Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «Хоум Кредит Банк»
смотреть все отзывы банка (687)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Бойтесь Хоума! плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Вы знаете, я являюсь сотрудником уже очень давно, летом, если доработаю, будет 8 лет (с декретов -2 года), итого - 6. Я начинала от администратора группы администраторов, затем операционистом проработала в Южном филиале, теперь старший операционист. С каждым годом становилось всю хуже и хуже, работать спокойно не дают. Зачем постоянные Шопинги, зачем сотрудников держать в постоянном напряжении. У вас от этого прибыль вырастет? Скажу честно - не вырастет! Большинство не хочет работать, а уйти не могут только потому, что СЗБ не выпускает. Турбо-планы - вы расширяете сеть офисов, открывая их в нерентабельных местах, и хотите, чтобы сотрудники за 10 т.р. отбивали вам вложенное. Но ведь вы понимаете, что это бред... Это не наш бизнес, а ваш. Я люблю Хоум кредит с одной стороны - он дал мне опыт, "который не пропьешь". Но если вы не измените политику по з/пл части, то у вас в офисах будет то же, что и в КС (большая текучка). Возьмите Юг и Ростов-на-Дону в частности, здесь новые офисы сидят на одних окладах (мизерных), в связи с новой мотивацией (с 1 февраля). Премию свою фактическую я не видела с начала января. Заработала за декабрь примерно 27000, осталось 17000... вы считаете это нормально? И так у всех! Какое уважение может быть к банку? Это я к Вам, Вайсбанд!
duduk • сотрудник
06.02.2012 21:26
Ответ банка:
Добрый день,

Сразу после Вашего письма мы получили абсолютно другой отзыв.
Уверена, что отношение к жизни, работе и другим вещам зависит от Вашего мироощущения: с точки зрения оптимиста стакан наполовину полон, пессимиста — наполовину пуст.
Мне не близки люди, которые винят в своих неудачах и проблемах других. Когда человек поймет, что именно он автор своей собственной жизни - она изменится к лучшему.
Это я к Вам, Дудук…

С уважением,

Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
2 комментария
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
Отверженный странник
07.02.2012 08:51
Уважаемый duduk !
Меня в Вашем отзыве КРАЙНЕ УДИВИЛО следующее :
"большенство не хочет работать, а уйти не могут, только потому,что СЗБ не выпускает."
Можно поподробнее, что есть СЗБ и что значит "не выпускает" ?
ksenia,simonova@rambler.ru
16.02.2012 12:46
Согласна полностью. Хочу уволиться и не получается никак. При чем Трудовое законодательство полностью нарушается.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (687)