Всем добрый день! Наверняка, данная тема уже не раз обсуждалась, но так как эта тема если не вечная, то наболевшая, то, думаю, можно поднять ее еще разок. Любимые ТП. Выражение "...опять тайный покупатель побежал по району", часто звучащее на работе, вызывает в голове ассоциативную картинку миграции блох по собаке! И вот... Блуждая как-то по просторам интернета вдруг обнаружила, что этих бездельников оказывается тоже не хватает стране, есть вакансии и много! Захожу, читаю что, как, какие требования, что нужно знать, чтобы стать ТП и оказалось... НИЧЕГО!!!



Требования к Соискателю

Возраст от 25 до 55 лет

Пол Не имеет значения

Образование Не имеет значения



Требования к квалификации

- пользователь ПК, доступ в сеть интернет

- грамотность, умение четко излагать свои мысли письменно (ну хоть галочками-то сумеете? ДА?! Ну отлично, мы вас берем!)

- ответственный подход к работе (мда..., вот уж чего им не занимать)



ВСЕ! То есть любой, не сумевший создать себе хоть какую-то мало-мальскую карьеру, не сумевший получить никаких конкретных и полезных знаний, получает в свои руки маленькую власть в виде листочка, и галочками он уже может вершить судьбы! За ТП реально руководителю или заму слететь с должности в один день, если кто не в курсе. Ни для кого не секрет, что москвичей не любят, ни в регионах, ни в самой Москве, все думают, что здесь деньги носят на дом по звонку. Пытаться доказать, что это не так, дело бесполезное (ну кто всерьез поверит, что я имея счастье быть замом и администратор смены, например, сегодня пришла домой в 3-00 часа утра, только потому, что ОКР накосячила так, что черт ногу сломит... И денежки достаются ох как нелегко). Для жителей регионов Москва - это олицетворение буржуйства плюс то, что и про Сбер все непосвященные думают, что здесь деньги гребут лопатой, не исключение и ТП. Вот вам и результат: нормальный человек даже внимания не обратит - улыбнулись ему или нет (мне вот безразличны улыбки кассиров, менеджеров, мне нужно, если я клиент, чтобы дело делалось качественно, мне без разницы, улыбнулись мне на сервисе или нет, я хочу, чтобы ремонт или иные процедуры были сделаны профессионалом, даже если этот профессионал хмур как Ослик ИА), ТП же мыслит иначе, и тут нельзя забывать о его личных комплексах, он НИКТО и звать никак, возможно приезжий, у себя дома не пригодился, приехал тут мозги морочить, ничего не создал, ничему не научился, и знает это, поэтому, если его ингорируют и не скачут перед ним, как Чита, ему кажется, что его принижают и задевают его чувства. И у ТП тогда появляется прекрасная возможность отыграться. Все проверки ТП - слишком здесь велика доля субъективного восприятия и оценки. Всем же по фигу, что сидят взмыленные ОКР (как свадебные лошади - голова в цветах, а попа в мыле), без обедов, вымотанные до предела давлением сверху и закидонами клиентов, для ТП они - банковские фифы, сидит, бумажки перебирает, и получает за это до фига, они - объект, жертва, которую он при любом удобном случае прихлопнет только за то, что ему до любого сотрудника Сбербанка очень далеко. Вот вам и причины 65,28%, 78,23%... и т.д. А вовсе не в отсутствии контроля со стороны руководителя.



Руководитель может сам задушить ОКР своим контролем и все равно можно нарваться на низкий балл по ТП. И здесь хочется задаться вопросом, а имеет ли право судить такой человек (человек ни о чем) тех, кто впахивает в филиалах за троих, кто еще параллельно с этим получает образование, кто хочет развиваться и жить завтра лучше, чем вчера, кто хочет (как вообще смеет?) строить карьеру? По идее не имеет он такого права, но почему-то из-за него могут запросто зарубить карьеру руководителю, заместителю, менеджеру по продажам, и человеку довольно непросто будет реабилитироваться в глазах руководства (если, конечно, нет нужных связей и широких спин, за которыми можно спрятаться) и продолжать работать и строить карьеру... Да и желания уже не будет... во всяком случае здесь... Подобное отношение к кадрам (за любую провинность - к ногтю) породило очень нехороший процесс: текучка страшная, хорошие зрелые кадры уходят, на их место приходят пустышки, с трудом осваивающие общение даже по скриптам, а клиент-то становится все грамотнее... И все смешнее клиенту наблюдать за тем, что он (клиент) в ипотечном кредитовании знает больше, чем кредитующий сотрудник, дальше шаблонных фраз сотрудник двух слов связать не может... Грустно все это... Зато у ТП все хорошо: Цитата взята с сайта одной небезызвестной организации:



Чем компания N лучше других компаний?

"N работает с известными и очень интересными брендами. Задачи, которые ставят перед нами клиенты, всегда требуют творческого подхода в решениях, что способствует росту и профессиональному развитию наших специалистов. В нашем коллективе замечательная атмосфера."



Ага, чего ж не замечательная будет, понабрали бездельников ваньку валять...

Может уже В ТП пойти?