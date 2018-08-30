Эта история произошла со мной во время работы в одном из ДО нашего необъятного Сбера, не буду уточнять, в каком именно, чтобы не обижать остальные ДО, в которых могла произойти точно такая же история.



Работала я заведующей этого самого ДО, и все в целом до поры до времени вроде было не то что бы ну очень замечательно, но в целом так неплохо: показатели бизнес-плана почти исполнялись, ПСС развертывалась, динамика по данной ПСС была положительной. Взбучки периодически, разумеется, получала, но и “пряники” за различные достижения тоже доставались. И общими усилиями труда нашего коллектива ДО стабильно находился в верхней трети рейтинга среди структурных подразделений отделения. В общем, живи и радуйся, но… Сотрудников в отделении работает немало, большая часть - молодежь, поэтому и свадьбы периодически случаются, что само по себе явление, конечно, отрадное. И вот так сложились звезды, что один из сотрудников нашего отделения, но не моего населенного пункта, нашел себе суженую как раз в городке, где я тихо-мирно трудилась на благо земляков и Сбера. Соответственно, естественным и понятным явилось желание сотрудника перебраться на ПМЖ к своей супруге. И хотя сотрудник по причине своей очень сильной молодости практически ни стажем, ни опытом не обладал, но, видимо, имел ряд других достоинств, о которых стало известно нашему управляющему, так как решил он мало что перевести сотрудника в наш ДО, так еще и повысил его в должности с кредитчика до заведующего. Такой вот хороший свадебный подарок.



Здесь должна была, казалось, возникнуть у управляющего проблема, что ставка-то заведующего в нашем ДО одна, ДО в городке тоже один, как же со мной-то быть? Но на то управляющий и управляющий, чтобы быстро принимать важные решения. И решение последовало в виде его телефонного звонка мне с коротким внятным предложением самой искать другую работу по причине появления нового заведующего. Так как моя работа мне, во-первых, нравилась, а, во-вторых, хороших вакансий на рынке труда не наблюдалось, от предложения я попробовала отказаться. Шеф несколько удивился, велев мне подумать как следует.



Думать-то я бы может и подумала, но на праздные размышления времени у меня с того момента совсем не стало по причине того, что волшебно были активизированы абсолютно все службы (от хозяйственной до безопасности) в той части, что и дня у меня не стало проходить без того, чтобы какая-нибудь из них, а то и сразу несколько, не появлялась в моем ДО с внеплановой проверкой, ревизией и пр. Разумеется, их акты были один ужаснее другого, предложения устранить нарушения в рекордные сроки лились непрекращающимся потоком. Причем, что интересно, устранять пришлось даже то, что в недавнем прошлом по заключениям тех же представителей относилось к моим непосредственным достижениям, и даже поощрялось премиально. Замечу также в скобках, что устранять пришлось, вкладывая свои кровно заработанные средства, так как посылаемые мною в бухгалтерию авансовые отчеты начали стабильно возвращаться без признака оплаты, зато с признаком “нецелевые”, а запрашиваемых материальных запасов на складе в наличии стабильно не оказывалось. В результате, за короткий временной промежуток мое “личное дело” значительно распухло, пополнившись, в том числе, и парой явно надуманных выговоров. В общем, к стимулированию моей мыслительной деятельности шеф подошел хоть и неоригинально, но со всей серьезностью. Сам, правда, по отношению ко мне в этот ответственный период ушел в зону “недоступа” – связаться с ним в рабочее или нерабочее время, чтобы хотя бы отчитаться о проделываемой мною работе, мне так ни разу и не удалось.



Неизвестно, сколько еще мне удалось бы продержаться на своем месте, доказывая способность успешно исполнять должностные обязанности и добиваться поставленных целей даже в столь непростых условиях, но спустя некоторое время у управляющего подошло время отпуска, и решил он завершить, как порядочный руководитель, к его началу все незаконченные дела. Узнав от службы по персоналу об отсутствии там моего заявления, шеф снова взялся за решение проблемы лично. И, надо отдать ему должное, не зря его назначили управляющим: соизволив позвонить мне еще раз, он произнес всего одно предложение, но зато какое! Не распыляясь на всякие там здравствуйте-как дела, шеф голосом, выработанным за время долгой военной службы (он у нас бывший военный), рявкнул: ”Пиши заявление по собственному, а то уволю по статье, я это умею, даю тебе слово ОФИЦЕРА!!!”



Согласитесь, комментарии здесь излишни – соединив в голове одноименный замечательный советский фильм с материалами, недавно пополнившими выше упомянутое “личное дело”, сомнений в том, что данное мне слово будет сдержано по-любому, у меня не осталось, - и долгожданное заявление ушло по электронным каналам связи в отдел кадров в течение получаса. Новый заведующий смог незамедлительно приступить к своей новой интересной работе.



У меня тоже все сложилось хорошо, за пределами Сбера. Пользуясь случаем, поздравляю всех бывших и действующих сотрудников с Новым годом. Надеюсь, моя история прибавила Вам позитивного настроения. И отдельное спасибо Российской Армии, Сбер не пропадет, пока она будет воспитывать для него такие кадры!