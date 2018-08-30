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Знаете, вот читаю отзывы и складывается впечатление о том, что жалуются-то те люди, которые "засиделись" на своих местах и недовольны зп в 27 рублей... Вы, господа и дамы, не знаете, что такое быть "выжатым лимоном"! Вам, видимо, сравнить не с чем! Рекомендую Вам попробовать себя в FMCG секторе на позиции торгового представителя поработать! Это будет хорошим опытом, чтобы оценить то, что имеете! Или, к примеру, в школе поработайте за пять тысяч рублей, где Вам мозг будут выносить поболее!
О себе: опыт работы в FMCG порядка 10 лет. В банке я год уже как... И скажу я Вам, что в торговлю я не вернусь! И коллеги мои, тоже выходцы из торговых представителей, придерживаются такого же мнения. Ну а выбирать - Вам! По поводу карьерного роста: всё это не правда, что нет роста! У нас, к примеру, линейные сотрудники "растут" постоянно! И связано это не с текучкой, а с тем что банк развивается! Да, есть вопросы к мотивации, везде есть минусы, но, в целом, я доволен.
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freedm • сотрудник
07.02.2012 13:51
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Ответ банка:
Добрый день, Freedm,
Мне очень приятно, что на этом сайте есть такие позитивные люди, как Вы!
Я уверена, что люди, которые стремятся достичь чего-то в жизни, умеют сами делать что-то хорошее, выстраивать отношения и приносить пользу - всегда добиваются успеха, их труды обязательно вознаграждаются. А вот недовольные, на мой взгляд, являются просто вредителями, они и сами себе отравляют жизнь постоянными жалобами, и не приносят пользы другим.
Вы правильно написали – каждый выбирает для себя. Я обеими руками поддерживаю тех, кто умеет нести ответственность за свой выбор.
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
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