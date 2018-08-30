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|Вот это на самом деле ужасно!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Друзья, все отзывы красноречивы, ужасающие и безысходные, но то, что хочу поведать вам я - это на самом деле УЖАС! Прежде чем описать произошедшую со мной ситуацию, скажу, что в целом работать в Сбербанке нормально, смотрите мои оценки.
Довелось мне по долгу службы выехать на "однорукий" филиал, который находится в поселке М. Должен был провести там весь рабочий день, необходимо было выполнить ряд служебных мероприятий. Представьте себе, что накануне был на дне рождении у друзей, ели много, запивали. На утро возникла проблема с пищеварением, это мягко говоря. Таблетки не помогали. Очередной приступ позвал меня в санитарную комнату, и каково было мое удивление, когда этой самой комнаты в филиале не оказалось! РЕБЯТА - НЕ БЫЛО КОМНАТЫ, которою мне НУЖНО было посетить незамедлительно. ЭТО УЖАС - подумал я. ЕСТЬ филиал Сбербанка, но нет такой комнаты?! ЭТО как? Моему недоумению не было конца и края. Хорошо, что сотрудник договорился с соседней парикмахерской-магазином продуктов («в одном флаконе») о пользовании их санитарной комнатой! Спасение пришло, все стало вроде бы хорошо, но на душе как-то неприятно!
ЧЕРТ побери, ребята, россиянину - Сберкачу - сотруднику Сбербанка, извините, в туалет некуда сходить?! Это как так получается? Я пытался свести в голове то, что никак не сходилось, как может быть, чтобы человека посадили работать в филиал без туалета? Вы знаете? Я нет... Вернее, сейчас уже знаю. Просто взяли и посадили. А кто интересовался тогда этим вопросом - никто. Думали о бронекабине, о сигнализации, о договоре аренде, а вот о сотруднике не подумали. Забыли...
Я заинтересовался этим вопросом, единственный ли это филиал в нашем отделении без туалета. И Вы не поверите, не единственный!!! Во как! Их несколько. Реально - нет туалета. Спросите меня, как они выходят из ситуаций. Вот как: 1) кто-то договаривается с соседними организациями - магазинами, сельхоз управлениями, соседями, т.е. нашими клиентами! 2) Кто-то ходит в ведро
Стыдно и грустно.
Товарищи управленцы, которые посещают ГЕМБА только по 2 часа в день, пожалуйста, посетите ГЕМБА в подобном филиале, без удобств часов так на 8 - полноценный день. Думаю, что больше не захочется.
Стыдно и грустно.
Какие там переработки, какие там тайные покупатели, что там премии низкие. ЧЕЛОВЕКУ нужду справить негде! Сбербанк, 170 лет успешного развития!
Стыдно и грустно.
Герман Оскарович, гоните своих руководителей в тербанках. Обратить внимание на то, что плитка в филиале не вымыта (хотя на улице дождь и слякоть) они могут, а человеку условия дать для работы, для удовлетворения естественных обязательных потребностей - НЕТ.
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20
perevertailo.arsen • сотрудник
13.02.2012 21:23
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А люди работают, потому, что такие филиалы как правило в сельской местности и другой работы просто НЕТ. И если человек зауважает себя и уволиться с гордо поднятой головой, то пардон ему жрать будет нечего и семью, как правило не полную, кормить будет нечем. А, ГОГ еще и посадил их на 0.5 да на 0.25, а вкалывают они как за полный оклад, и боятся всего на свете, больше всего увольнения, хоть за косяк, хоть по сокращению.
Господа это не Москва и МО, где не понравилось, пошел устроился на другую работу, в другой банк, в провинции работы НЕТ. Спуститесь на землю и посмотрите чуть дальше собственного носа.
Грефу надо устроить второе Пикалево, он столько людей без куска хлеба оставил, а Вы туалет, тепло в филиале!
Почему были, потомуч-то закрыли, теперь клиены ездят за 15 км в больший поселок, а единственный окр, сидит на стуле возле УС у входной двери магазина где УС и установлен, как бы консультирует клиентов. Пол года назад хотели ей стол поставить но владелец магазина несогласился отдавать клок помещения.
А вы говорите туалет, есть работники без филиалов вобще.
Изменено:
Этих людей постовили в такую позу, что выбора у них нет, если не рассматривать варианты с летальным исходом.
К слову сказать, в такой позе они не из-за гоги, он и ему подобные просто этим пользуются (хотя в их силах улучшить положение), а вот спасибо надо сказать сами знаете кому за развитие регионов и поднятие села.
По поводу того, что кто-то "себя не уважает" - есть понятие "послать в командировку по производственной необходимости" и даже если ты там постоянно не работаешь, то как минимум месяц ты отработаешь подчинившись приказу! А что делать тем людям, которые живут в сельской местности (да и в городе), всю жизнь работали в СБ и теперь дорабатывают до пенсии? Как им можно отстаивать свои права, если на сегодняшний день они не отвечают параметрам 90*60*90 да и по возрасту далеко не эталон? Остается одно - молчать и дорабатывать потому что все молчат и то, что здесь высказались, я думаю, ничего не изменит!