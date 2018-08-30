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Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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Хочется видеть изменения положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
В целом нравится работать в данном банке, но, конечно, хочется видеть изменения:
1. постепенное повышение оклада;
2. выделение отдельного помещения для обеда и отдыха.

На самом деле, не так уж много желаний. smile:) В целом полностью устраивает непосредственное руководство. Думаю, что перспективы развития у банка есть, надеюсь, что, если захочется куда-либо перевестить, то получится это сделать именно внутри банка.

Админ: Могли бы подробнее рассказать о положительных сторонах работы?
dplatunov • сотрудник
06.01.2012 15:30
4 комментария
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blackmore
06.03.2012 17:44
помечтайте по поводу перевода... будет оценено как Ваше предательство и Вам недолго останеться.. хотя я знаю одного хитрого парня, который накопив компромата на одного ИТ Директора (впоследствии уволенного) перевелся из СВК в ДИТ на более высокую должность и вообщем сейчас процветает... так что успешные примеры тоже есть...

P>S. А вообще сильно попахивает попыткой HR повысить рейтинг. Видимо ребрендинг и все такое... понимаем, как же...

Изменено: blackmore - 06.03.2012 17:53
dplatunov
Автор отзыва
06.03.2012 23:38
Собирать на кого-то компромат я не собираюсь и вместе с тем каждый человек, который качественно выполняет свои должностные обязанности, надеется на какой-либо рост, особенно если занимает не самую престижную позицию. Как знать? Возможно, что Вы правы, и перейти работать, например, в другое подразделение в итоге не получится, но своих убеждений, и неких амбиций я от руководства не скрываю, так что надеюсь, что общий язык всегда найдем. Всегда хочется надеется на лучшее.
А по поводу рейтинга могу сказать следующее: как и во многих других компаниях, здесь есть, как свои плюсы, так и минусы. Есть моменты, которые мне в данном банке категорически не нравятся, но есть и какие-то положительные тенденции к новому подходу в отношении кадровой политики.
blackmore
07.03.2012 10:54
Я сильно сомневаюсь, что в банке, в котором Член совета директоров из-за неподтвержденых слухов выгоняет в 1 день зампредов может быть нормальная кадровая политика.
Все ушедшие руководители с 2009 года (а их сменилось аж 3 команды уже) подвергались жесточайшеву прессингу и отжиму на деньги. Банк плюет на былые заслуги и не ценит людей.
В Банке каждая новая команда винит предыдущую во всех проблемах и так далее и по кругу....
Tuzikk
14.03.2012 20:36
"В Банке каждая новая команда винит предыдущую во всех проблемах и так далее и по кругу...."
Полностью поддерживаю. Почем касается не только ГО, но и филиалов - до сих пор в любых негативных событиях, которые происходят, новоставленное руководство винит «старую» команду. Хотя «старая» команда уже года полтора как сменилась и давно забыла про МБРР.
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