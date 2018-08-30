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|Плохой банк
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Здравствуйте! Устроилась в банк в конце 2007г. на должность ведущего специалиста (оклад 30000 руб.). Уволилась из банка по соглашению сторон в период прохождения испытательного срока (январь 2008г.). Инициатор - банк. Моя начальница путём давления заставила меня написать заявление на увольнение по соглашению сторон, давила на то, что уволит по другой статье, если не напишу заявление. После принуждения и угроз я написала заявление. Я не нарушала трудовую дисциплину, конфликтов не было. Регулярно оставалась сверхурочно. Когда я уходила вовремя на меня смотрели, как на врага. Меня уволили без объяснения причин, без выплаты пособия. К сожалению, осталось очень негативное впечатление о банке.
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anna_kan • бывший сотрудник
12.02.2012 15:51
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интересно, в каком городе на такой позиции оклад был 30т.р. ???
Запугивать там умеют очень хорошо)))
Позже с большим удовольствием напишу свою историю прибывания в стенах этой секты)
неужели вообще ничего не сказали, почему не понравились?
1. оклада 30 тыс. в 2007 г. не было у ведущего спец-та;
2. на должность ведущего спец-та нельзя было устроиться, им можно было стать только мин. через 6 мес. после начала работы при очень хороших рез-тах
3. на испытательном сроке НЕ РЕАЛЬНО стать ведущим специалистом (данная программа грейдирования была предусмотрена только для сотрудников, прошедших испытательный срок)