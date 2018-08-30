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|Бойтесь Хоума!
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|Вы знаете, я являюсь сотрудником уже очень давно, летом, если доработаю, будет 8 лет (с декретов -2 года), итого - 6. Я начинала от администратора группы администраторов, затем операционистом проработала в Южном филиале, теперь старший операционист. С каждым годом становилось всю хуже и хуже, работать спокойно не дают. Зачем постоянные Шопинги, зачем сотрудников держать в постоянном напряжении. У вас от этого прибыль вырастет? Скажу честно - не вырастет! Большинство не хочет работать, а уйти не могут только потому, что СЗБ не выпускает. Турбо-планы - вы расширяете сеть офисов, открывая их в нерентабельных местах, и хотите, чтобы сотрудники за 10 т.р. отбивали вам вложенное. Но ведь вы понимаете, что это бред... Это не наш бизнес, а ваш. Я люблю Хоум кредит с одной стороны - он дал мне опыт, "который не пропьешь". Но если вы не измените политику по з/пл части, то у вас в офисах будет то же, что и в КС (большая текучка). Возьмите Юг и Ростов-на-Дону в частности, здесь новые офисы сидят на одних окладах (мизерных), в связи с новой мотивацией (с 1 февраля). Премию свою фактическую я не видела с начала января. Заработала за декабрь примерно 27000, осталось 17000... вы считаете это нормально? И так у всех! Какое уважение может быть к банку? Это я к Вам, Вайсбанд!
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duduk • сотрудник
06.02.2012 21:26
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Ответ банка:
Добрый день,
Сразу после Вашего письма мы получили абсолютно другой отзыв.
Уверена, что отношение к жизни, работе и другим вещам зависит от Вашего мироощущения: с точки зрения оптимиста стакан наполовину полон, пессимиста — наполовину пуст.
Мне не близки люди, которые винят в своих неудачах и проблемах других. Когда человек поймет, что именно он автор своей собственной жизни - она изменится к лучшему.
Это я к Вам, Дудук…
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
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Меня в Вашем отзыве КРАЙНЕ УДИВИЛО следующее :
"большенство не хочет работать, а уйти не могут, только потому,что СЗБ не выпускает."
Можно поподробнее, что есть СЗБ и что значит "не выпускает" ?