БОЧКА МЁДА» - обещали в очередном приказе, не нарушать ТкРФ, и соблюсти нормы оплаты труда. Однако принесу я ложечку «дегтя»:
Вариант 1ый – а вдруг Акциями,
Вариант 2ой – Ещё один приказ с изменениями, ведь ещё 1 день рабочий остался (успеют),
Вариант 3ий – осчастливят по фамильно, только тех, кого в приказе указали,
Вариант 4ййй – страшно представить???
Мы будем настроены позитивно, кто же не хочет в НГ 2012 получить денюжки.
С НАСТУПАЮЩИМ Вас всех Новым годом.
"Ну вообще-то по банку было разослано письмо, где было указано, что эти дни оплатят как переработку."
А что касается обращения в Трудинспекцию и Прокуратуру, то я, если честно, не понимаю почему до сих пор никто не обратился?!
Изменено: