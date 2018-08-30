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Спасибо ЮКБ положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Всех приветствую. Меня зовут Анна Черепанина. И сегодня я хочу рассказать о работе в ЮКБ. 

Прежде всего эта работа позволила мне жить сейчас той жизнью, о которой я давно мечтала. Одна из причин - социальный пакет. Поясню как это случилось: в банке есть возможность вступить в пенсионный план. В него ежемесячно отчисляется процент от зарплаты. И через три года банк начисляет столько же, сколько накопилось за это время. Причем в конце каждого года также происходит начисление процентов. Так вот именно эти накопления, эта финансовая подушка безопасности позволяет мне сейчас путешествовать и заниматься любимым делом: развитием детской финансовой грамотности в рунете. 

Вторая причина - это зарплата. Вы думаете главное в ней ее размер? Соглашусь с вами, при этом стабильность, с моей точки зрения, также очень важна. 

Третья составляющего сегодняшней моей жизни - это мой коллектив. Который вырастил меня и помогал стать тем человеком, которым я сейчас являюсь. 

Руководству банка все решения необходимо согласовывать с Италией. Возможно, это не дает развиваться ему так быстро, как того хочется. 

Общий комфорт формировался из всех этих составляющих. Уволилась я только потому, что нашла дело, которому хочу посвящать все свое время. 
cherepaninaбывший сотрудник
16.02.2012 12:59
14 комментариев
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TTT555
16.02.2012 14:00
Неужели этот отзыв засчитают? Ни слова об обязанностях, вступление напоминает вступительную речь "впаривателя" чего-нибудь типа посуды "Цептер" или БАДов "Тяньши"...
И еще может сложиться впечатление, что упоминаемая автором "финансовая подушка безопасности" позволила ей бросить работу и заняться путешествиями и любимым делом ...
cherepanina
Автор отзыва
17.02.2012 15:06
Уважаемый ТТТ555 спасибо вам за комментарий. Финансовая подушка безопасности, действительно позволила мне заняться любимым делом и начать путешествовать. А сформировать эту "подушку" мне удалось именно благодаря работе в ЮКБ. Согласитесь, что большинство людей не увольняются с работы именно из-за отсутсвия денег, на которые можно жить, занимаясь любимым делом.
Хочу отметить, что Банк дает возможность и в финансовом и карьерном росте сотруднику развиваться и достигать тех вершин, которые он сам для себя определил.
Что касается обязанностей, то они стандартные, как в любом офисе и описывать не считаю необходимым. Для человека, выбирающего банк в качестве работодателя мои должностные обязанности будут мало информативны, в связи с тем, что он может работать на другой должности. При этом именно общая оценка по каждому пункту с моей точки зрения наиболее рациональна.
cherepanina
Автор отзыва
17.02.2012 15:11
Уважаемый администратор, добрый день Подскажите, пожалуйста, причину по которой отзыв не засчитан. Возможно необходимы комментарии с моей стороны. Я готова их предоставить. Заранее благодарю вас.
Racer666
23.02.2012 11:40
Анна расскажите или напишите в личку о Вашей программе повышения фин грамотности для детей. Очень интересно.

Про пенсионный план - это ежемесячные выплаты или обещание платить пенсию через 20-30 лет?
cherepanina
Автор отзыва
25.02.2012 06:37
Что касается пенсионного плана схема следующая: ежемесячно с зарплаты отчисляется процент на отдельный счет. В конце года на сумму которая накопилась начисляются проценты (они примерно равны процентам по вкладам). По истечении трех лет Банк удваивает сумму, которая накопилась на этом пенсионном счете. В чем плюс: ты учишься жить на 90% от зарплаты. Регулярность накоплений позволяет и в будущем придерживаться этой стратегии. И конечно же через 3 года увидеть сумму в 2 раза большую, чем ты сам накопили и была до этого просто восхитительно. smile;)
Вурдалак
28.02.2012 14:56
Эх, Анна! Ну как так можно? Даже грамотно попиарить своего работодателя не в состоянии smile:-p . Прежде чем публиковать свой пост, нужно было полистать отзывы в Служебном Рейтинге и понять, что засчитываются только те опусы, в которых авторы довольно чётко рассказывает о своём опыте работы в банке, в том числе (и даже в первую очередь) о выполняемых ими функциональных обязанностях. Если бы Вы это сделали, то не оказался бы в Вашем комментарии столь абсурдный фрагмент:
Цитата
Что касается обязанностей, то они стандартные, как в любом офисе, и описывать не считаю необходимым. Для человека, выбирающего банк в качестве работодателя, мои должностные обязанности будут мало информативны, в связи с тем, что он может работать на другой должности.

Провалили Вы задание, полученное от своего руководства. Надеюсь, оно примет это на заметку и не оставит Ваш провал безнаказанным smile:bonk:
Но унывать не стОит. Почитайте засчитанные отзывы других авторов, и сделайте нужные выводы. Поменьше штампов корпоративного агитпропа, побольше правдоподобной конкретики - и вперёд. Только не забудьте зарегистрироваться под другим ником, причём так, чтобы администрация портала не смогла уличить smile:achtung: Вас в клонировании smile:jokingly: А иначе не миновать Вам гнева своего начальства smile:evil:
Netmould
29.02.2012 23:16
Вообще, если это действительно автор отзыва, то она уволилась до его написания.
Про пенсионный план - было такое (именно так, как описано), но с середины прошлого (или позапрошлого?) года вроде как закрыли возможность подписки на этот план.
Опыт работы - да, надо было добавить, к тому же там все должно быть интересно для незнакомых с "кухней" людей.
Заранее отвечая на вопрос - да, действующий сотрудник, а во внутреннем справочнике по сотрудникам есть раздел "уволенные" со всей информацией.
cherepanina
Автор отзыва
01.03.2012 07:30
Вурдалак, спасибо за комментарий. Я написала то, чем САМА считала неоходимым поделиться с людьми.
Начальство теперь я сама себе smile;) чего и Вам желаю!

Ведите семейный буджет и свою бухгалтерию smile;) Удачи!
cherepanina
Автор отзыва
01.03.2012 07:36
Netmoudl, на самом деле вступить в пенсионный план можно. Я уволилась 24 января 2012 года. Перед моим увольнением несколько человек написали заявление на вступление в пенсионный план. И до этого в течении полугода было еще три человека, которых мне удалось уговорить это сделать. Мне хочется, чтобы максимальное кольичество людей могли выбирать ту жизнь, которой хотят жить. А не зависить от денег. Пенсионный план ЮКБ позволяет это сделать. Если возникнт вопросы - пишите

cherepanina@gmail.com
Amare
01.03.2012 10:37
Цитата
По истечении трех лет Банк удваивает сумму, которая накопилась на этом пенсионном счете. В чем плюс: ты учишься жить на 90% от зарплаты. Регулярность накоплений позволяет и в будущем придерживаться этой стратегии. И конечно же через 3 года увидеть сумму в 2 раза большую, чем ты сам накопили и была до этого просто восхитительно

10 процентов от ежемесячной зарплаты умноженные на 36 месяцев и умноженные на 2 - позволили вам бросить работу и уйти отдыхать? smile:) ну-ну smile:) это 7 окладов (это если зарплату не повышали, если повышали, то меньше 7-ми) . причем с учетом того, что 3 года назад покупательская способность несчастных 10 процентов была гораздо выше, чем сейчас.
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