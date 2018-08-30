Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Дирекция кредитного мониторинга (бывшее Управление)
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Говорить в целом о банке, это взять на себя ответственность за оценку подразделений, о которых возможно и не слышал. Поэтому скажу об одном, в котором работаю, а именно ДКМ (руководитель М-ик Е.М.)
Массовые нарушения трудовых прав, где отдельный человек для руководства - ничто. Жалобы в надзорные инстанции, руководству банка, практически не решают проблемы и остающиеся сотрудники привыкают ко всему, что совершает руководство, живущее по принципу "уволю всех, народу на улице много". Предположу, что уровень текучести кадров в нашем подразделении один из самых высоких по банку. Сотрудников, отработавших более 1 года, можно пересчитать по пальцам на руках, при штате более ста человек. Какой-либо институт наставничества отсутствует полностью. Ситуация усугубилась с приходом нового руководителя С-ва С.А. Человека явно не простого, т.к. фактически, руководство ДКМ в настоящее время осуществляется им. После его прихода ситуация, и без того очень напряженная, стала невыносима. Судя по всему, бывший сотрудник правоохранительных органов, не знакомый с основами менеджмента, начал действовать знакомыми методами по управлению персоналом; основной его стратегии является добиться подчинения путем запугивания и постоянного прессинга на регулярно проводящихся допросах (даже кабинет для этого есть). В результате уже уволились начальники 2 основных отделов, проработавшие не один год, и где фактически и осуществлялся сбор задолженности (Soft, Hard). Ну ладно, смена власти, это понятно, но теперь уволились рядовые сотрудники Hard, причем ВСЕ. В коллективе только и разговоров, что о поиске новых мест. Все кто остался, это люди не работающие на результат, а люди, которые сидят "на попе" в поисках нового места.
Пишу для всех, кто подумывает о вакансиях в данное подразделение. Как уже указанно в форуме, в этот банк и в это подразделение идут от безысходности. И если Вам рассказывают про бонусы и рост, не верьте, т.к. каких-либо документов по начислению и выплате премии вам не покажут, метод ее определения - это тайна для всех сотрудников. Внутренние переводы расцениваются М-ик как личное оскорбление, которая, если об этом узнает, уволит Вас до Вашего перевода (лучше это делать в тайне).
|
2
Profan • сотрудник
06.02.2012 12:33
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Сейчас каждый прикрывает свою "попу". Кроме того, насколько я понимаю перспектива существования данного подразделения очень туманна, т.к. у ВТБ есть свой договой центр и создавался он с целью консолидации работы с задолженностью по всем "дочкам" группы, что в принципе правильно с точки зрения снижения административных затрат и трудовых ресурсов (глупо когда к одному должнику будут ездить из ВТБ, БМ и Транскредита три разных сотрудника).
Кто то написал в форуме про капитализм? Не совсем точное определение для данной ситуации и ситуации в целом по стране. При капитализме, а я бывал в тех странах, если не верить тому, что показывают у нас про их беды (о которых они сами зачастую от нас узнают) то можно узнать, что там есть профсоюзы, социальная защищенность пенсионеров и неимущих, достойная зарплата, если ты работаешь, а не работаешь, так есть пособие на которое можно жить. Что из перечисленного есть у нас? Помоему, у нас крепостной строй хоть и отменили, но общество от него не отошло))). И яркий пример то подразделение, про которые Вы тут пишите и в котором, несмотря ни на что, я так понимаю, вынуждены работать. Законов нет, есть барыня и естественно у каждой барыни есть приказчик, у каждого приказчика есть кнут, а у барыни пряники. Времена другие, а люди теже.
Вы не поверете, но я счастлив, может и не получаю по 2 млн в год, но я живу с людьми и делаю нужное дело. Надеюсь и вЫ так же сможете ответить перед Богом.