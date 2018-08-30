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|Спасибо ЮКБ
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всех приветствую. Меня зовут Анна Черепанина. И сегодня я хочу рассказать о работе в ЮКБ.
Прежде всего эта работа позволила мне жить сейчас той жизнью, о которой я давно мечтала. Одна из причин - социальный пакет. Поясню как это случилось: в банке есть возможность вступить в пенсионный план. В него ежемесячно отчисляется процент от зарплаты. И через три года банк начисляет столько же, сколько накопилось за это время. Причем в конце каждого года также происходит начисление процентов. Так вот именно эти накопления, эта финансовая подушка безопасности позволяет мне сейчас путешествовать и заниматься любимым делом: развитием детской финансовой грамотности в рунете.
Вторая причина - это зарплата. Вы думаете главное в ней ее размер? Соглашусь с вами, при этом стабильность, с моей точки зрения, также очень важна.
Третья составляющего сегодняшней моей жизни - это мой коллектив. Который вырастил меня и помогал стать тем человеком, которым я сейчас являюсь.
Руководству банка все решения необходимо согласовывать с Италией. Возможно, это не дает развиваться ему так быстро, как того хочется.
Общий комфорт формировался из всех этих составляющих. Уволилась я только потому, что нашла дело, которому хочу посвящать все свое время.
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cherepanina • бывший сотрудник
16.02.2012 12:59
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И еще может сложиться впечатление, что упоминаемая автором "финансовая подушка безопасности" позволила ей бросить работу и заняться путешествиями и любимым делом ...
Хочу отметить, что Банк дает возможность и в финансовом и карьерном росте сотруднику развиваться и достигать тех вершин, которые он сам для себя определил.
Что касается обязанностей, то они стандартные, как в любом офисе и описывать не считаю необходимым. Для человека, выбирающего банк в качестве работодателя мои должностные обязанности будут мало информативны, в связи с тем, что он может работать на другой должности. При этом именно общая оценка по каждому пункту с моей точки зрения наиболее рациональна.
Про пенсионный план - это ежемесячные выплаты или обещание платить пенсию через 20-30 лет?
Провалили Вы задание, полученное от своего руководства. Надеюсь, оно примет это на заметку и не оставит Ваш провал безнаказанным
Но унывать не стОит. Почитайте засчитанные отзывы других авторов, и сделайте нужные выводы. Поменьше штампов корпоративного агитпропа, побольше правдоподобной конкретики - и вперёд. Только не забудьте зарегистрироваться под другим ником, причём так, чтобы администрация портала не смогла уличить Вас в клонировании А иначе не миновать Вам гнева своего начальства
Про пенсионный план - было такое (именно так, как описано), но с середины прошлого (или позапрошлого?) года вроде как закрыли возможность подписки на этот план.
Опыт работы - да, надо было добавить, к тому же там все должно быть интересно для незнакомых с "кухней" людей.
Заранее отвечая на вопрос - да, действующий сотрудник, а во внутреннем справочнике по сотрудникам есть раздел "уволенные" со всей информацией.
Начальство теперь я сама себе чего и Вам желаю!
Ведите семейный буджет и свою бухгалтерию Удачи!
cherepanina@gmail.com
10 процентов от ежемесячной зарплаты умноженные на 36 месяцев и умноженные на 2 - позволили вам бросить работу и уйти отдыхать? ну-ну это 7 окладов (это если зарплату не повышали, если повышали, то меньше 7-ми) . причем с учетом того, что 3 года назад покупательская способность несчастных 10 процентов была гораздо выше, чем сейчас.