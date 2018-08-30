Хочу поделиться своими мыслями и впечатлениями о работе в ХКФ Банке.

Проработала я хомяком с 2008 по 2011 гг в группе Бэк-Офиса. Работы было море, но она доставляла мне удовольствие и была любимой! Коллектив тоже отличный, всех очень люблю и благодарна за помощь, поддержку и сочувствие в разных ситуациях.



З/п низкие, этого не отнять, но на фоне всего остального это было не заметно, т.к. на работу хотелось идти и проявить себя все больше и больше. Ушла, т.к. предложили более оплачиваемую работу. Пришлось покинуть уже родной коллектив. Но если бы не сложилось на новом месте и была бы возможность вернуться, то ни минуты бы не размышляла, ушла бы назад!



Спасибо ХКФБ за школу, за понимание, за ВСЕ!