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|Райскийбанк
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Всем привет. Уволилась по собственному желанию, указав на семейные обстоятельства. На самом деле предложили по знакомству творческую работу, где не надо "разводить" людей на кредиты, ипотеку и прочую ерунду. Девчонки из отделения на Алтушке - вы чудо, люблю, целую.
Достоинства:
1. Брендовая вывеска.
2. Многообещающая корпоративная политика и озабоченные руководители.
3. Запрещено курение.
Недостатки:
1. В трудовом договоре не указано место работы, обратите все внимание: нет ни адреса, ни улицы. Только слово Москва. Поработала месяц в Бутово, следующий месяц в Алтуфьево, следующий месяц в Капотне и т.д.
2. Вместо оклада заработная плата. Поработала сверхурочно по просьбе руководства, получила те же деньги. Весомая мотивация.
3. Больничные листы. Начиная с февраля 2010 в правилах внутреннего трудового распорядка обновлен п.7.2 и теперь доплата до оклада в отношении 14 календарных дней не осуществляется работникам, если есть жалобы клиентов, отсутствует лояльность по отношению к работодателю и т.д.
4. Питание не оплачивается.
5. Обучение отсутствует, ой, извините, есть для избранных.
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Люббимая • бывший сотрудник
07.02.2012 12:30
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