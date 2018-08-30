Ужасный банк. Проработала 2 года 4 месяца, пришлось уволиться из-за своего непосредственного руководителя. Такого ужасного начальника я еще не встречала в жизни. Это раз. Второе: за все это время не повысили оклад, ни разу! Третье: почему-то у них не распространяются северный и районный коэффициент на премию, что тоже очень странно. Ну и наконец, больничные листы. Их вообще забывают оплачивать. Лучше работать продавцом, чем в этой организации. Сотрудников не ценят!!!



Админ: В какой должности работали? В каком регионе? Можно подробнее о ситуации с больничными листами?