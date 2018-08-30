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|А был ли ПСС?
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Приветствую всех неравнодушных!
Работаю в Сбере с 2003 года. Чего только мне за это время не пришлось увидеть. Конечно, Сбер - это школа выживания, если, конечно, вам не повезло устроиться по блату. Работаю в Поволжском отделении и хочу сказать, что так, как заморачивают своих работников, наверное нигде. По крайней мере, будучи проездом в Москве, был крайне удивлен, зайдя в ближайший филиал, той расслабленной обстановке, какая там царила. Да, да... Это не опечатка, к примеру, в зале я не нашел ни одного промоутера, даже намека на консультанта, кроме того, на входе стояли сотрудницы на крыльце и мирно курили, а на вопрос в кассовом окошке о возможности обменять чешские кроны на рубли, получил в ответ, что меняют здесь только доллары и евро. Какая прелесть. И это в Москве, где большое количество приезжих и туристов, зато в Поволжском банке в любой деревне на свой страх и риск, в лучшем случае у операциониста будет каталог валют, по которому он сможет определить подлинность купюры, он будет обязан произвести валютно-обменную операцию. Нет конечно, я не против, я наоборот рад за тех девушек, которым повезло работать в Москве. Но, извините меня, зарплаты-то у нас разные, а спрос больший. Кроме того, есть официальные расценки на одну операцию. В Самаре, к примеру, одна операция стоит 0,81 рубля, в Тольятти 0,61, в Саратове уже 0,41 за одну и ту же операцию. Хочется спросить, разве операционист в Саратове затратил меньше сил, чем операционист в Самаре? И мои дети в регионе хотят меньше есть, чем дети родителей живущих в Москве.
Кроме того, сейчас производится постоянная оптимизация штата. Так вот, наибольший процент сокращений пришелся на регионы, меньше - по головным отделениям. Наоборот, в головных отделениях штат разрастается. К примеру, в Самаре создали ЦСКО Ладья, это какой-то кошмар. Такое ощущение, что туда понабрали абсолютно неподготовленных работников, которые только ищут ошибки в твоей работе, чтобы, видимо, поменьше своей делать. В итоге, клиент оказывается крайним. К примеру, если я раньше принимал заявление на компенсацию, определял доли наследников и зачислял компенсацию, одновременно привлекая средства клиента в депозиты и продавая дополнительно другие продукты банка. Теперь же я должен собрать полный комплект (и не дай бог допустить какую-нибудь мельчайшую помарочку, документы тут же завернут), отсканировать этот пакет документов и отправить в ЦСКО. В итоге клиент может ждать очень долгое время своих денег. Я за то время, пока сканирую, уже давно зачислил бы компенсацию, это самое легкое, а самый долгий процесс, это как раз сбор документов. Зато руководство считает, что оно высвободило нам много времени и мы теперь бездельничаем.
Интересная ситуация с банковскими картами. В апреле прошлого года в Самаре выпустили карты по умолчанию на всех пенсионеров, которые получают пенсию на сберкнижку. Так как это достаточно большой объем, то произошел сбой в работе процессингового центра. Карты, которые были выпущены по умолчанию, поступили в филиалы. А вот карты, которые клиенты самостоятельно заказывали, задерживались на два месяца. Я помню, отбирал заявление на выпуск карты в марте, успел сходить в отпуск, и был удивлен, когда увидел своих клиентов в мае, когда они пришли за выпущенной картой. Бред какой-то, подумал я тогда. Недавно был буквально такой случай. В январе я отобрал заявление на выпуск карты Виза Голд, клиент пришел за ней в начале февраля, я начал проводить операцию выдачи. При выдаче я должен вбить номер договора, который присваивается при оформлении заявления на выпуск, но не тут-то было. Договора в программе нет! Как выдавать карту? Я звоню в Самару, те говорят, что сейчас они не могут ничего корректировать в программе, т.к. она идет потоком из Москвы, валят на наших программистов. Звоню нашим программистам, они валят на Самару. Хочется спросить, а зачем нам эти люди, которые не могут ничего? За что они получают свою зарплату? И еще один случай. Отбирал заявление на выпуск кредитной карты, в ноябре месяце прошлого года, в начале декабря было сообщение о том, что ожидается задержка в выпуске карт в связи с загруженностью процессингового центра в Москве. В середине декабря приходит сообщение написать объяснительную, т.к. клиент обратился в службу помощи узнать, не пришла ли карта. Объяснительную написали, вызвали клиента и выдали ему моментальную кредитную карту. И что вы думаете? Через неделю приходит наша задержанка!
Можно бесконечно говорить о режиме работы операционистов, о том, что у нас в субботу нет официального обеда, отпрашиваемся на 15 минут, быстро покидали и бегом на рабочее место. Профессиональные болезни операционистов - это язва желудка, плохое зрение и т.д. Не понятна роль региональных менеджеров, если в итоге все равно за все отвечают заведующие доп. офисов. На гембу руководители сходили, и то не все, и как-то она у них не прижилась. Управляющие сходили на гембу в качестве тайных покупателей. Конечно, куда проще оценить работу, чем самим работать. В любом случае всегда при любой ситуации во всем окажется виноват операционист. Ведь он не может свою работу переложить на кого-то еще. Борьба с очередями - это два окошка на район, и заведующая, забегающая либо звонящая с укором: "Давай быстрее работай, там очередь". И если вдруг за день клиентов на филиал окажется меньше трехсот, нам говорят: "А чем вы занимались целый день?". К сравнению, в любом другом банке триста клиентов в день и не снилось операционистам.
Просто хочу сказать, ПСС выходит каким-то однобоким. Нельзя проводить этот процесс реформирования без понимания его каждым участником. В результате идет прессинг на низшие ступени иерархической лестницы, которые не видят ничего лучшего в этом процессе для себя лично. И вверху этой иерархической лестницы мозги не поменялись, идет просто спихивание своей работы вниз по ступеням, а аппетит к бонусам за свою неработу все растет. Вот и нет ПССа.
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7
zanzara_63 • сотрудник
05.02.2012 22:38
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Номер героического ДО - в студию))) Страна должна знать своих героев! А то опус автора звучит как обвинение в адрес абсолютно всех ДО г.Москвы, а это совсем не так.
ЗЫ: уйдя от сбера как от работодателя, вынуждена сталкиваться с ним в качестве клиента весьма регулярно (осталось несколько кредитов разных видов, несколько карт, которыми я пользуюсь), причем именно в Москве. Последние пару месяцев наблюдаю в большинстве ДО полные "попы" с кадрами: взмыленые как лошади девушки с улыбками на лице и ненавистью в глазах работают, на взгляд со стороны, на пределе сил и возможностей. Кучу раз удерживала себя от написания жалобы на беспредел, творящийся в Сбере: при наличии громадных очередей компетентность девушек за окошком в 70% случаев абсолютно нулевая, причем они в этом не виноваты - на амбразуры брошены люди ничего не знающие и не умеющие (например, в ДО, в которм я раньше работала за 2 года с тех пор как я уволилась штат поменялся на 80%), консультанты в зале, если честно, просто бесят своей назойливостью по теме продаж, функций банкоматов, кредитов и сб-онлайна, а вот ответить на вопросы, интресные клиенту, как правило, они не могут - видимо кроме произнесения "скриптов" в их обязанности ничего не входит, ни по одному телефонудозвониться до офисов вообще не реально. Служба поддержки вообще на уровне секса по телефону. Так что очень бы хотелось узнать, где же он такой, "расслабленный" ДО?
Ха-ха-ха!!!!!!
Хорошо сказано!
Вот такая хреновая гемба.
Ну никак не приживается.
Может из-за того, что Самый Главный Гембщик пример подает?
Вы просто не читали письма Его.
А Он всё предвидел и объяснил -
....Мы запустили производственную систему Сбербанка (ПСС), которая обеспечила на 30% рост производительности труда. Она довольно сложна для внедрения, и в тех подразделениях, которые начали внедрять ее первыми, наблюдается эффект затухания....
З/ы
Затухание - протухание чего-либо, негодность к употреблению вследствие тухлости.
> И чего вы, пишущие, хотите? Чтобы все налаживалось, а
>не наоборот? Этого не будет.
Да это просто психологическая разгрузка для действующих сотрудников. Манекен ГОГи ведь не поставили. А со своими в коллективе сказать правду, что ты думаешь обо всем происходящем, можно так подставиться! Говорят стукачей много стало. А здесь инкогнито.
А меня всё так достало, что я на работе при всех говорю, то что думаю. И уже даже жду приезда какого-нить Босса(торбахова там или черникова или еще кого-нить, или даже самого грифа), чтобы по душам поговорить.
Изменено: