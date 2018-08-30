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Не работа, а ад на земле! не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работаю в Бинбанке не так давно, с сентября 2011 года, но с первого дня поняла куда попала. Стаж работы в банках с 2003 года, это мое 4-е место работы, такую работу, конечно же, еще поискать надо. Работу я не искала, с Бинбанка мне позвонили, каким-то образом найдя мои контакты, якобы по рекомендации. Долго думала переходить, соблазнило только то обстоятельство, что место работы обещали близко от места проживания. Расскажу вам о ситуации, которая произошля со мной.

Так получилось, что я забеременела, вот с того-то дня началась моя "райская" жизнь в Бинбанке. Не буду вдаваться в подробности, но могу сказать одно - в этом банке заводить детей и планировать свою жизнь нельзя, нужно советоваться с Московским руководством, спрашивать разрешение. А не дай Бог вы посмеете забеременеть, как я, без согласия руководства, так вас в такие рамки загонят, что жизнь покажется сплошным адом. З/п урезают, угрожают понижением в должности, заставляют купить больничный и жить на 5 тысяч в месяц. А все это потому, что я такая нехорошая план по кредитам не выполнила, а еще посмела забеременеть. Ах да, кстати, вместо того, чтобы улучшить условия труда для беременной, их только ухудшают. Работала в 10 минутах езды от дома, почему в принципе и решила перейти в этот банк, а теперь приходится ездить в другой конец города, находиться по полтора часа в метро, рисковать здоровьем, а все только потому, что в Москве есть такие умные люди в лице нашего куратора по г.Санкт-Петербург А. О-ой. Для нее нет разницы, человек в положении или ему плохо, не может ездить в метро по состоянию здоровья, принципиальный момент был ухудшить мне условия труда.

Хочу сказать огромное спасибо своему непосредственному руководителю Филиппову Дмитрию Анатольевичу, замечательный человек и руководитель. И начальнику отдела Бикмурзину Роману, спасибо Вам что пытались помочь мне в решении моей проблемы. Но куда уж тут, с Москвой не поспоришь, для них я только сотрудник, и то, что я в положении, это никого не волнует.
Залина1985 • сотрудник
08.02.2012 17:06
9 комментариев
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O'Leigh
09.02.2012 11:34
По нашему трудовому законодательству одни из самых защищенных работников - это беременные женщины. Как говорил с ноткой зависти мой знакомый юрист (мужчина): беременная женщина может прийти на работу пьяная, устроить там дебош, плюнуть начальнику в морду - и ей за это ничего не будет. Потому что уволить/сократить ее могут только в случае ликвидации предприятия. Соответственно ни о каком ухудшении условий ее работы и речи быть не может. Если это происходит, то советую обратиться в трудовую инспекцию. Они такие случаи обожают и могут легко построить зарвавшегося работодателя. Кроме того, рекомендую почитать трудовой кодекс, чтобы знать свои права. А их у Вас много.
Залина1985
Автор отзыва
10.02.2012 22:08
Права свои я читала и не раз,но на практике все иначе!Здесь даже мой отзыв подкорректировали убрав имя куратора Анны Оргийской хотя я писало ее имя полностью,теперь каким то странным образом она стала А.Ой-й))))вот так то.Зачем же этот сайт тогда если вы даже отзывы корректируете мне очень интересно.А права голоса у сотрудников никакого нет и права свои отстоять как оказалось не возможно.
Leon33
12.02.2012 12:03
Залина, Вы серьезно думаете, что все зло, описываемое Вами исходило от куратора из Москвы? Я Вас умоляю.
Непосредственно влиять на работу линейных сотрудников может только непосредственное руководство, все остальное - просто эмоции. А розничные кураторы в Бине это так, бесплатное приложение к таблицам планов. У меня лично общение с розницей в свое время ничего кроме улыбок не вызывало, т.к. понимал, что их слова ничего не значат, они это отношение к себе видели, откровенно бесились, но сделать ничего не могли, хотя и пытались.

А теперь главное -
1. Решение - будет или не будет работать человек в отделении принимает на самом деле исключительно руководитель отделения. В его же возможностях - оградить ценного сотрудника от любых домогательств со стороны любых "кураторов" и, соответственно, наоборот, подставить под удар ненужный "балласт".
2. Беременность практически на испытательном сроке - это реальная подстава. Таких "внезапно забеременевших" нигде не любят, наверное не стоит объяснять почему. Ничего личного, но если бы Вы работали в моем отделении, скорее всего Вас ожидала бы такая же участь.

Залина1985
Автор отзыва
12.02.2012 14:06
Уважаемый Leon333 я если честно уже не знаю кто прав кто виноват в этой ситуации да мне это уже не особо интересно,после перевода меня в другое отделение в эти морозы,я заболела и сейчас лежу на больничном.Да будет Вам известно беременным болеть вообще нельзя.А что касается того что Вы написали выше могу сказать одно,я закончила 2 высших образования,один из лучших институтов Москвы это ФА при правительстве РФ,работаю в системе банка с 2003 года,и уж простите чтоб забеременеть я считаю разрешения я ни у кого не должна спрашивать,а тем более при приеме на работы об этом даже вопрос не задавали.Так что каждому свое.Я не прошу к себе особого отношения,а просто человеческого.
Leon33
12.02.2012 23:02
Залина, по человечески я Вас понимаю и даже сочувствую

но, как руководитель, одобряю решение Вашего питерского начальника, человечность человечностью, но планы с отделений никто не снимал

кстати говоря странно, что основной вопрос, задаваемый девушкам при приеме на работу, Вам не задавался, как-то слабо верится в это, а ежели действительно так случилось - Дмитрию Исааковичу стоит более пристальное внимание уделить квалификации руководящего состава и работе отдела кадров питерского филиала

Изменено: Leon33 - 12.02.2012 23:05
Залина1985
Автор отзыва
13.02.2012 00:15
Вопрос об этом действительно никто не задавал,а что касается планов я согласна с точки зрения руководства но Вы знаете планы не выполняет филиал в целом а не один сотрудник,поэтому это и возмущает.Leon33 Вы знаете конечно спасибо за Ваше мнение,но при тех условиях что принимали меня на работу и обещали при приеме,я сейчас могу много чего говорить.А оказалось по факту иначе,факт беременности уже есть чему я безмерно рада,остальное меня теперь мало волнует,ведь тон кости работы я здесь не описываю.
Залина1985
Автор отзыва
13.02.2012 00:28
Ах да еще одно.Судя по всему Вы сами являетесь руководителем какого то из отделений банка,так вот в таком случае мой совет руководителям,не берите на работу девушек дабы не было таких ситуаций как со мной,ато по началу мы такие ценные кадры,а как только девушка беременеет что самое главное в жизни каждой женщины так это уже катастрофа.Нужно срочно от нее избавиться,а трудовое законодательство и права это все так просто писанина.....
Dievs
06.03.2012 12:12
Залина, здравствуйте!
Я побывала в такой же ситуации, правда касалась она другого банка и была еще тяжелее. Абсолютно согласна с тем, что знания своих прав порой не достаточно. Проконсультировавшись с грамотным юристом, я нашла выход из этой ситуации, гонения прекратились. Более того, дорогу следующей беременной мой горе-руководитель обсыпал лепестками роз!))) Если нужен совет, напишите в личку, расскажу поподробнее.
Юлия.
Katiusha
20.06.2012 11:19
Всем добрый день!
Я тоже побывала в таком положении, тоже на испытательном сроке и тоже в другом банке.
Но, спасибо моему руководителю, тоже ожидала негативной реакции, но реакция была очень доброжелательной.
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