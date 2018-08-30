Здравствуйте! Устроилась в банк в конце 2007г. на должность ведущего специалиста (оклад 30000 руб.). Уволилась из банка по соглашению сторон в период прохождения испытательного срока (январь 2008г.). Инициатор - банк. Моя начальница путём давления заставила меня написать заявление на увольнение по соглашению сторон, давила на то, что уволит по другой статье, если не напишу заявление. После принуждения и угроз я написала заявление. Я не нарушала трудовую дисциплину, конфликтов не было. Регулярно оставалась сверхурочно. Когда я уходила вовремя на меня смотрели, как на врага. Меня уволили без объяснения причин, без выплаты пособия. К сожалению, осталось очень негативное впечатление о банке.