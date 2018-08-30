Добрый вечер! У меня один наболевший вопрос - что происходит в последнее время с нашей премией? Я работаю в банке давно, и очень люблю свою работу, коллектив. Меня интересует, почему с 1 февраля 2012 г. произошли резкие изменения по бонусам, они уменьшились в 5 раз ? Минималку не снижают, оклад не повышают, а бонусы срезают. Банк расширяется, открывает все новые и новые офисы, но зарплата операционистов все ниже и ниже Отчеты приходят кривые, в одних все хорошо, в других ты в минусе. Нет уверенности в завтрашним дне. Очень хочется услышать ответ. Заранее спасибо!