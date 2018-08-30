Работаю в Бинбанке не так давно, с сентября 2011 года, но с первого дня поняла куда попала. Стаж работы в банках с 2003 года, это мое 4-е место работы, такую работу, конечно же, еще поискать надо. Работу я не искала, с Бинбанка мне позвонили, каким-то образом найдя мои контакты, якобы по рекомендации. Долго думала переходить, соблазнило только то обстоятельство, что место работы обещали близко от места проживания. Расскажу вам о ситуации, которая произошля со мной.



Так получилось, что я забеременела, вот с того-то дня началась моя "райская" жизнь в Бинбанке. Не буду вдаваться в подробности, но могу сказать одно - в этом банке заводить детей и планировать свою жизнь нельзя, нужно советоваться с Московским руководством, спрашивать разрешение. А не дай Бог вы посмеете забеременеть, как я, без согласия руководства, так вас в такие рамки загонят, что жизнь покажется сплошным адом. З/п урезают, угрожают понижением в должности, заставляют купить больничный и жить на 5 тысяч в месяц. А все это потому, что я такая нехорошая план по кредитам не выполнила, а еще посмела забеременеть. Ах да, кстати, вместо того, чтобы улучшить условия труда для беременной, их только ухудшают. Работала в 10 минутах езды от дома, почему в принципе и решила перейти в этот банк, а теперь приходится ездить в другой конец города, находиться по полтора часа в метро, рисковать здоровьем, а все только потому, что в Москве есть такие умные люди в лице нашего куратора по г.Санкт-Петербург А. О-ой. Для нее нет разницы, человек в положении или ему плохо, не может ездить в метро по состоянию здоровья, принципиальный момент был ухудшить мне условия труда.



Хочу сказать огромное спасибо своему непосредственному руководителю Филиппову Дмитрию Анатольевичу, замечательный человек и руководитель. И начальнику отдела Бикмурзину Роману, спасибо Вам что пытались помочь мне в решении моей проблемы. Но куда уж тут, с Москвой не поспоришь, для них я только сотрудник, и то, что я в положении, это никого не волнует.