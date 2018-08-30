Господа, совсем недавно закончился мой полуторогодовалый роман с ЗАО ДжиИ Мани Банк. При увольнении выдали анкету, где нужно было указать причину увольнения (отсутствие отделения в городе N) и отрицательные стороны компании. Просто безобразие! В первый раз в жизни не нашлась что сказать

Отличный коллектив, замечательное руководство, полный соцпакет, обучение (оплачиваемое), удобный для меня график работы 5/2, средняя зарплата по отрасли, прозрачная система премирования, высокий уровень корпоративной культуры, обратная связь.



Если вы готовы работать и развиваться, Джи - отличная возможность!



Очень настораживают жалобы на "аудит", "планы", "скрипты". ЭТО ВАША РАБОТА. ВАМ ЗА ЭТО ПЛАТЯТ. Работа в Департаменте продаж любого банка подразумевает список требований и нормативов длиной в рулон обоев. И это нормально.



Хочу поблагодарить своих руководителей (за время работы 2 термена), своих замечательных коллег и компанию в целом! Впечатления остались исключительно положительные. Джи - хорошая стартовая площадка. И вам решать - ныть и кукситься, или идти к своей цели!



Админ: Можно подробнее о причине увольнения?