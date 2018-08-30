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 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
В настоящее время я работаю в крупном западном банке в одном из регионов в должности менеджера отдела b2b. Несмотря на неплохой соцпакет и перспективы роста работа тупая, кроме того, смущает в этом банке то, что работают в основном "дети", что, может, и не сказывается на личном результате, но на уровне корп.культуры - явно. Скандалы, интриги, расследования - "Дом 2" отдыхает. smile:D

Недавно предложили стать главным специалистом по зарплатным проектам (менеджером, а не руководителем отдела) в ВТБ 24. Обещают странную мотивацию - бонус не ежемесячно, а раз в квартал. Время на принятие решения - 1 день. Завтра. Если кто-то обладает информацией о том, перспективна ли эта вакансия, напишите пожалуйста! Реально ли получать бонус? Почитав отзывы, я уже понимаю, что они на 90% верны, по крайней мере по поводу кадров. Перед тем, как получить утвердительное решение о согласовании моей кандидатуры, я была в офисе 9 раз и общалась с 4 разными людьми. Заранее спасибо!
Светлана Шарапова • сотрудник
12.02.2012 21:27
11 комментариев
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Pavlonciy
13.02.2012 08:51
Уважаемая Shiany073@yandex.ru !
Как известно, спешка требуется при ловле блох. Если Вам предлагают уволится и устроиться за 1 день - ОТКАЖИТЕСЬ. Только проверка и согласование Вашей кандидатуры займут несколько дней по регламенту. Бунусы раз в квартал и в год - это разводы. Читайте трудовой договор и сумму оклада в нем - на них и рассчитывайте РЕАЛЬНО.
Gerla-gerla
13.02.2012 10:31
да премия и вправду выплачивается раз в три месяца, и в принципе она достаточно высокая. в втб хороший опыт получаешь, но он сравним с условиями работы в сбере, поэтому если не хотите жить на работе и заниматься своим хобби по выходным то держитесь подальше от втб
Anuta888888
13.02.2012 11:55
Я бы наверно не пошла туда. Насколько знаю из общения с сотрудниками данного банка, премии там действительно раз в квартал и то, только если план выполнишь (а планы не реальные, как и везде). З/п например оклад 15 т.р., если план делаешь за квартал, то тебе еще 15 т.р. за выполнение плана (это 1 раз в квартал дополнительно), а если не делаешь - то голый оклад и получаешь. И то говорят было несколько раз, что по непонятным причинам не платили премию, хотя план был выполнен. Мои знакомые меня уверяют, что раб. день с 9,00 до 18,00, но в реальности с 8,30 до 20,00 а то и дольше, на обед сходить некогда, в туалет сходить некогда, в субботы тоже выходят.
А менеджер по з/п проектам, насколько я понимаю, это ходить по предприятиям и предлагать начисление зп через карты ВТБ24, т.е. работа почти весь день на ногах. Не знаю как вы, я бы не смогла работать "на побегушках", извините если грубо написала.
А вообще считаю, что переходить надо куда-либо только в том случае, если вы на 100% уверены! Если есть хотя бы 1% неуверенности, то не следует.
Uff6ff
13.02.2012 12:58
После 9 собеседований (которые, я уверена, заняли не одну неделю) - 1 день на размышления? Интересненько smile:)
Shiany073@yandex.ru, напишите, чем история закончится, полагаю интересно не мне одной.
OxanaS
13.02.2012 17:38
Shiany073@yandex.ru, я бы на Вашем месте попросила как минимум 3 дня на рассмотрение предложения! При этом у Вас должен быть офер на руках (тем более, что было 9(!) собеседований)! Если такового не имеется, то не стоит торопиться! У меня знакомых много в ВТБ - премии действительно раз в квартал, сумма премии примерно сопоставима с суммой оклада.
Пилот в каске
13.02.2012 22:21
Что там думать, сравнить только чем та работа отличается от этой и выбрать что интересней. Подсказка: Интересней быть Руководителем Отдела)))
Пилот в каске
13.02.2012 22:22
Готовься увольняться короче...
kotmatros
14.02.2012 17:34
а в каком же банке сейчас хорошо. помоему сейчас все банки похожи на Сбер или хотят на него быть похожим...
Olechka1811
14.02.2012 20:52
В ВТБ 24 существует квартальная премия, но получить ее может не каждый ))) Если план по зарплатным проектам будет выполнен тогда да, вы получите еще один оклад к зп, а на нет и суда нет, будут дрючить по полной. Необходимо будет каждый день привлекать новых клиентов, планы не маленькие!!! Удачи.
NikaSmith
19.02.2012 18:32
Не соглашайтесь на предложение ВТБ24, это при собеседовании у него всё ровно да гладко) Поработаете пару-тройку неделек - и завоете волком! Только нервы себе измотаете. Постоянные КЗ, кроссы, коэффициенты всякие дурацкие, будете пахать как папа Карло, а премию не увидите,отпуск - тем паче!!! Короче, в рабство попадёте, и не важно в какой должности быть рабом. ВТБ24 плевать на вас, как на человека!!!! Есть банки лучше, в которых ХОЧЕТСЯ работать с удовольствием, поверьте smile:) Удачи Вам!!!

Изменено: NikaSmith - 19.02.2012 18:33
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