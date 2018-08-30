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|Ужасный банк
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Ужасный банк. Проработала 2 года 4 месяца, пришлось уволиться из-за своего непосредственного руководителя. Такого ужасного начальника я еще не встречала в жизни. Это раз. Второе: за все это время не повысили оклад, ни разу! Третье: почему-то у них не распространяются северный и районный коэффициент на премию, что тоже очень странно. Ну и наконец, больничные листы. Их вообще забывают оплачивать. Лучше работать продавцом, чем в этой организации. Сотрудников не ценят!!!
Админ: В какой должности работали? В каком регионе? Можно подробнее о ситуации с больничными листами?
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tpzh • бывший сотрудник
04.02.2012 04:11
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|jolly
05.02.2012 10:35
|А в каком регионе вы работали?
|tpzh
Автор отзыва
12.02.2012 09:55
|Я работала в красноярске, точнее в красноярском крае. руководитель меня просто вынудил написать заявление. больничные на 2 месяца позже оплачиваются. Еще и теряют их где то, ссылаясь на работу почты. и почему на премию, то не распространяются северный и районный? как подоходный изъять, так в легкую....
|jolly
12.02.2012 14:28
|про РК: я тоже заметила этот момент, задала вопрос руководству. Где-то недели через 3 пришел ответ, что РК числится отдельной строкой. В результате разговора с управл. офисом, сделали вывод, что РК уже входит в те проценты, которые считаются в калькуляторе. Еще было высказано предположение, что для разных регионов разные калькуляторы (с разными процентами премии), проверить бы так ли это. Сколько в вашем регионе составляет РК? У меня Свердловская обл.-15%. Кстати, после увольнения вам была начислена премия за последние 2 месяца работы?
|Anuta888888
13.02.2012 12:06
|Мне после увольнения не было выплачено никакой премии вообще,только окладная часть. причем я сделала план, а спустя 1 мес. уволилась. Хоть у нас нет РК, но все равно не чисто в этом банке, точнее банчке. не верьте руководству ни на грамм
|jolly
13.02.2012 12:25
|По многим отзывам на banki.ru отметила, что премия после увольнения не выплачивается. Поскольку сама ищу новое место работы, поинтересовалась у управляющего об этом, сказал, что ничего подобного - проверим. А вы нашли новое место работы? В банковской сфере? И какой вам дали отзыв?
|h150os
21.02.2012 23:13
|Девушки, обращайтесь в личку помогу вернуть премию, невыплаченную отп-банком законным и простым способом. С помощью этого способа отп-банк вернул премию порядка 10 бывшим сотрудникам.
|jolly
22.02.2012 08:59
|Есть кто-нибудь из регионов с районным коэффициетом больше или меньше 15, либо вообще без него?
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