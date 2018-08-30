Приветствую всех неравнодушных!

Работаю в Сбере с 2003 года. Чего только мне за это время не пришлось увидеть. Конечно, Сбер - это школа выживания, если, конечно, вам не повезло устроиться по блату. Работаю в Поволжском отделении и хочу сказать, что так, как заморачивают своих работников, наверное нигде. По крайней мере, будучи проездом в Москве, был крайне удивлен, зайдя в ближайший филиал, той расслабленной обстановке, какая там царила. Да, да... Это не опечатка, к примеру, в зале я не нашел ни одного промоутера, даже намека на консультанта, кроме того, на входе стояли сотрудницы на крыльце и мирно курили, а на вопрос в кассовом окошке о возможности обменять чешские кроны на рубли, получил в ответ, что меняют здесь только доллары и евро. Какая прелесть. И это в Москве, где большое количество приезжих и туристов, зато в Поволжском банке в любой деревне на свой страх и риск, в лучшем случае у операциониста будет каталог валют, по которому он сможет определить подлинность купюры, он будет обязан произвести валютно-обменную операцию. Нет конечно, я не против, я наоборот рад за тех девушек, которым повезло работать в Москве. Но, извините меня, зарплаты-то у нас разные, а спрос больший. Кроме того, есть официальные расценки на одну операцию. В Самаре, к примеру, одна операция стоит 0,81 рубля, в Тольятти 0,61, в Саратове уже 0,41 за одну и ту же операцию. Хочется спросить, разве операционист в Саратове затратил меньше сил, чем операционист в Самаре? И мои дети в регионе хотят меньше есть, чем дети родителей живущих в Москве.



Кроме того, сейчас производится постоянная оптимизация штата. Так вот, наибольший процент сокращений пришелся на регионы, меньше - по головным отделениям. Наоборот, в головных отделениях штат разрастается. К примеру, в Самаре создали ЦСКО Ладья, это какой-то кошмар. Такое ощущение, что туда понабрали абсолютно неподготовленных работников, которые только ищут ошибки в твоей работе, чтобы, видимо, поменьше своей делать. В итоге, клиент оказывается крайним. К примеру, если я раньше принимал заявление на компенсацию, определял доли наследников и зачислял компенсацию, одновременно привлекая средства клиента в депозиты и продавая дополнительно другие продукты банка. Теперь же я должен собрать полный комплект (и не дай бог допустить какую-нибудь мельчайшую помарочку, документы тут же завернут), отсканировать этот пакет документов и отправить в ЦСКО. В итоге клиент может ждать очень долгое время своих денег. Я за то время, пока сканирую, уже давно зачислил бы компенсацию, это самое легкое, а самый долгий процесс, это как раз сбор документов. Зато руководство считает, что оно высвободило нам много времени и мы теперь бездельничаем.



Интересная ситуация с банковскими картами. В апреле прошлого года в Самаре выпустили карты по умолчанию на всех пенсионеров, которые получают пенсию на сберкнижку. Так как это достаточно большой объем, то произошел сбой в работе процессингового центра. Карты, которые были выпущены по умолчанию, поступили в филиалы. А вот карты, которые клиенты самостоятельно заказывали, задерживались на два месяца. Я помню, отбирал заявление на выпуск карты в марте, успел сходить в отпуск, и был удивлен, когда увидел своих клиентов в мае, когда они пришли за выпущенной картой. Бред какой-то, подумал я тогда. Недавно был буквально такой случай. В январе я отобрал заявление на выпуск карты Виза Голд, клиент пришел за ней в начале февраля, я начал проводить операцию выдачи. При выдаче я должен вбить номер договора, который присваивается при оформлении заявления на выпуск, но не тут-то было. Договора в программе нет! Как выдавать карту? Я звоню в Самару, те говорят, что сейчас они не могут ничего корректировать в программе, т.к. она идет потоком из Москвы, валят на наших программистов. Звоню нашим программистам, они валят на Самару. Хочется спросить, а зачем нам эти люди, которые не могут ничего? За что они получают свою зарплату? И еще один случай. Отбирал заявление на выпуск кредитной карты, в ноябре месяце прошлого года, в начале декабря было сообщение о том, что ожидается задержка в выпуске карт в связи с загруженностью процессингового центра в Москве. В середине декабря приходит сообщение написать объяснительную, т.к. клиент обратился в службу помощи узнать, не пришла ли карта. Объяснительную написали, вызвали клиента и выдали ему моментальную кредитную карту. И что вы думаете? Через неделю приходит наша задержанка!



Можно бесконечно говорить о режиме работы операционистов, о том, что у нас в субботу нет официального обеда, отпрашиваемся на 15 минут, быстро покидали и бегом на рабочее место. Профессиональные болезни операционистов - это язва желудка, плохое зрение и т.д. Не понятна роль региональных менеджеров, если в итоге все равно за все отвечают заведующие доп. офисов. На гембу руководители сходили, и то не все, и как-то она у них не прижилась. Управляющие сходили на гембу в качестве тайных покупателей. Конечно, куда проще оценить работу, чем самим работать. В любом случае всегда при любой ситуации во всем окажется виноват операционист. Ведь он не может свою работу переложить на кого-то еще. Борьба с очередями - это два окошка на район, и заведующая, забегающая либо звонящая с укором: "Давай быстрее работай, там очередь". И если вдруг за день клиентов на филиал окажется меньше трехсот, нам говорят: "А чем вы занимались целый день?". К сравнению, в любом другом банке триста клиентов в день и не снилось операционистам.



Просто хочу сказать, ПСС выходит каким-то однобоким. Нельзя проводить этот процесс реформирования без понимания его каждым участником. В результате идет прессинг на низшие ступени иерархической лестницы, которые не видят ничего лучшего в этом процессе для себя лично. И вверху этой иерархической лестницы мозги не поменялись, идет просто спихивание своей работы вниз по ступеням, а аппетит к бонусам за свою неработу все растет. Вот и нет ПССа.