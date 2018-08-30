Я работаю в этом банке чуть больше полугода. Ушла сюда из другого банка только потому, что оклад обещали хороший (было три собеседования, где на всех оговаривался оклад, при этом на начальном этапе, на первом собеседовании, меня спросили, предлагать ли мне другие вакансии с меньшим окладом, я сказала НЕТ, потому что такую зарплату я и сейчас зарабатываю). Так вот, меня успешно согласовали после всех собеседований и проверок службы безопасности, я отработала 2 недели и пришла на новую работу, подписав заявление, где с окладом согласна и испытательным сроком 3 месяца тоже... И вот, спустя 2 ДНЯ ПОСЛЕ УСТРОЙСТВА МНЕ ЗВОНЯТ И ПРОСЯТ ПЕРЕПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ С МЕНЬШИМ ОКЛАДОМ (на 5000 руб., для меня это существенным оказалось) объясняя это тем, что на испытательном сроке он меньше, видимо, при устройстве ни в отделе кадров, ни директор ОО, ни начальник отдела этого не знали, а узнали когда я уже уволилась с другой работы и пришла сюда!!! Ладно, я промолчала (и очень зря)... Короче, работаю уже больше полугода, оклад не изменился, хотя планы стоят как у всех (даже когда на испытательном была, при этом сотрудники моего отдела той же должности, с таким же планом как у меня получают положенный оклад). Считаю это позором для такой организации, так подло обманывать людей!