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|Подарили несбывшуюся надежду
|не голосовал
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Перенесено из Народного рейтинга.
Автор: Анастасия Волшебная.
Доброго времени суток! Хочу рассказать историю и задать вопрос, на который мне хотелось бы узнать ответ!
Всегда относилась к вашему банку хорошо, никаких претензий не имела. С недавнего времени возникла необходимость поиска новой работы. Я разместила резюме на сайте НН.ru, на следующий день мне позвонили и пригласили на собеседование. После каждого из этапов собеседований мне давали понять, что я полностью подхожу на должность, на втором этапе собеседования я показала лучшие результаты и проходила собеседование с директором филиала. У меня узнавали с какого числа я могу выйти на работу, говорили о том, что после проверки службой безопасности банка я могу принести документы для оформления на работу, и что я полностью подхожу на должность. Мне подарили несбывшуюся надежду, и уверенность в том, что волноваться не о чем.
В течение практически месяца я ждала ответа от банка Хоум Кредит, соответственно, я все это время отказывала другим работодателям. Сегодня мне позвонили и сказали, что я не прошла проверку службы безопасности без объяснения конкретных причин. В итоге я осталась без работы.
У меня есть два вопроса: по каким параметрам меня проверяла служба безопасности? По какой причине я не прошла проверку службы безопасности?
П.С.: у меня нет кредитов, судимостей, приводов, с родственниками у меня все в порядке, и свои деловые качества я подтвердила знаниями при прохождении собеседований и ассесмента.
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Сергеич • несостоявшийся сотрудник
15.02.2012 11:53
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Ответ банка:
Здравствуйте, Анастасия Волшебная,
К сожалению, я не могу прокомментировать данную ситуацию, не имея полной информации (ФИО, город, должность).
Пожалуйста, вышлите информацию мне на адрес: Galina.Vaisband@homecredit.ru и я разберусь.
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
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На самом деле взяли кого-то другого.
Потому и не взяли что ничего на вас нет, а это очень подозрительно))