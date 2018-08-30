Проработала во фронт-офисе полгода, еле-еле. Уже через неделю после трудоустройства на это место поняла, что надо бежать.



Сказать, что руководство неадекватно, ничего не сказать. "Хочу - повышаю з/п после исп. срока, хочу - не повышаю". Вот работайте за 9 тыс., а вам и этого много. Вы и этого не стоите. А когда собираешься уходить, сразу руководство готово з/п поднять, мотивируя тем, что твоя работа ему нравится и т.д. (а за неделю до этого высказывало в очень эмоциональной форме, переходя на личности, что сотрудник ты никакой и т.д.). Переработки, конечно, твои никто не замечает, чтобы взять положенный по закону отдых, надо прийти и унижаться с заявлением об отгуле.



Конечно, не все отделения такие, но прежде чем трудоустраиваться, требуйте JOBoffer, в котором будет прописано, какая з/п на испытательный срок и после него. Какая должность обещана, обговорите все моменты. За что повышают з/п после исп. срока, а при каких условиях она останется на том же уровне, поскольку на персонале в этом банке экономят как могут. И после 3 месяцев работы и окончания исп. срока часто слышат работники этого банка: "Руководство передумало повышать з/п". Прежде чем радоваться тому, что вас очень быстро оформили без всякой волокиты, десять раз подумайте.