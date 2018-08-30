Друзья, все отзывы красноречивы, ужасающие и безысходные, но то, что хочу поведать вам я - это на самом деле УЖАС! Прежде чем описать произошедшую со мной ситуацию, скажу, что в целом работать в Сбербанке нормально, смотрите мои оценки.



Довелось мне по долгу службы выехать на "однорукий" филиал, который находится в поселке М. Должен был провести там весь рабочий день, необходимо было выполнить ряд служебных мероприятий. Представьте себе, что накануне был на дне рождении у друзей, ели много, запивали. На утро возникла проблема с пищеварением, это мягко говоря. Таблетки не помогали. Очередной приступ позвал меня в санитарную комнату, и каково было мое удивление, когда этой самой комнаты в филиале не оказалось! РЕБЯТА - НЕ БЫЛО КОМНАТЫ, которою мне НУЖНО было посетить незамедлительно. ЭТО УЖАС - подумал я. ЕСТЬ филиал Сбербанка, но нет такой комнаты?! ЭТО как? Моему недоумению не было конца и края. Хорошо, что сотрудник договорился с соседней парикмахерской-магазином продуктов («в одном флаконе») о пользовании их санитарной комнатой! Спасение пришло, все стало вроде бы хорошо, но на душе как-то неприятно!



ЧЕРТ побери, ребята, россиянину - Сберкачу - сотруднику Сбербанка, извините, в туалет некуда сходить?! Это как так получается? Я пытался свести в голове то, что никак не сходилось, как может быть, чтобы человека посадили работать в филиал без туалета? Вы знаете? Я нет... Вернее, сейчас уже знаю. Просто взяли и посадили. А кто интересовался тогда этим вопросом - никто. Думали о бронекабине, о сигнализации, о договоре аренде, а вот о сотруднике не подумали. Забыли...



Я заинтересовался этим вопросом, единственный ли это филиал в нашем отделении без туалета. И Вы не поверите, не единственный!!! Во как! Их несколько. Реально - нет туалета. Спросите меня, как они выходят из ситуаций. Вот как: 1) кто-то договаривается с соседними организациями - магазинами, сельхоз управлениями, соседями, т.е. нашими клиентами! 2) Кто-то ходит в ведро



Стыдно и грустно.



Товарищи управленцы, которые посещают ГЕМБА только по 2 часа в день, пожалуйста, посетите ГЕМБА в подобном филиале, без удобств часов так на 8 - полноценный день. Думаю, что больше не захочется.



Стыдно и грустно.



Какие там переработки, какие там тайные покупатели, что там премии низкие. ЧЕЛОВЕКУ нужду справить негде! Сбербанк, 170 лет успешного развития!



Стыдно и грустно.



Герман Оскарович, гоните своих руководителей в тербанках. Обратить внимание на то, что плитка в филиале не вымыта (хотя на улице дождь и слякоть) они могут, а человеку условия дать для работы, для удовлетворения естественных обязательных потребностей - НЕТ.