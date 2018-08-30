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Дирекция кредитного мониторинга (бывшее Управление) отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Говорить в целом о банке, это взять на себя ответственность за оценку подразделений, о которых возможно и не слышал. Поэтому скажу об одном, в котором работаю, а именно ДКМ (руководитель М-ик Е.М.)

Массовые нарушения трудовых прав, где отдельный человек для руководства - ничто. Жалобы в надзорные инстанции, руководству банка, практически не решают проблемы и остающиеся сотрудники привыкают ко всему, что совершает руководство, живущее по принципу "уволю всех, народу на улице много". Предположу, что уровень текучести кадров в нашем подразделении один из самых высоких по банку. Сотрудников, отработавших более 1 года, можно пересчитать по пальцам на руках, при штате более ста человек. Какой-либо институт наставничества отсутствует полностью. Ситуация усугубилась с приходом нового руководителя С-ва С.А. Человека явно не простого, т.к. фактически, руководство ДКМ в настоящее время осуществляется им. После его прихода ситуация, и без того очень напряженная, стала невыносима. Судя по всему, бывший сотрудник правоохранительных органов, не знакомый с основами менеджмента, начал действовать знакомыми методами по управлению персоналом; основной его стратегии является добиться подчинения путем запугивания и постоянного прессинга на регулярно проводящихся допросах (даже кабинет для этого есть). В результате уже уволились начальники 2 основных отделов, проработавшие не один год, и где фактически и осуществлялся сбор задолженности (Soft, Hard). Ну ладно, смена власти, это понятно, но теперь уволились рядовые сотрудники Hard, причем ВСЕ. В коллективе только и разговоров, что о поиске новых мест. Все кто остался, это люди не работающие на результат, а люди, которые сидят "на попе" в поисках нового места.

Пишу для всех, кто подумывает о вакансиях в данное подразделение. Как уже указанно в форуме, в этот банк и в это подразделение идут от безысходности. И если Вам рассказывают про бонусы и рост, не верьте, т.к. каких-либо документов по начислению и выплате премии вам не покажут, метод ее определения - это тайна для всех сотрудников. Внутренние переводы расцениваются М-ик как личное оскорбление, которая, если об этом узнает, уволит Вас до Вашего перевода (лучше это делать в тайне).
Profan • сотрудник
06.02.2012 12:33
5 комментариев
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bens
08.02.2012 09:18
Хоть кто то написал правду, все так и есть. Не советую работать в этом отдела под руководством этих людей. А про руководителя Сем-ва С.А. это вообще отдельная тема, человек просто ничего не знает в этой сфере. да и народ от него весь разбежался, парни Вы не молчите!!! Недавно узнал, что после разговора с ним какой-то сотруднице вызывали скорую помощь ( как так можно было разговаривать?)- это просто кошмар!!!
Discordant
08.02.2012 11:04
Негативный отзыв, ха, ха, ха. Да такому руководителю памятник при жизни надо ставить. Ведь не каждый готов расстаться с тем, что создавал в течении нескольких лет (я о коллективе). А тут на те, получите. Пришли "белые" и М-ик Е.М. сообразила, что т.к. места нигде для нее нет (она одна из немногих кто остался от прежних руководителей в Банке), то надо что то делать. Все знают историю про три конверта с указанием как поступать руководителю: 1-все ошибки вали на прежних, 2- обещай "золотые горы", 3- пиши три конверта для нового. Ну так вот Вам пример. Вот уже Бородин был плохой и, сотрудники в созданном ею коллективе лодыри и не справляются и что теперь, при новом руководстве, она наконец то сможет все сделать правильно. Отсюда и обстановка и увольнения. "Белые" смотрит на этот цирк и наверное в душе смеются, но им это в принципе не важно, ведь на борьбу с "плохим" Банком выдали 450 млрд. под 0,5%? Даже если разогнать все службы занимающиеся взысканием, прибыль от размещения такого дешевого ресурса, даже под 5% закроет все убытки буквально за год, поэтому на эфективность врядли кто сейчас смотрит, да и не досуг я думаю (копроратив намного интереснее). Поэтому если люди и читают Ваши "слезы", то поверьте, они их не задевают.
Сейчас каждый прикрывает свою "попу". Кроме того, насколько я понимаю перспектива существования данного подразделения очень туманна, т.к. у ВТБ есть свой договой центр и создавался он с целью консолидации работы с задолженностью по всем "дочкам" группы, что в принципе правильно с точки зрения снижения административных затрат и трудовых ресурсов (глупо когда к одному должнику будут ездить из ВТБ, БМ и Транскредита три разных сотрудника).
Кто то написал в форуме про капитализм? Не совсем точное определение для данной ситуации и ситуации в целом по стране. При капитализме, а я бывал в тех странах, если не верить тому, что показывают у нас про их беды (о которых они сами зачастую от нас узнают) то можно узнать, что там есть профсоюзы, социальная защищенность пенсионеров и неимущих, достойная зарплата, если ты работаешь, а не работаешь, так есть пособие на которое можно жить. Что из перечисленного есть у нас? Помоему, у нас крепостной строй хоть и отменили, но общество от него не отошло))). И яркий пример то подразделение, про которые Вы тут пишите и в котором, несмотря ни на что, я так понимаю, вынуждены работать. Законов нет, есть барыня и естественно у каждой барыни есть приказчик, у каждого приказчика есть кнут, а у барыни пряники. Времена другие, а люди теже.
alex2013
17.02.2012 00:15
Бред какой то написан!!! Сплошное вранье!!!Когда же вы успокоитесь г-н Г-ев??? Весь ДКМ перекрестился когда вас уволили( говорят по статье), да и после нас, после долгих поисков работы вас опять уволили как непрошедшего испытательный срок ( за профнепргодность) . Терпеть не стали. Только М- ик могла так долго жалеть и терпеть вас.Действительно надо ей памятник при жизни ставить. Я уже 3 года работаю в дкм и слышал негатив только об одном руководителе Г-еве. Ну сколько можно клеветать о нас? Займитесь лучше поиском работы, может где нибудь да и кллюнет.надолго ли? Нам нравится здесь работать и каждый день мы ходим на работу с удовольствием. А это о многом говорит. Под этим подпишутся практически все. Но не завидуйте нам Г- ев!

Gulyaev_IM
17.02.2012 11:10
Уважаемая М-к, Ваш ник я помню по скайпу))). Тронут. Но это не чат "Кроватка". Модераторы, обратите внимание на предедущий комментарий и проверьте его на соответствие Вашим правилам.
Gulyaev_IM
01.07.2013 20:32
Уважаемая Е.М. когда же вЫ успокоитесь? Неужели мое шестилетние пребывание оставило неизгладимое впечатление. Ваша собаченка уже достала всех. Даже опытные и грамотные руководители плачут (в платочек). вы разрушили все, коллектив, людей, веру ради чего? Мне все равно что будет с банком, но люди не причем и не надо каждый раз ставить меня в пример, даже через своих любимчиков, которым то компьютеров не хватает)))) ( хотя думаю дело в другом), то не е...т ни кто.
Вы не поверете, но я счастлив, может и не получаю по 2 млн в год, но я живу с людьми и делаю нужное дело. Надеюсь и вЫ так же сможете ответить перед Богом.
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