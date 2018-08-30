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Хорошая школа для прилежных учеников положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Господа, совсем недавно закончился мой полуторогодовалый роман с ЗАО ДжиИ Мани Банк. При увольнении выдали анкету, где нужно было указать причину увольнения (отсутствие отделения в городе N) и отрицательные стороны компании. Просто безобразие! В первый раз в жизни не нашлась что сказать smile:)
Отличный коллектив, замечательное руководство, полный соцпакет, обучение (оплачиваемое), удобный для меня график работы 5/2, средняя зарплата по отрасли, прозрачная система премирования, высокий уровень корпоративной культуры, обратная связь.

Если вы готовы работать и развиваться, Джи - отличная возможность!

Очень настораживают жалобы на "аудит", "планы", "скрипты". ЭТО ВАША РАБОТА. ВАМ ЗА ЭТО ПЛАТЯТ. Работа в Департаменте продаж любого банка подразумевает список требований и нормативов длиной в рулон обоев. И это нормально.

Хочу поблагодарить своих руководителей (за время работы 2 термена), своих замечательных коллег и компанию в целом! Впечатления остались исключительно положительные. Джи - хорошая стартовая площадка. И вам решать - ныть и кукситься, или идти к своей цели!

Админ: Можно подробнее о причине увольнения?
alina_berkovichбывший сотрудник
06.02.2012 18:45
2 комментария
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razdolbai001
23.04.2012 12:23
Все бы хорошо и аудит в качестве контроля - холрошая идея, но зачем план на аудит ставить по ошибкам??? придираются к тому, что прочерк в конце списка не пославил, внутренний список никому по сути не нужный, который через три месяца уничтожат???!!! планы для продажников - пожалуйста, а для "оперов", по удерживанию клиентов - с такими то условиями smile:)
В остальном и коллектив и атмосфера если работаешь по совести - отличные. соц пакет на уровне, продвижения редкие но хорошие как по з/п так и по карьере!!!
yjdbxjr
05.02.2013 10:49
Ребят о каком Аудите идет речь, на любой точке продаж, да и в отделении можно найти что-то. Это формальность для отнятия денег у сотрудников ))). Вот если придет с проверкой сторонняя организация, то найдет столько всего...
Да... соц пакет на ВЫСОТЕ ха ха ха smile:D , оглянитесь вокруг ...
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