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|Я не первый и не последний...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Никогда не думал, что смогу что-то плохое написать про эту организацию, потому что по своему люблю её, уважаю таких же работяг, как и я... На совесть выполнял свою работу кредитного инспектора, моя работа продолжалась до 8 часов вечера ежедневно, плюс неоплачиваемые выходы на работу в свои выходные для консультации клиентов и свершения сделок. Всегда улыбался и был открыт для клиента (как и учат и призывают в этом маленьком государстве под названием Сбербанк). Тратил свои деньги на бензин, убивал свой новый Шевроле для разъездов по работе банка для всяких тренингов, учёб, встреч... Верил, что в конце года мне всё-таки скажут спасибо и словами, и деньгами, и отношением... Но ненавижу всеми силами души этих жадных до денег топ-менеджеров, некомпетентных управляющих, зелёных протеже-руководителей.
С каждым днём становилось невозможно работать в этой организации, но я терпел, терпел и верил в светлое, верил, что всё изменится в лучшую сторону, верил, что в преддверии Нового года Греф и его банк (говорю с огромной долей жалости по отношению к Сбербанку) действительно подарят хорошую 13-ю зарплату, чтобы хоть как-то сгладить свои огрехи и промахи по отношению к рядовым работникам, допущенные в течение календарного года... но.... увы и ах! Как говорится, народ царём обманут! Праздник был испорчен для 90% сотрудников всей нашей огромной страны! Чем думали топ-менеджеры и руководство, когда начисляли эти жалкие подачки? Зачем ежедневно писать в новостях и глаголить, что у нас там миллиард прибыли, тут миллиард, там миллиард... Вы для кого это делаете? Зачем разводить эту показуху? Созывать пресс-конференции и хвастаться о рекордных прибылях за конкретный период времени? В последнем квартале у меня вообще сложилось впечатление, что я и управляющий моего ОСБ работаем в разных организациях!
Уважаемые топ-менеджеры! Хватит делать из нас идиотов! Писать в ДУСе и разного рода новостях суммы денег и обещать их выплаты в конце года, если мы все знаем, что простой работник никогда их не получит! Мы не школьники! Мы так же умеем считать и делать выводы! В данной ситуации (выплата годовой премии) банк применил все плохие слова по отношению к своему коллективу, типа кидалово, свинство, хамство, пофигизм, дискриминация... Если так и дальше пойдёт, банк просто развалится... или это и есть задумка руководства? Тогда вам всем должно быть стыдно за то, что вы вытворяете! Позор!
В завершении хочу сказать, что после такого я, долго не раздумывая, благо было куда уйти на новое место работы, 30-ого декабря написал заявление на увольнение и 10-ого января Нового года выхожу на новое место работы, в коммерческий банк, где верю в то, что я там нужен, где буду действительно деталью механизма, который работает и дарит радость людям и внутри самого себя, и клиентам. В Сбербанке я не смогу больше ничего достичь, не смогу поднять его имидж и принести ему пользу, поскольку после такого отношения никакого желания работать не имеется... Я хочу работать не только во благо начальства и топ-менеджеров во благо себя, своей дочки, своей семьи...
Мой вам совет - одумайтесь, что вы вытворяете! Совесть у вас есть?
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AlexOn • бывший сотрудник
03.01.2012 13:20
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Хочу поздравить Вас со сменой работы. Я сам не сотрудник сбербанка, но моя сестра и много знакомых там работают (или уже работали), и хорошо знаю, как там работается: и клиенты достают, и, что самое противное, свое же руководство своих же сотрудников за дерьмо считает. Вы абсолютно правы: все сотрудники ждали этой 13 зарплаты. Она - хоть какая-то компенсация того морального уродства, какое преобладает последнее время в сбере. Но почему-то в этом году она получилась в 2.5 раза меньше, чем в прошлом. Все в расстройстве, понятно. И это на фоне заявлений, что в сбере все нереально круто и по развитию, и по доходам!!! Очень хочу вытащить сестру из этого дерьма под названием "Сбербанк". Работа ей нравится, но условия невозможные. А теперь еще и с деньгами прокинули
Я сам увольнялся 4 года назад, из организации довольно крупной, где проработал 10 лет. Было страшно - "получится, не получится"? Начальство тоже 10 лет мозги засе.ало, что "куда вы денетесь, уроды криворукие? Кто вас еще терпеть будет?" Но на деле оказалось, что я, человек с высшим техническим образованием, совсем не глупый, с двумя языками, и полный сил работать - ВООБЩЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ нашел себе работу с достойной зарплатой. Частная контора, работодатель меня очень ценит и уважает. Конечно, пришлось пройти через испытательный срок, показывать свои способности и поработать на свой имидж, так сказать. Но зато сейчас уже, спустя 4 года, имидж работает на меня.
Почему-то очень захотелось ответить на ваш пост, он как крик души от обиды и обмана. Желаю вам всего хорошего и удачи на новом месте работы. Нельзя допускать собственного унижения! Поэтому вы все сделали правильно! Удачи вам
П.С.- компенсацию за амортизацию автомобиля и ГСМ мне также,как и Вам, ни копейки не оплачивают.
С наступившим всех Новым годом и счастливого рождества
Не из Ма-асквы, случАем?
Сама долго терпела, но и терпению всегда приходит конец (свой пост о Сбере оставила немного ранее). Никакой личной жизни, работая в Сбере, у меня не было: я забыла что такое встречи с друзьями, походы в кино, музеи и просто прогулки с любимым человеком!!!
Да, коммерческие банки очень ценят сотрудников. Там к ним совсем другое отношение. Долго еще будете привыкать к тому, что перед вами совсем другой круг людей, не так много клиентов, и есть, что самое главное (!!!) СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ!!!!! Дорожите им!!!
Еще раз удачи!!!
не из Москвы - из Владимира (200км. от первопрестольной). работаю с просрочкой
>работаю в службе безопасности - вед.спец. по работе с просрочкой
Вы правы - надо быть благодарным за всё, что получаешь в этой жизни... и этого могло не быть... как у Вас. Однако, ОКР в Сбере никогда не будет прыгать от того счастья без которого Вы всегда находитесь на своём месте. У нас в регионе (как и в вашем), если работник в своей организации получает больше 20 т.руб. в месяц (без квартальных/годовых премий), то это считается очень хороший доход и жизнь от этого прекрасна. По моему скромному мнению, если средний доход населения в стране, а так же и в какой-либо организации/отрасли, считается с учётом руководящих должностей, то глядя на эти средние цифры, мне кажется, у нас должна произойти смена власти...
2 ibnk Ваша точка зрения понятна - аналогично средней температуре по больнице - небольшая часть ТОПов получает десятки миллионов. а остальным - значительно меньший бонус - я тоже хотел бы нормальную премию по итогам года получить.ну нет ее в моем банке.ну и что - выбор прост: либо смирись,либо увольняйся (как автор отзыва)- у Вас есть конкретное лекарство от болезни под названием социальная несправедливость??????
>небольшая часть ТОПов
Я не имел в виду топов. Имел в виду все руководящие должности на всех уровнях в любой организации.
>у Вас есть конкретное лекарство от болезни под названием социальная несправедливость?
Социальная справедливость заканчивается там, где начинается частная собственность и, где есть возможность превознести себя (в том числе при поддержке своего окружения) пользуясь своим служебным положением.