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Работаю в Бинбанке не так давно, с сентября 2011 года, но с первого дня поняла куда попала. Стаж работы в банках с 2003 года, это мое 4-е место работы, такую работу, конечно же, еще поискать надо. Работу я не искала, с Бинбанка мне позвонили, каким-то образом найдя мои контакты, якобы по рекомендации. Долго думала переходить, соблазнило только то обстоятельство, что место работы обещали близко от места проживания. Расскажу вам о ситуации, которая произошля со мной.
Так получилось, что я забеременела, вот с того-то дня началась моя "райская" жизнь в Бинбанке. Не буду вдаваться в подробности, но могу сказать одно - в этом банке заводить детей и планировать свою жизнь нельзя, нужно советоваться с Московским руководством, спрашивать разрешение. А не дай Бог вы посмеете забеременеть, как я, без согласия руководства, так вас в такие рамки загонят, что жизнь покажется сплошным адом. З/п урезают, угрожают понижением в должности, заставляют купить больничный и жить на 5 тысяч в месяц. А все это потому, что я такая нехорошая план по кредитам не выполнила, а еще посмела забеременеть. Ах да, кстати, вместо того, чтобы улучшить условия труда для беременной, их только ухудшают. Работала в 10 минутах езды от дома, почему в принципе и решила перейти в этот банк, а теперь приходится ездить в другой конец города, находиться по полтора часа в метро, рисковать здоровьем, а все только потому, что в Москве есть такие умные люди в лице нашего куратора по г.Санкт-Петербург А. О-ой. Для нее нет разницы, человек в положении или ему плохо, не может ездить в метро по состоянию здоровья, принципиальный момент был ухудшить мне условия труда.
Хочу сказать огромное спасибо своему непосредственному руководителю Филиппову Дмитрию Анатольевичу, замечательный человек и руководитель. И начальнику отдела Бикмурзину Роману, спасибо Вам что пытались помочь мне в решении моей проблемы. Но куда уж тут, с Москвой не поспоришь, для них я только сотрудник, и то, что я в положении, это никого не волнует.
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Залина1985 • сотрудник
08.02.2012 17:06
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Непосредственно влиять на работу линейных сотрудников может только непосредственное руководство, все остальное - просто эмоции. А розничные кураторы в Бине это так, бесплатное приложение к таблицам планов. У меня лично общение с розницей в свое время ничего кроме улыбок не вызывало, т.к. понимал, что их слова ничего не значат, они это отношение к себе видели, откровенно бесились, но сделать ничего не могли, хотя и пытались.
А теперь главное -
1. Решение - будет или не будет работать человек в отделении принимает на самом деле исключительно руководитель отделения. В его же возможностях - оградить ценного сотрудника от любых домогательств со стороны любых "кураторов" и, соответственно, наоборот, подставить под удар ненужный "балласт".
2. Беременность практически на испытательном сроке - это реальная подстава. Таких "внезапно забеременевших" нигде не любят, наверное не стоит объяснять почему. Ничего личного, но если бы Вы работали в моем отделении, скорее всего Вас ожидала бы такая же участь.
но, как руководитель, одобряю решение Вашего питерского начальника, человечность человечностью, но планы с отделений никто не снимал
кстати говоря странно, что основной вопрос, задаваемый девушкам при приеме на работу, Вам не задавался, как-то слабо верится в это, а ежели действительно так случилось - Дмитрию Исааковичу стоит более пристальное внимание уделить квалификации руководящего состава и работе отдела кадров питерского филиала
Изменено:
Я побывала в такой же ситуации, правда касалась она другого банка и была еще тяжелее. Абсолютно согласна с тем, что знания своих прав порой не достаточно. Проконсультировавшись с грамотным юристом, я нашла выход из этой ситуации, гонения прекратились. Более того, дорогу следующей беременной мой горе-руководитель обсыпал лепестками роз!))) Если нужен совет, напишите в личку, расскажу поподробнее.
Юлия.
Я тоже побывала в таком положении, тоже на испытательном сроке и тоже в другом банке.
Но, спасибо моему руководителю, тоже ожидала негативной реакции, но реакция была очень доброжелательной.