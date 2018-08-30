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Вот это на самом деле ужасно! не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Друзья, все отзывы красноречивы, ужасающие и безысходные, но то, что хочу поведать вам я - это на самом деле УЖАС! Прежде чем описать произошедшую со мной ситуацию, скажу, что в целом работать в Сбербанке нормально, смотрите мои оценки.

Довелось мне по долгу службы выехать на "однорукий" филиал, который находится в поселке М. Должен был провести там весь рабочий день, необходимо было выполнить ряд служебных мероприятий. Представьте себе, что накануне был на дне рождении у друзей, ели много, запивали. На утро возникла проблема с пищеварением, это мягко говоря. Таблетки не помогали. Очередной приступ позвал меня в санитарную комнату, и каково было мое удивление, когда этой самой комнаты в филиале не оказалось! РЕБЯТА - НЕ БЫЛО КОМНАТЫ, которою мне НУЖНО было посетить незамедлительно. ЭТО УЖАС - подумал я. ЕСТЬ филиал Сбербанка, но нет такой комнаты?! ЭТО как? Моему недоумению не было конца и края. Хорошо, что сотрудник договорился с соседней парикмахерской-магазином продуктов («в одном флаконе») о пользовании их санитарной комнатой! Спасение пришло, все стало вроде бы хорошо, но на душе как-то неприятно!

ЧЕРТ побери, ребята, россиянину - Сберкачу - сотруднику Сбербанка, извините, в туалет некуда сходить?! Это как так получается? Я пытался свести в голове то, что никак не сходилось, как может быть, чтобы человека посадили работать в филиал без туалета? Вы знаете? Я нет... Вернее, сейчас уже знаю. Просто взяли и посадили. А кто интересовался тогда этим вопросом - никто. Думали о бронекабине, о сигнализации, о договоре аренде, а вот о сотруднике не подумали. Забыли...

Я заинтересовался этим вопросом, единственный ли это филиал в нашем отделении без туалета. И Вы не поверите, не единственный!!! Во как! Их несколько. Реально - нет туалета. Спросите меня, как они выходят из ситуаций. Вот как: 1) кто-то договаривается с соседними организациями - магазинами, сельхоз управлениями, соседями, т.е. нашими клиентами! 2) Кто-то ходит в ведро smile:(

Стыдно и грустно.

Товарищи управленцы, которые посещают ГЕМБА только по 2 часа в день, пожалуйста, посетите ГЕМБА в подобном филиале, без удобств часов так на 8 - полноценный день. Думаю, что больше не захочется.

Стыдно и грустно.

Какие там переработки, какие там тайные покупатели, что там премии низкие. ЧЕЛОВЕКУ нужду справить негде! Сбербанк, 170 лет успешного развития!

Стыдно и грустно.

Герман Оскарович, гоните своих руководителей в тербанках. Обратить внимание на то, что плитка в филиале не вымыта (хотя на улице дождь и слякоть) они могут, а человеку условия дать для работы, для удовлетворения естественных обязательных потребностей - НЕТ.
perevertailo.arsen • сотрудник
13.02.2012 21:23
28 комментариев
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Пилот в каске
13.02.2012 21:52
Зачем работать там если так всё плохо. Я думаю это неуважение к себе. А если сами себя не уважаете почему другие это должны делать? Семья -каторга.
bizon04
13.02.2012 22:20
>Зачем работать там если так всё плохо. Я думаю это неуважение к >себе. А если сами себя не уважаете почему другие это должны >делать? Семья -каторга.
А люди работают, потому, что такие филиалы как правило в сельской местности и другой работы просто НЕТ. И если человек зауважает себя и уволиться с гордо поднятой головой, то пардон ему жрать будет нечего и семью, как правило не полную, кормить будет нечем. А, ГОГ еще и посадил их на 0.5 да на 0.25, а вкалывают они как за полный оклад, и боятся всего на свете, больше всего увольнения, хоть за косяк, хоть по сокращению.
Господа это не Москва и МО, где не понравилось, пошел устроился на другую работу, в другой банк, в провинции работы НЕТ. Спуститесь на землю и посмотрите чуть дальше собственного носа.
Грефу надо устроить второе Пикалево, он столько людей без куска хлеба оставил, а Вы туалет, тепло в филиале!
Big Al
14.02.2012 06:23
Были у нас филиалы, где просто в деревянном бараке сделана дверь, отгорожено помешщение 2х2 метра (дге-то чуть больше), поделено пополам, одна половина для единственного окр другая для клиентов, и все, других помещений в филиале нет.
Почему были, потомуч-то закрыли, теперь клиены ездят за 15 км в больший поселок, а единственный окр, сидит на стуле возле УС у входной двери магазина где УС и установлен, как бы консультирует клиентов. Пол года назад хотели ей стол поставить но владелец магазина несогласился отдавать клок помещения.
А вы говорите туалет, есть работники без филиалов вобще.
novo96
14.02.2012 06:31
Вы меня простите, а завтра только место палача будет хорошо оплачиваемое и единственное, то что???? Тут дело именно в уважении к себе, как к человеку. Пока ты себя сам не уважаешь, поверьте уж Герман Оскарович вас точно не зауважает..Где эти сотрудники что сидят без туалета пашут по 16 часов в сутки??? Где? Хоть кто-то сказал об этом?? Нет они молчат, а значит все хорошо, значит ГОГа дальше плюет на них, раз молчат, значит всё устраивает...И тут уж , дело выбора своей жизни за каждым либо жизнь достойного уважающего себя человека..либо ведро..вместо унитаза

Изменено: novo96 - 14.02.2012 06:33
подопытная крольчиха
14.02.2012 07:10
Хватит, комментаторы, уже попрекать людей неуважением к себе! Вы действительно не знаете, что такое сельская местность, где каждая работа-на вес золота. В этом и отличие русских людей от тех же немцев, французов и т.д.-там посоветуют направить жалобу в трудинспекцию, а здесь-посмеются. Проблема действительно важная, с автором полностью согласна, кроме "Герман Оскарович, гоните своих руководителей в тербанках"-прежде всего гнать надо господина Грефа, великого менеджера по распилу о...енной прибыли, которая достигается за счет обворовывания своих сотрудников и клиентов.
novo96
14.02.2012 09:14
для подопытной крольчихи..как раз знаю, я работала в небольшом отделении, и в небольшом городе, где работа так же на вес золота. И заметьте, я никого не попрекаю, это люди сами делают свой выбор, вот о чём речь. А о том чтобы гнать Грефа, знаете звучит смешно, если сотрудники о туалете молчат, то уж про батюшку царя ни-ни, а то ведь так плохо с работой, я уж потерплю или в соседний магазин сбегаю smile:)
Big Al
14.02.2012 10:46
"это люди сами делают свой выбор"
Этих людей постовили в такую позу, что выбора у них нет, если не рассматривать варианты с летальным исходом.
К слову сказать, в такой позе они не из-за гоги, он и ему подобные просто этим пользуются (хотя в их силах улучшить положение), а вот спасибо надо сказать сами знаете кому за развитие регионов и поднятие села.
novo96
14.02.2012 12:36
не соглашусь,выбор есть всегда, промолчать или попытаться как вы говорите "улучшить свои условия",здесь именно желание людей что либо менять в своей жизни, пока я вижу что это устраивает обе стороны , в том числе и регионы и поднятие села:)
bank001
14.02.2012 14:25
Уважаемая novo96, а Вы попытайтесь сами, что- нибудь улучшить в Сбербанке. Я уже попыталась, чтобы в ГОСБ и ОСБ не нарушалось трудовое законодательство. Я знаю , как сложно противостоять беззаконию в Сбербанке не на словах, как Вы, а на деле. И посмотрите где Вы окажитесь.
пятерочка
14.02.2012 14:28
По долгу своей бывшей работы я занималась "обследованием" этих ВСП 1 раз в квартал. Господа, таких ВСП не один и не "Много", их ОЧЕНЬ МНОГО!. В Сбере очень много ВСП, где нет туалетов, нет кондиционеров и нет отопления! И если летом в жару можно обдуваться вентилятором, то что делать зимой? Ведь как правило в этих ВСП даже нет возможности как-то подключить обогреватель - электричество "Выбивает".
По поводу того, что кто-то "себя не уважает" - есть понятие "послать в командировку по производственной необходимости" и даже если ты там постоянно не работаешь, то как минимум месяц ты отработаешь подчинившись приказу! А что делать тем людям, которые живут в сельской местности (да и в городе), всю жизнь работали в СБ и теперь дорабатывают до пенсии? Как им можно отстаивать свои права, если на сегодняшний день они не отвечают параметрам 90*60*90 да и по возрасту далеко не эталон? Остается одно - молчать и дорабатывать потому что все молчат и то, что здесь высказались, я думаю, ничего не изменит!
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