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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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В настоящее время я работаю в крупном западном банке в одном из регионов в должности менеджера отдела b2b. Несмотря на неплохой соцпакет и перспективы роста работа тупая, кроме того, смущает в этом банке то, что работают в основном "дети", что, может, и не сказывается на личном результате, но на уровне корп.культуры - явно. Скандалы, интриги, расследования - "Дом 2" отдыхает.
Недавно предложили стать главным специалистом по зарплатным проектам (менеджером, а не руководителем отдела) в ВТБ 24. Обещают странную мотивацию - бонус не ежемесячно, а раз в квартал. Время на принятие решения - 1 день. Завтра. Если кто-то обладает информацией о том, перспективна ли эта вакансия, напишите пожалуйста! Реально ли получать бонус? Почитав отзывы, я уже понимаю, что они на 90% верны, по крайней мере по поводу кадров. Перед тем, как получить утвердительное решение о согласовании моей кандидатуры, я была в офисе 9 раз и общалась с 4 разными людьми. Заранее спасибо!
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Светлана Шарапова • сотрудник
12.02.2012 21:27
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Как известно, спешка требуется при ловле блох. Если Вам предлагают уволится и устроиться за 1 день - ОТКАЖИТЕСЬ. Только проверка и согласование Вашей кандидатуры займут несколько дней по регламенту. Бунусы раз в квартал и в год - это разводы. Читайте трудовой договор и сумму оклада в нем - на них и рассчитывайте РЕАЛЬНО.
А менеджер по з/п проектам, насколько я понимаю, это ходить по предприятиям и предлагать начисление зп через карты ВТБ24, т.е. работа почти весь день на ногах. Не знаю как вы, я бы не смогла работать "на побегушках", извините если грубо написала.
А вообще считаю, что переходить надо куда-либо только в том случае, если вы на 100% уверены! Если есть хотя бы 1% неуверенности, то не следует.
Shiany073@yandex.ru, напишите, чем история закончится, полагаю интересно не мне одной.
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