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|О необязательности со стороны службы по подбору персонала
|отрицательный голос не засчитан
|Недавно проходила собеседование с сотрудником по подбору персонала данного банка Б-вой Ольгой на предмет трудоустройства. С одной стороны, это одно из профессиональных интервью, которое мне приходилось проходить. А с другой стороны - меня удивляет необязательность. Сначала сказочно все расписывает: какой замечательный банк, обещает перезвонить через 2 дня для собеседования с вышестоящим менеджментом. Но ни через 2 дня, ни через неделю никто так и не удосужился перезвонить. Прекрасно понимаю, что если в тебе не заинтересованы, то это такая форма отказа. Можно же просто написать на электронную почту, что "вы как специалист нам не подходите". Посмотрите на отзывы о вашем банке со стороны настоящих сотрудников и бывших: хамство в адрес сотрудников со всех сторон. Поэтому и текучка такая! К сожалению, такое отношение к сотрудникам не только в Московском кредитном банке, а почти во всех банках. Это система такая прогнившая, потому что все эти так называемые "руководители" перетекают из банка в банк. Везде одно и тоже.
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mi70 • несостоявшийся сотрудник
17.02.2012 11:56
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|marfa2013
23.08.2012 22:33
|Видимо Вам крупно повезло, что она знала Ваш "участок" работы и смогла задать хоть один профессиональный вопрос Мне к огромному моему сожалению не было задано НИ ОДНОГО!!!!!
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