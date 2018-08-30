Знаете, вот читаю отзывы и складывается впечатление о том, что жалуются-то те люди, которые "засиделись" на своих местах и недовольны зп в 27 рублей... Вы, господа и дамы, не знаете, что такое быть "выжатым лимоном"! Вам, видимо, сравнить не с чем! Рекомендую Вам попробовать себя в FMCG секторе на позиции торгового представителя поработать! Это будет хорошим опытом, чтобы оценить то, что имеете! Или, к примеру, в школе поработайте за пять тысяч рублей, где Вам мозг будут выносить поболее!



О себе: опыт работы в FMCG порядка 10 лет. В банке я год уже как... И скажу я Вам, что в торговлю я не вернусь! И коллеги мои, тоже выходцы из торговых представителей, придерживаются такого же мнения. Ну а выбирать - Вам! По поводу карьерного роста: всё это не правда, что нет роста! У нас, к примеру, линейные сотрудники "растут" постоянно! И связано это не с текучкой, а с тем что банк развивается! Да, есть вопросы к мотивации, везде есть минусы, но, в целом, я доволен.