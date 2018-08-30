Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Хорошая школа для прилежных учеников
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Господа, совсем недавно закончился мой полуторогодовалый роман с ЗАО ДжиИ Мани Банк. При увольнении выдали анкету, где нужно было указать причину увольнения (отсутствие отделения в городе N) и отрицательные стороны компании. Просто безобразие! В первый раз в жизни не нашлась что сказать
Отличный коллектив, замечательное руководство, полный соцпакет, обучение (оплачиваемое), удобный для меня график работы 5/2, средняя зарплата по отрасли, прозрачная система премирования, высокий уровень корпоративной культуры, обратная связь.
Если вы готовы работать и развиваться, Джи - отличная возможность!
Очень настораживают жалобы на "аудит", "планы", "скрипты". ЭТО ВАША РАБОТА. ВАМ ЗА ЭТО ПЛАТЯТ. Работа в Департаменте продаж любого банка подразумевает список требований и нормативов длиной в рулон обоев. И это нормально.
Хочу поблагодарить своих руководителей (за время работы 2 термена), своих замечательных коллег и компанию в целом! Впечатления остались исключительно положительные. Джи - хорошая стартовая площадка. И вам решать - ныть и кукситься, или идти к своей цели!
Админ: Можно подробнее о причине увольнения?
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alina_berkovich • бывший сотрудник
06.02.2012 18:45
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В остальном и коллектив и атмосфера если работаешь по совести - отличные. соц пакет на уровне, продвижения редкие но хорошие как по з/п так и по карьере!!!
Да... соц пакет на ВЫСОТЕ ха ха ха , оглянитесь вокруг ...