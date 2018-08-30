В настоящее время я работаю в крупном западном банке в одном из регионов в должности менеджера отдела b2b. Несмотря на неплохой соцпакет и перспективы роста работа тупая, кроме того, смущает в этом банке то, что работают в основном "дети", что, может, и не сказывается на личном результате, но на уровне корп.культуры - явно. Скандалы, интриги, расследования - "Дом 2" отдыхает.



Недавно предложили стать главным специалистом по зарплатным проектам (менеджером, а не руководителем отдела) в ВТБ 24. Обещают странную мотивацию - бонус не ежемесячно, а раз в квартал. Время на принятие решения - 1 день. Завтра. Если кто-то обладает информацией о том, перспективна ли эта вакансия, напишите пожалуйста! Реально ли получать бонус? Почитав отзывы, я уже понимаю, что они на 90% верны, по крайней мере по поводу кадров. Перед тем, как получить утвердительное решение о согласовании моей кандидатуры, я была в офисе 9 раз и общалась с 4 разными людьми. Заранее спасибо!