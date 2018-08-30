Всем Добрый День! Хочу рассказать вам по порядку о моих впечатлениях о работе в этом банке. Я проработала в Русфинанс Банке (г. Санкт-Петербург) 1 год и очень рада, что именно он стал моим первым местом работы! Уволилась я в связи с тем, что мне предложили другую работу по знакомству. Я работала на позиции кредитный специалист в автосалоне.



Начнем с приема на работу и обучения.

После того, как я разместила резюме на сайте hh, мне через несколько дней позвонили из РФБ - узнали нахожусь ли я еще в поиске работы и пригласили на собеседование на должность консультанта потребительского кредитования (POS). Я решила попробовать и поехала. В тот день приехала я и еще несколько претендентов, в офисе с каждым из нас проводил собеседование один из сотрудников отдела (менеджеры по развитию бизнеса). Я попала к менеджеру потреба - Виктории. Она очень обстоятельно всё объяснила, рассказала об особенностях работы, потом спросила на каком направлении я хотела бы работать - авто или потреб. Я выбрала авто. Мне пообещали завтра позвонить - и позвонили с приглашением на недельное обучение и оформление после успешной сдачи экзаменационного теста. Обучение проводила Ельшова Инна, тогда еще администратор. Нем могу выразить всей признательности к Инне, потому что она не просто ввела нас в курс дела, она буквально за неделю охватила такой большой объем информации и сумела правильно его преподнести нам. Она научила основам, приняла у нас экзамен и "запустила" в работу! Оформление прошло успешно, с документами не затягивали, оформили с окладом 16000 рублей.



Первые дни.

Было непривычно, потому что после 3-х стажировок в разных салонах нас отправили уже в НАШ автосалон на постоянную работу. Теория в голове, а практики никакой, пришлось учиться самой. Поначалу неправильные расчеты и постоянные звонки менеджеру и администратору. Благо, повезло с салоном, оказался обалденный коллектив - менеджеры по продажам, касса/бухгалтерия и сам кредитный отдел (это отдельная история, несмотря на 3 банка в кредитном отделе - никакой конкуренции, а очень дружеские отношения, и планы выполняли все, до сих пор дружим ).



Начальство.

Ставлю 5 баллов, поставила бы 10, 100, и всё равно было бы мало. Мне попалось золотое начальство! Это касается в первую очередь Директора РФБ СПб - Кузнецов Юрий Николаевич и рук.направления авто - Караченцев Андрей Владимирович (надеюсь, не напутала с отчествами) - эти люди всегда были готовы помочь и разобраться в твоей ситуации! Но главные дифирамбы я спою в честь моих первых АТП (администратор) Ушанова Татьяна и BDM (менеджер) - Проценко Сергей. Спасибо большое Тане, которая провела бесчисленное количество минут со мной на телефоне, когда я еще ни "бэ" ни "мэ" была в этой профессии. Она вместе с Сергеем помогала советом и делом - регулярно приезжали ко мне на точку и разбирали проблемные моменты. Также всегда удавалось договориться и решить вопросы с графиком, с учебой в универе, с отпуском, с обучением и прочим.



Еще один плюсик в адрес айтишников РФБ - мне помогали со скорингом, с сертификатами для банковских программ, и когда у меня посреди выдачи задымился принтер .



Тренинги.

Скажу сразу - РФБ зациклен на тренингах. И это хорошо. Мы регулярно проходили тренинги по продажам, по продажам доп. продуктов, по сервисному обслуживанию и т.д. Если что-то непонятно или не получается - то тебя отправляют на обучение. А бизнес-тренеры у нас - Королева Татьяна и Матюшина (или Матюшкина, забыла фамилию) Марина! С утра до вечера интенсивные занятия в форме обсуждений и ролевых игр.



З/пл.

Оклад мой 16000р., через 4,5 мес. было повышение до 18000р. Плюс получала премию за выполнение плана - в среднем в месяц я имела 28000-30000 рублей. И да, премия выплачивается с разрывом в 3 месяца - это мне не нравилось, но что поделать... Тяжелее всего было на испытательном сроке, это три месяца, когда премия не выплачивалась, соответственно мотивация была понижена. План сделать можно. Реальнее некуда. Хотя, здесь есть и некий момент удачи.



Соц.пакет.

Ничего сверхестественного. Про больничный не скажу, я не болела, не знаю в срок ли его выплачивают. Про отпуск - в отпуске отгуляла 2 раза, оба раза когда хотела, и отпускные хорошие выплатили вовремя. Был полис ОМС - но по нему я так же никуда не обращалась, т.к. не болела).



Условия работы.

Рабочее место в салоне было оборудовано нормально. Из минусов - медленно работал принтер, нового так и не допросилась. С криками и руганью вырвала в офисе калькулятор. Остальное дали добровольно. А, и еще так и не допросилась обогревателя на точку, зимой было холодно, сидели в куртках и со своим обогревом .



Что не нравилось. Не нравилось продавать доп. продукты банка (карты РАТ и Бумеранги). Я не верю в эти продукты, и никакая мотивация меня не переубедила... Как есть... Приходилось с ними мириться и как-то продавать. И не любила еженедельные собрания в главном офисе, особенно в свои выходные.



А в целом - очень позитивное впечатление, я рада людям, с которыми там познакомилась, и всех их очень тепло вспоминаю!!! А также я приобрела огромный опыт общения с клиентами и опыт активных продаж (правда, в продажи я больше не вернусь, не моё это).



Всем удачи!