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избранный отзыв История одного увольнения, или Слава Российской Армии! не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Эта история произошла со мной во время работы в одном из ДО нашего необъятного Сбера, не буду уточнять, в каком именно, чтобы не обижать остальные ДО, в которых могла произойти точно такая же история.

Работала я заведующей этого самого ДО, и все в целом до поры до времени вроде было не то что бы ну очень замечательно, но в целом так неплохо: показатели бизнес-плана почти исполнялись, ПСС развертывалась, динамика по данной ПСС была положительной. Взбучки периодически, разумеется, получала, но и “пряники” за различные достижения тоже доставались. И общими усилиями труда нашего коллектива ДО стабильно находился в верхней трети рейтинга среди структурных подразделений отделения. В общем, живи и радуйся, но… Сотрудников в отделении работает немало, большая часть - молодежь, поэтому и свадьбы периодически случаются, что само по себе явление, конечно, отрадное. И вот так сложились звезды, что один из сотрудников нашего отделения, но не моего населенного пункта, нашел себе суженую как раз в городке, где я тихо-мирно трудилась на благо земляков и Сбера. Соответственно, естественным и понятным явилось желание сотрудника перебраться на ПМЖ к своей супруге. И хотя сотрудник по причине своей очень сильной молодости практически ни стажем, ни опытом не обладал, но, видимо, имел ряд других достоинств, о которых стало известно нашему управляющему, так как решил он мало что перевести сотрудника в наш ДО, так еще и повысил его в должности с кредитчика до заведующего. Такой вот хороший свадебный подарок.

Здесь должна была, казалось, возникнуть у управляющего проблема, что ставка-то заведующего в нашем ДО одна, ДО в городке тоже один, как же со мной-то быть? Но на то управляющий и управляющий, чтобы быстро принимать важные решения. И решение последовало в виде его телефонного звонка мне с коротким внятным предложением самой искать другую работу по причине появления нового заведующего. Так как моя работа мне, во-первых, нравилась, а, во-вторых, хороших вакансий на рынке труда не наблюдалось, от предложения я попробовала отказаться. Шеф несколько удивился, велев мне подумать как следует.

Думать-то я бы может и подумала, но на праздные размышления времени у меня с того момента совсем не стало по причине того, что волшебно были активизированы абсолютно все службы (от хозяйственной до безопасности) в той части, что и дня у меня не стало проходить без того, чтобы какая-нибудь из них, а то и сразу несколько, не появлялась в моем ДО с внеплановой проверкой, ревизией и пр. Разумеется, их акты были один ужаснее другого, предложения устранить нарушения в рекордные сроки лились непрекращающимся потоком. Причем, что интересно, устранять пришлось даже то, что в недавнем прошлом по заключениям тех же представителей относилось к моим непосредственным достижениям, и даже поощрялось премиально. Замечу также в скобках, что устранять пришлось, вкладывая свои кровно заработанные средства, так как посылаемые мною в бухгалтерию авансовые отчеты начали стабильно возвращаться без признака оплаты, зато с признаком “нецелевые”, а запрашиваемых материальных запасов на складе в наличии стабильно не оказывалось. В результате, за короткий временной промежуток мое “личное дело” значительно распухло, пополнившись, в том числе, и парой явно надуманных выговоров. В общем, к стимулированию моей мыслительной деятельности шеф подошел хоть и неоригинально, но со всей серьезностью. Сам, правда, по отношению ко мне в этот ответственный период ушел в зону “недоступа” – связаться с ним в рабочее или нерабочее время, чтобы хотя бы отчитаться о проделываемой мною работе, мне так ни разу и не удалось.

Неизвестно, сколько еще мне удалось бы продержаться на своем месте, доказывая способность успешно исполнять должностные обязанности и добиваться поставленных целей даже в столь непростых условиях, но спустя некоторое время у управляющего подошло время отпуска, и решил он завершить, как порядочный руководитель, к его началу все незаконченные дела. Узнав от службы по персоналу об отсутствии там моего заявления, шеф снова взялся за решение проблемы лично. И, надо отдать ему должное, не зря его назначили управляющим: соизволив позвонить мне еще раз, он произнес всего одно предложение, но зато какое! Не распыляясь на всякие там здравствуйте-как дела, шеф голосом, выработанным за время долгой военной службы (он у нас бывший военный), рявкнул: ”Пиши заявление по собственному, а то уволю по статье, я это умею, даю тебе слово ОФИЦЕРА!!!”

Согласитесь, комментарии здесь излишни – соединив в голове одноименный замечательный советский фильм с материалами, недавно пополнившими выше упомянутое “личное дело”, сомнений в том, что данное мне слово будет сдержано по-любому, у меня не осталось, - и долгожданное заявление ушло по электронным каналам связи в отдел кадров в течение получаса. Новый заведующий смог незамедлительно приступить к своей новой интересной работе.

У меня тоже все сложилось хорошо, за пределами Сбера. Пользуясь случаем, поздравляю всех бывших и действующих сотрудников с Новым годом. Надеюсь, моя история прибавила Вам позитивного настроения. И отдельное спасибо Российской Армии, Сбер не пропадет, пока она будет воспитывать для него такие кадры!
Ольга72бывший сотрудник
04.01.2012 13:51
30 комментариев
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Ssteg
04.01.2012 18:41
Почему Вы так быстро сдались? Вы не пробывали записать его разговор и обратиться куда следует, что б его по статье сенесли с этого места??
KalinaN
04.01.2012 21:05
Надо озвучить пофамильно это озверевшее офицерьё! Да и их наследничков.
721
05.01.2012 22:32
Вам бы все равно работать не дали.Извините, Вам неприятно это слышать,но специалисты в банках не нужны.
Инфузория
06.01.2012 01:39
Кроме слова "суки" ничего в голову не приходит. История типичная для сегодняшнего Сбера, будь то Урюпинск или столица. Специалисты не нужны, нужна только амбициозная молодежь, у которой ума хватает ровно на то, "чтобы глаза горели" в присутствии высшего начальства. И все поголовно - в руководители. Слова начинают приобретать буквальный смысл. Руководить - рукой водить. Вот только маленький вопросик - а работать кто будет? Старая гвардия, которой дотерпеть бы до пенсии или "простая" молодежь, у которой нет ни малейших перспектив роста?
LoveLean
06.01.2012 11:40
Вообще по отзыву видно, что Вы либо

1. Преувеличиваете, либо
2. В самом деле дряной заведующий.
Так... базар-вокзал.
Поясню.

Есть Служба Доверия.
Если вы про нее слыхом не слыхивали - см. пункт 2.

Есть эл. адрес Президента СБ.
Можно написать ему.
Если вы про это не слышали - см. пункт 2.

Есть коллектив.
Если вы были хороший Заведующий - коллектив стал бы за Вас горой.
Но скорее всего вы просто заведующий.
И коллектив за вас горой не станет.

Вот такая фигня.
Vovan100
06.01.2012 12:47
2 LoveLean
Респект за "комент", особенно за последний абзац
С уважением
123633
06.01.2012 14:26
автор, а Вы теперь заходите к этому новому "заведующему", консультируйтесь и пишите жалобы на его некомпетентность. Пусть повышает свой профессионализм.
friday22
06.01.2012 15:58
LoveLean
каким бы отличным ни был работник, всегда найдется способ, чтобы подвести его под увольнение. очень интересны мысли по поводу линии доверия и письма Президенту СБ. неужели Вы до сих пор верите в Деда Мороза? неужели Вы не знаете, куда попадают подобные письма и звонки? а коллектив не станет горой - скажу, почему. потому, что в небольших городках негде работать, потому, что каждый может оказаться на месте заведующего, потому, что работают ежедневно под страхом сокращения и увольнения и еще очень много "потому". потому, что сама знаю эту кухню изнутри и очень понимаю автора и тех, кто с ним рядом.
LoveLean
07.01.2012 12:11
Ну вот видите friday22, вы сами прекрасно на всё и ответили.
Перефразируя "каждый народ заслуживает своего правительства" -

Коллектив СБ заслуживает Грефов, Бугровых и иже с ними.
Продолжайте дрожать и бояться дальше.
Ме-е-е-е! Лишь бы не м-е-е-е-н-я-я-я....
Моя хата с кра-а-а-ю...
Ме-е-е-э-э...
friday22
07.01.2012 19:15
нет, LoveLean, это не хата с краю, это близкие, которых надо кормить. а если переходить на обсуждение того, что "каждый народ заслуживает своего правительства" - вспомните прошедшие недавно выборы. это СБ в режиме всей страны.

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