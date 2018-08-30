В целом нравится работать в данном банке, но, конечно, хочется видеть изменения:

1. постепенное повышение оклада;

2. выделение отдельного помещения для обеда и отдыха.



На самом деле, не так уж много желаний. В целом полностью устраивает непосредственное руководство. Думаю, что перспективы развития у банка есть, надеюсь, что, если захочется куда-либо перевестить, то получится это сделать именно внутри банка.



Админ: Могли бы подробнее рассказать о положительных сторонах работы?