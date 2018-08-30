Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Премия!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый вечер! У меня один наболевший вопрос - что происходит в последнее время с нашей премией? Я работаю в банке давно, и очень люблю свою работу, коллектив. Меня интересует, почему с 1 февраля 2012 г. произошли резкие изменения по бонусам, они уменьшились в 5 раз ? Минималку не снижают, оклад не повышают, а бонусы срезают. Банк расширяется, открывает все новые и новые офисы, но зарплата операционистов все ниже и ниже Отчеты приходят кривые, в одних все хорошо, в других ты в минусе. Нет уверенности в завтрашним дне. Очень хочется услышать ответ. Заранее спасибо!
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YAA1209 • сотрудник
07.02.2012 21:30
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Ответ банка:
Добрый день, уважаемый коллега,
Если Вы хотите получить детальную информацию по расчету Вашей премии, Вы можете обратиться:
- К своему непосредственному руководителю;
- Написать на электронный адрес: moi_doxod@homecredit.ru .
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
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|Morfius
07.02.2012 22:24
|Да всё просто. ХКБ один из хищных банков, которые считают, что увеличить прибыль можно снизив з/п сотрудникам и увеличив проценты по кредитам. И это будет продолжаться очень долго. А то что с такой политикой можно пролететь они не думают.
|Chester™
08.02.2012 16:46
|Автор, по моему, здесь все понятно "если где-то убыло, значит где-то прибыло" (с)
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