Говорить в целом о банке, это взять на себя ответственность за оценку подразделений, о которых возможно и не слышал. Поэтому скажу об одном, в котором работаю, а именно ДКМ (руководитель М-ик Е.М.)



Массовые нарушения трудовых прав, где отдельный человек для руководства - ничто. Жалобы в надзорные инстанции, руководству банка, практически не решают проблемы и остающиеся сотрудники привыкают ко всему, что совершает руководство, живущее по принципу "уволю всех, народу на улице много". Предположу, что уровень текучести кадров в нашем подразделении один из самых высоких по банку. Сотрудников, отработавших более 1 года, можно пересчитать по пальцам на руках, при штате более ста человек. Какой-либо институт наставничества отсутствует полностью. Ситуация усугубилась с приходом нового руководителя С-ва С.А. Человека явно не простого, т.к. фактически, руководство ДКМ в настоящее время осуществляется им. После его прихода ситуация, и без того очень напряженная, стала невыносима. Судя по всему, бывший сотрудник правоохранительных органов, не знакомый с основами менеджмента, начал действовать знакомыми методами по управлению персоналом; основной его стратегии является добиться подчинения путем запугивания и постоянного прессинга на регулярно проводящихся допросах (даже кабинет для этого есть). В результате уже уволились начальники 2 основных отделов, проработавшие не один год, и где фактически и осуществлялся сбор задолженности (Soft, Hard). Ну ладно, смена власти, это понятно, но теперь уволились рядовые сотрудники Hard, причем ВСЕ. В коллективе только и разговоров, что о поиске новых мест. Все кто остался, это люди не работающие на результат, а люди, которые сидят "на попе" в поисках нового места.



Пишу для всех, кто подумывает о вакансиях в данное подразделение. Как уже указанно в форуме, в этот банк и в это подразделение идут от безысходности. И если Вам рассказывают про бонусы и рост, не верьте, т.к. каких-либо документов по начислению и выплате премии вам не покажут, метод ее определения - это тайна для всех сотрудников. Внутренние переводы расцениваются М-ик как личное оскорбление, которая, если об этом узнает, уволит Вас до Вашего перевода (лучше это делать в тайне).