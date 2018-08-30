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|Устроиться что ли тайным покупателем?..
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Всем добрый день! Наверняка, данная тема уже не раз обсуждалась, но так как эта тема если не вечная, то наболевшая, то, думаю, можно поднять ее еще разок. Любимые ТП. Выражение "...опять тайный покупатель побежал по району", часто звучащее на работе, вызывает в голове ассоциативную картинку миграции блох по собаке! И вот... Блуждая как-то по просторам интернета вдруг обнаружила, что этих бездельников оказывается тоже не хватает стране, есть вакансии и много! Захожу, читаю что, как, какие требования, что нужно знать, чтобы стать ТП и оказалось... НИЧЕГО!!!
Требования к Соискателю
Возраст от 25 до 55 лет
Пол Не имеет значения
Образование Не имеет значения
Требования к квалификации
- пользователь ПК, доступ в сеть интернет
- грамотность, умение четко излагать свои мысли письменно (ну хоть галочками-то сумеете? ДА?! Ну отлично, мы вас берем!)
- ответственный подход к работе (мда..., вот уж чего им не занимать)
ВСЕ! То есть любой, не сумевший создать себе хоть какую-то мало-мальскую карьеру, не сумевший получить никаких конкретных и полезных знаний, получает в свои руки маленькую власть в виде листочка, и галочками он уже может вершить судьбы! За ТП реально руководителю или заму слететь с должности в один день, если кто не в курсе. Ни для кого не секрет, что москвичей не любят, ни в регионах, ни в самой Москве, все думают, что здесь деньги носят на дом по звонку. Пытаться доказать, что это не так, дело бесполезное (ну кто всерьез поверит, что я имея счастье быть замом и администратор смены, например, сегодня пришла домой в 3-00 часа утра, только потому, что ОКР накосячила так, что черт ногу сломит... И денежки достаются ох как нелегко). Для жителей регионов Москва - это олицетворение буржуйства плюс то, что и про Сбер все непосвященные думают, что здесь деньги гребут лопатой, не исключение и ТП. Вот вам и результат: нормальный человек даже внимания не обратит - улыбнулись ему или нет (мне вот безразличны улыбки кассиров, менеджеров, мне нужно, если я клиент, чтобы дело делалось качественно, мне без разницы, улыбнулись мне на сервисе или нет, я хочу, чтобы ремонт или иные процедуры были сделаны профессионалом, даже если этот профессионал хмур как Ослик ИА), ТП же мыслит иначе, и тут нельзя забывать о его личных комплексах, он НИКТО и звать никак, возможно приезжий, у себя дома не пригодился, приехал тут мозги морочить, ничего не создал, ничему не научился, и знает это, поэтому, если его ингорируют и не скачут перед ним, как Чита, ему кажется, что его принижают и задевают его чувства. И у ТП тогда появляется прекрасная возможность отыграться. Все проверки ТП - слишком здесь велика доля субъективного восприятия и оценки. Всем же по фигу, что сидят взмыленные ОКР (как свадебные лошади - голова в цветах, а попа в мыле), без обедов, вымотанные до предела давлением сверху и закидонами клиентов, для ТП они - банковские фифы, сидит, бумажки перебирает, и получает за это до фига, они - объект, жертва, которую он при любом удобном случае прихлопнет только за то, что ему до любого сотрудника Сбербанка очень далеко. Вот вам и причины 65,28%, 78,23%... и т.д. А вовсе не в отсутствии контроля со стороны руководителя.
Руководитель может сам задушить ОКР своим контролем и все равно можно нарваться на низкий балл по ТП. И здесь хочется задаться вопросом, а имеет ли право судить такой человек (человек ни о чем) тех, кто впахивает в филиалах за троих, кто еще параллельно с этим получает образование, кто хочет развиваться и жить завтра лучше, чем вчера, кто хочет (как вообще смеет?) строить карьеру? По идее не имеет он такого права, но почему-то из-за него могут запросто зарубить карьеру руководителю, заместителю, менеджеру по продажам, и человеку довольно непросто будет реабилитироваться в глазах руководства (если, конечно, нет нужных связей и широких спин, за которыми можно спрятаться) и продолжать работать и строить карьеру... Да и желания уже не будет... во всяком случае здесь... Подобное отношение к кадрам (за любую провинность - к ногтю) породило очень нехороший процесс: текучка страшная, хорошие зрелые кадры уходят, на их место приходят пустышки, с трудом осваивающие общение даже по скриптам, а клиент-то становится все грамотнее... И все смешнее клиенту наблюдать за тем, что он (клиент) в ипотечном кредитовании знает больше, чем кредитующий сотрудник, дальше шаблонных фраз сотрудник двух слов связать не может... Грустно все это... Зато у ТП все хорошо: Цитата взята с сайта одной небезызвестной организации:
Чем компания N лучше других компаний?
"N работает с известными и очень интересными брендами. Задачи, которые ставят перед нами клиенты, всегда требуют творческого подхода в решениях, что способствует росту и профессиональному развитию наших специалистов. В нашем коллективе замечательная атмосфера."
Ага, чего ж не замечательная будет, понабрали бездельников ваньку валять...
Может уже В ТП пойти?
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12
Шеканна • сотрудник
11.02.2012 14:53
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моя любимый пример для улучшений - дпс. если гаишник начнет получать зп, исчисляемую не за количество найденных нарушений, а за их отсутствие - то ситуация на дорогах, уверен, изменится. скажем, пускай у рядового гаишника будет установлен оклад в размере 25000 рублей и переменная часть премии в размере 35000. если за месяц на ввереном ему участке не произошло ни одного дтп и никто не был привлечен за апн = 60000 на руки. если на ввереном участке составлялись протоколы за апн = переменная часть премии уменьшается на сумму штрафа за совершенные апн. схема не идеальна, но добровольно никто на уменьшение зп не пойдет, в результаты гайцы будет заинтересованы в предупреждении апн, а не их протоколировании.
но это так, мысли вслух
Изменено:
По-человечески, я Вас понимаю : Ваше кресло все сильнее превращается в "электрический стул", "выключатель" от которого как раз и находится в руках некоего "господина ТП".
Но с другой стороны, в старый добрые Советские времена был такой "народный контроль" : бригады дружинников-ревизоров. Видимо, это и есть возврат к старым традициям, но уже - на новом уровне.
Помимо совка, лично я очень хорошо помню и ДОГРЕФОВСКИЙ сбер 15-летней давности с его хамоватыми тетками 7х8, мордоворотами-охранниками, кроссвордами-квитанциями и много чем еще. Так, что наличие "господина ТП" - это проблема ДВОЯКАЯ. Если бы ко мне лично такой господин обратился, я бы С УДОВОЛЬСТВИЕМ показал бы ему "фронт работы" отделений и участков в них на 10 сразу !
Изменено:
А Вас, уважаемая Шеканна, с Вашим отношением к людям и близко нельзя подпускать к работе с клиентами. И на месте Вашего руководства, я бы обратила на это внимание. Что за пренебрежительное отношение? "он НИКТО и звать никак, возможно приезжий, у себя дома не пригодился, приехал тут мозги морочить, ничего не создал, ничему не научился". И это о людях которые приходят в Ваш банк, которые приносят Вам деньги? Клиент - это самая большая ценность банка, а Вы его вот так с грязью мешаете.
И да, я именно про клиентов, а не только про тайных покупателей. Или Вы хотите сказать, что у Вас все клиенты - профессора с высшим образованием и воспитанием английских лордов, а именно тайные покупатели - такие как Вы описали?
"имеет ли право судить такой человек (человек ни о чем) тех, кто впахивает в филиалах за троих, кто еще параллельно с этим получает образование,"
Имеет. Потому что, если Вы работате не в отделе с Вип-клиентами, то приезжий без высшего образования - как правило и есть Ваш средний клиент. И у таких людей и нужно спрашивать, как воспринимают Вас клиенты. И насколько я знаю, оценивают отделение не по одному отзыву, а по совокупности отзывов. И если не один человек ставит Вам такие оценки, нужно задуматься в первую очередь о себе и о качестве своей работы.
И последнее. По поводу дополнительного образования и "впахивания за троих". Это Ваши личные сложности. Мешает учеба работе или работа учебе - выбирайте что-то одно. Приходится "впахивать за троих" - решайте вопрос с руководством или уходите туда, где так пахать не придется. Не надо перекладывать все это на клиентов. Мы не обязаны знать об этих трудностях. Нам важно, чтобы нас грамотно и вежливо! обслужили.
Изменено:
Но бОльшую часть сотрудников СБ, особенно из тер. банков чисто по-человечески ОЧЕНЬ ЖАЛКО! Но виноват в этом не Греф, виновата система, когда каждое нижестоящее звено хочет выслужиться перед вышестоящим, забывая об истинных мотивах и целях...
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Лидер российского банковского сектора Сбербанк в среду закрыл сделку по приобретению 100% акций Volksbank International (VBI) - восточноевропейского подразделения австрийской банковской группы Oesterreichische Volksbanken AG, сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка.
Согласно сообщению, в период между подписанием и закрытием сделки продающие акционеры увеличили капитал VBI для покрытия убытков по результатам трех кварталов 2011 года, а также согласились уменьшить цену приобретения на 80 миллионов евро с 585 миллионов евро. Окончательная цена приобретения составляет 505 миллионов евро.
По словам главы Сбербанка Германа Грефа, сделка была совершена с дисконтом к капиталу VBI: коэффициент price/book value составил 0,86.
http://www.banki.ru/services/official...av_start_3
(как тайный покупатель с контрольной закупкой заскочил в Сбер, перепутал банки и наставил там нулей)))))
Но в 2011 году поняли, что их тоже начальство "строит", т.к.при попытке выставить всем нам лучшие баллы наш тайный покупатель получил выговор и, похоже, был уволен((( А товарищ был адекватный, улыбался, слушая тирады немолодого уже кассира:" Здравствуйте, Вас приветствует ВТБ24, меня зовут Лена, как к Вам лучше обращаться...памятные монеты,карты, НПФ...и т.д.
"А самая фишка -это перед каждым клиентом представляться и спрашивать,как клиента зовут!!!
Люди смеются или,хуже,посылают.Представляться не желают.Вот и сидишь,не спросить,как зовут-по башке от начальства получишь,спросить-клиенты засмеивают!!Вот и становимся клоунами." Вот тоже правильно, по российским нормам, если клиент младше твоих детей, то ты Елена Ивановна, а представляться перед молодым человеком Леной стыдно как-то.Но мы слепо перенимаем всё с запада, а там же нет отчеств.
Изменено: