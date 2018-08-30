Всех приветствую. Меня зовут Анна Черепанина. И сегодня я хочу рассказать о работе в ЮКБ.



Прежде всего эта работа позволила мне жить сейчас той жизнью, о которой я давно мечтала. Одна из причин - социальный пакет. Поясню как это случилось: в банке есть возможность вступить в пенсионный план. В него ежемесячно отчисляется процент от зарплаты. И через три года банк начисляет столько же, сколько накопилось за это время. Причем в конце каждого года также происходит начисление процентов. Так вот именно эти накопления, эта финансовая подушка безопасности позволяет мне сейчас путешествовать и заниматься любимым делом: развитием детской финансовой грамотности в рунете.



Вторая причина - это зарплата. Вы думаете главное в ней ее размер? Соглашусь с вами, при этом стабильность, с моей точки зрения, также очень важна.



Третья составляющего сегодняшней моей жизни - это мой коллектив. Который вырастил меня и помогал стать тем человеком, которым я сейчас являюсь.



Руководству банка все решения необходимо согласовывать с Италией. Возможно, это не дает развиваться ему так быстро, как того хочется.



Общий комфорт формировался из всех этих составляющих. Уволилась я только потому, что нашла дело, которому хочу посвящать все свое время.