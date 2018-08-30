Недавно проходила собеседование с сотрудником по подбору персонала данного банка Б-вой Ольгой на предмет трудоустройства. С одной стороны, это одно из профессиональных интервью, которое мне приходилось проходить. А с другой стороны - меня удивляет необязательность. Сначала сказочно все расписывает: какой замечательный банк, обещает перезвонить через 2 дня для собеседования с вышестоящим менеджментом. Но ни через 2 дня, ни через неделю никто так и не удосужился перезвонить. Прекрасно понимаю, что если в тебе не заинтересованы, то это такая форма отказа. Можно же просто написать на электронную почту, что "вы как специалист нам не подходите". Посмотрите на отзывы о вашем банке со стороны настоящих сотрудников и бывших: хамство в адрес сотрудников со всех сторон. Поэтому и текучка такая! К сожалению, такое отношение к сотрудникам не только в Московском кредитном банке, а почти во всех банках. Это система такая прогнившая, потому что все эти так называемые "руководители" перетекают из банка в банк. Везде одно и тоже.