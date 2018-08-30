Вы знаете, я являюсь сотрудником уже очень давно, летом, если доработаю, будет 8 лет (с декретов -2 года), итого - 6. Я начинала от администратора группы администраторов, затем операционистом проработала в Южном филиале, теперь старший операционист. С каждым годом становилось всю хуже и хуже, работать спокойно не дают. Зачем постоянные Шопинги, зачем сотрудников держать в постоянном напряжении. У вас от этого прибыль вырастет? Скажу честно - не вырастет! Большинство не хочет работать, а уйти не могут только потому, что СЗБ не выпускает. Турбо-планы - вы расширяете сеть офисов, открывая их в нерентабельных местах, и хотите, чтобы сотрудники за 10 т.р. отбивали вам вложенное. Но ведь вы понимаете, что это бред... Это не наш бизнес, а ваш. Я люблю Хоум кредит с одной стороны - он дал мне опыт, "который не пропьешь". Но если вы не измените политику по з/пл части, то у вас в офисах будет то же, что и в КС (большая текучка). Возьмите Юг и Ростов-на-Дону в частности, здесь новые офисы сидят на одних окладах (мизерных), в связи с новой мотивацией (с 1 февраля). Премию свою фактическую я не видела с начала января. Заработала за декабрь примерно 27000, осталось 17000... вы считаете это нормально? И так у всех! Какое уважение может быть к банку? Это я к Вам, Вайсбанд!