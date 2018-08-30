Добрый день!!! Когда оформлялась на работу в Сбербанк, после прежней не пугало ничего: ни переработки, к которым привыкла, ни материальная ответственность, ни зарплата, которая была в 1,5 раза меньше. Для меня это был БАНК При устройстве мною были обговорены с заведующими интересующие меня аспекты трудового кодекса, а именно: ст. 174 ТК РФ (предоставление учебного отпуска студентам для сдачи сессии), где была договоренность, что одну сессию я беру за счет основного отпуска, а на вторую - мне дают учебный отпуск. Какая же я была наивная!



В связи с тем, что основной отпуск дается спустя 6 месяцев непрерывной работы, в первый год пришлось совмещать работу и сдачу экзаменов: после института ехала дорабатывать часы, которые не знали, в какие дни уместить (то 3, то 5 часов и т.п.). На зимнюю сессию я брала очередной отпуск и ждала, когда же меня Сбер отпустит на учебный. Собрав все нужные справки: лицензия и аккредитация института, справка-вызов на сессию - я подала заявление на отпуск, и меня отпустили. Сдав сессию и придя на работу, в первый же рабочий день меня вызывают "на ковер" и говорят, что некий менеджер-куратор (не буду называть ее фамилию, но надеюсь, что от икоты она еще долго не избавится, так уж мы ее "любим") запретила отпускать сотрудников в учебные отпуска, т.к. их некем заменить! Как так? А как же прямое нарушение Трудового Кодекса? Сберу законы РФ, видимо, простая бумажка, которую можно использовать в качестве черновика?



Проконсультировавшись в институте с юристами, мне предложили написать заявление с отпуском на сессию с еще одним заявлением, где было бы написано: "В случае отказа в предоставлении данного отпуска, прошу выслать письменный отказ с причиной данного отказа". На что мне в отделении сказали, что, если я напишу такое заявление, то надо будет готовиться к увольнению по статье. Только после этого "инцидента" ВСЕХ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ ЗАРАНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ, ЧТО ОТПУСКА НА СЕССИЮ СБЕР НЕ ДАЕТ. МОЖНО ДАЖЕ И НЕ ПЫТАТЬСЯ ПРОСИТЬ! Причиной моего увольнения и послужило именно данное нарушение.



В 2011 г мною были истрачены 2 отпуска на сессию. А когда по семейным обстоятельствам мне необходимо было 3 недели, их никто не дал! Самое поразительное, что (!), когда заведующая хотела меня оставить и долго говорила с тем же самым любимым всеми менеджером-куратором, та долго не думая спросила, "А ПОЧЕМУ ОНА НЕ БРАЛА УЧЕБНЫЕ ОТПУСКА?" На ответ, что вы же запретили, было сказано: "Я ТАКОГО НЕ ГОВОРИЛА!" С облегчением после этого я написала заявление об уходе, отработала положенные 2 недели и уехала отдыхать! Иногда созваниваюсь со своими бывшими коллегами. Мне их очень ЖАЛЬ!!! Вечно не выспавшиеся, пытающиеся всучить клиентам какой-нибудь продукт Сбера, который ему не нужен, работающие не покладая рук, так и не получающих учебные отпуска (не дают, запрещено)... ДЕВОЧКИ. КРЕПИТЕСЬ И ИЩИТЕ МЕСТО, ГДЕ ВАМ БУДУТ РАДЫ, А НЕ ТАМ, ГДЕ ВАС ИСПОЛЬЗУЮТ, КАК РАБОВ!!!



Причиной написания моего отзыва послужила сегодняшняя ситуация. В Сбере я отработала почти 2,5 года. Я многому научилась, знаю, на что имеют право сотрудники, и на что имеешь право ты, как сделать так, чтобы тебе не навязали лишнюю "недоделку" Сбера, и т.п. У меня был отличнейший коллектив, по которому я очень скучаю, хоть мы и ругались, обижались и порой даже не разговаривали друг с другом! Сегодня пришла смска с уведомлением о выплате 13-ой заработной платы, на которую я очень рассчитывала... Честно, посмотрев на это, мне захотелось . Как так можно? В этом году отработав целых 7 месяцев, уволившись ведущим специалистом дополнительного офиса г. Москвы с окладом 23800, мне заплатили ВСЕГО 1584 РУБЛЯ! Тогда как другим уволившимся заплатили 8000-9000 рублей. Отзвонившись в сам Московский банк, я выяснила, что коэффициент на данную 13-ю рассчитывал совсем новый заведующий, который пришел в сентябре, со слов его замов. Такого плевка в душу я не ожидала. Спасибо тебе, Сбер, но я не нищенка и в подачках не нуждаюсь!



P.S. Сейчас я работаю в другом банке, где нет такого издевательского отношения к сотрудника, и где ценят каждого, где нет планов, нет выплат пенсии, коммуналки, бесконечных очередей, переработок!!!



Админ: Какое образование получали? Первое или второе?



LackyF: Я получала первое высшее образование на заочной форме обучения (сессия 2 раза в год сроком от 21 до 28 дней).