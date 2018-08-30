Никогда не думал, что смогу что-то плохое написать про эту организацию, потому что по своему люблю её, уважаю таких же работяг, как и я... На совесть выполнял свою работу кредитного инспектора, моя работа продолжалась до 8 часов вечера ежедневно, плюс неоплачиваемые выходы на работу в свои выходные для консультации клиентов и свершения сделок. Всегда улыбался и был открыт для клиента (как и учат и призывают в этом маленьком государстве под названием Сбербанк). Тратил свои деньги на бензин, убивал свой новый Шевроле для разъездов по работе банка для всяких тренингов, учёб, встреч... Верил, что в конце года мне всё-таки скажут спасибо и словами, и деньгами, и отношением... Но ненавижу всеми силами души этих жадных до денег топ-менеджеров, некомпетентных управляющих, зелёных протеже-руководителей.



С каждым днём становилось невозможно работать в этой организации, но я терпел, терпел и верил в светлое, верил, что всё изменится в лучшую сторону, верил, что в преддверии Нового года Греф и его банк (говорю с огромной долей жалости по отношению к Сбербанку) действительно подарят хорошую 13-ю зарплату, чтобы хоть как-то сгладить свои огрехи и промахи по отношению к рядовым работникам, допущенные в течение календарного года... но.... увы и ах! Как говорится, народ царём обманут! Праздник был испорчен для 90% сотрудников всей нашей огромной страны! Чем думали топ-менеджеры и руководство, когда начисляли эти жалкие подачки? Зачем ежедневно писать в новостях и глаголить, что у нас там миллиард прибыли, тут миллиард, там миллиард... Вы для кого это делаете? Зачем разводить эту показуху? Созывать пресс-конференции и хвастаться о рекордных прибылях за конкретный период времени? В последнем квартале у меня вообще сложилось впечатление, что я и управляющий моего ОСБ работаем в разных организациях!



Уважаемые топ-менеджеры! Хватит делать из нас идиотов! Писать в ДУСе и разного рода новостях суммы денег и обещать их выплаты в конце года, если мы все знаем, что простой работник никогда их не получит! Мы не школьники! Мы так же умеем считать и делать выводы! В данной ситуации (выплата годовой премии) банк применил все плохие слова по отношению к своему коллективу, типа кидалово, свинство, хамство, пофигизм, дискриминация... Если так и дальше пойдёт, банк просто развалится... или это и есть задумка руководства? Тогда вам всем должно быть стыдно за то, что вы вытворяете! Позор!



В завершении хочу сказать, что после такого я, долго не раздумывая, благо было куда уйти на новое место работы, 30-ого декабря написал заявление на увольнение и 10-ого января Нового года выхожу на новое место работы, в коммерческий банк, где верю в то, что я там нужен, где буду действительно деталью механизма, который работает и дарит радость людям и внутри самого себя, и клиентам. В Сбербанке я не смогу больше ничего достичь, не смогу поднять его имидж и принести ему пользу, поскольку после такого отношения никакого желания работать не имеется... Я хочу работать не только во благо начальства и топ-менеджеров во благо себя, своей дочки, своей семьи...



Мой вам совет - одумайтесь, что вы вытворяете! Совесть у вас есть?