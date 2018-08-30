Всем привет. Уволилась по собственному желанию, указав на семейные обстоятельства. На самом деле предложили по знакомству творческую работу, где не надо "разводить" людей на кредиты, ипотеку и прочую ерунду. Девчонки из отделения на Алтушке - вы чудо, люблю, целую.



Достоинства:



1. Брендовая вывеска.

2. Многообещающая корпоративная политика и озабоченные руководители.

3. Запрещено курение.



Недостатки:



1. В трудовом договоре не указано место работы, обратите все внимание: нет ни адреса, ни улицы. Только слово Москва. Поработала месяц в Бутово, следующий месяц в Алтуфьево, следующий месяц в Капотне и т.д.

2. Вместо оклада заработная плата. Поработала сверхурочно по просьбе руководства, получила те же деньги. Весомая мотивация.

3. Больничные листы. Начиная с февраля 2010 в правилах внутреннего трудового распорядка обновлен п.7.2 и теперь доплата до оклада в отношении 14 календарных дней не осуществляется работникам, если есть жалобы клиентов, отсутствует лояльность по отношению к работодателю и т.д.

4. Питание не оплачивается.

5. Обучение отсутствует, ой, извините, есть для избранных.