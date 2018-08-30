Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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В целом нравится работать в данном банке, но, конечно, хочется видеть изменения:
1. постепенное повышение оклада;
2. выделение отдельного помещения для обеда и отдыха.
На самом деле, не так уж много желаний. В целом полностью устраивает непосредственное руководство. Думаю, что перспективы развития у банка есть, надеюсь, что, если захочется куда-либо перевестить, то получится это сделать именно внутри банка.
Админ: Могли бы подробнее рассказать о положительных сторонах работы?
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dplatunov • сотрудник
06.01.2012 15:30
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P>S. А вообще сильно попахивает попыткой HR повысить рейтинг. Видимо ребрендинг и все такое... понимаем, как же...
Изменено:
А по поводу рейтинга могу сказать следующее: как и во многих других компаниях, здесь есть, как свои плюсы, так и минусы. Есть моменты, которые мне в данном банке категорически не нравятся, но есть и какие-то положительные тенденции к новому подходу в отношении кадровой политики.
Все ушедшие руководители с 2009 года (а их сменилось аж 3 команды уже) подвергались жесточайшеву прессингу и отжиму на деньги. Банк плюет на былые заслуги и не ценит людей.
В Банке каждая новая команда винит предыдущую во всех проблемах и так далее и по кругу....
Полностью поддерживаю. Почем касается не только ГО, но и филиалов - до сих пор в любых негативных событиях, которые происходят, новоставленное руководство винит «старую» команду. Хотя «старая» команда уже года полтора как сменилась и давно забыла про МБРР.