Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «Современный Коммерческий Банк (бывш. ДжиИ Мани Банк)»
смотреть все отзывы банка (75)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Плохой банк отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Здравствуйте! Устроилась в банк в конце 2007г. на должность ведущего специалиста (оклад 30000 руб.). Уволилась из банка по соглашению сторон в период прохождения испытательного срока (январь 2008г.). smile:o Инициатор - банк. Моя начальница путём давления заставила меня написать заявление на увольнение по соглашению сторон, давила на то, что уволит по другой статье, если не напишу заявление. После принуждения и угроз я написала заявление. Я не нарушала трудовую дисциплину, конфликтов не было. Регулярно оставалась сверхурочно. Когда я уходила вовремя на меня смотрели, как на врага. Меня уволили без объяснения причин, без выплаты пособия. smile:nightmare: К сожалению, осталось очень негативное впечатление о банке.
anna_kanбывший сотрудник
12.02.2012 15:51
5 комментариев
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
@123054824@
15.02.2012 15:02
Вполне стандартная практика данного Банка...
интересно, в каком городе на такой позиции оклад был 30т.р. ???
Запугивать там умеют очень хорошо)))
Позже с большим удовольствием напишу свою историю прибывания в стенах этой секты)
vkredite
02.05.2012 21:21
Они по-ходу всех так увольняют! А ещё любят подгадить, когда на другую работу устраиваешься!
jasminoo
06.06.2012 14:45
ну не прошли испытательный срок
неужели вообще ничего не сказали, почему не понравились?
Алиярд
14.12.2012 15:23
отзыв - бред:

1. оклада 30 тыс. в 2007 г. не было у ведущего спец-та;
2. на должность ведущего спец-та нельзя было устроиться, им можно было стать только мин. через 6 мес. после начала работы при очень хороших рез-тах
3. на испытательном сроке НЕ РЕАЛЬНО стать ведущим специалистом (данная программа грейдирования была предусмотрена только для сотрудников, прошедших испытательный срок)

Genevarai
18.04.2014 18:57
Такая практика есть..ее никто не отменял..
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (75)