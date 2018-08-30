Перенесено из Народного рейтинга.

Автор: Анастасия Волшебная.



Доброго времени суток! Хочу рассказать историю и задать вопрос, на который мне хотелось бы узнать ответ!



Всегда относилась к вашему банку хорошо, никаких претензий не имела. С недавнего времени возникла необходимость поиска новой работы. Я разместила резюме на сайте НН.ru, на следующий день мне позвонили и пригласили на собеседование. После каждого из этапов собеседований мне давали понять, что я полностью подхожу на должность, на втором этапе собеседования я показала лучшие результаты и проходила собеседование с директором филиала. У меня узнавали с какого числа я могу выйти на работу, говорили о том, что после проверки службой безопасности банка я могу принести документы для оформления на работу, и что я полностью подхожу на должность. Мне подарили несбывшуюся надежду, и уверенность в том, что волноваться не о чем.



В течение практически месяца я ждала ответа от банка Хоум Кредит, соответственно, я все это время отказывала другим работодателям. Сегодня мне позвонили и сказали, что я не прошла проверку службы безопасности без объяснения конкретных причин. В итоге я осталась без работы.



У меня есть два вопроса: по каким параметрам меня проверяла служба безопасности? По какой причине я не прошла проверку службы безопасности?



П.С.: у меня нет кредитов, судимостей, приводов, с родственниками у меня все в порядке, и свои деловые качества я подтвердила знаниями при прохождении собеседований и ассесмента.