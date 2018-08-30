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Обманули с окладом! плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Я работаю в этом банке чуть больше полугода. Ушла сюда из другого банка только потому, что оклад обещали хороший (было три собеседования, где на всех оговаривался оклад, при этом на начальном этапе, на первом собеседовании, меня спросили, предлагать ли мне другие вакансии с меньшим окладом, я сказала НЕТ, потому что такую зарплату я и сейчас зарабатываю). Так вот, меня успешно согласовали после всех собеседований и проверок службы безопасности, я отработала 2 недели и пришла на новую работу, подписав заявление, где с окладом согласна и испытательным сроком 3 месяца тоже... И вот, спустя 2 ДНЯ ПОСЛЕ УСТРОЙСТВА МНЕ ЗВОНЯТ И ПРОСЯТ ПЕРЕПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ С МЕНЬШИМ ОКЛАДОМ (на 5000 руб., для меня это существенным оказалось) объясняя это тем, что на испытательном сроке он меньше, видимо, при устройстве ни в отделе кадров, ни директор ОО, ни начальник отдела этого не знали, а узнали когда я уже уволилась с другой работы и пришла сюда!!! Ладно, я промолчала (и очень зря)... Короче, работаю уже больше полугода, оклад не изменился, хотя планы стоят как у всех (даже когда на испытательном была, при этом сотрудники моего отдела той же должности, с таким же планом как у меня получают положенный оклад). Считаю это позором для такой организации, так подло обманывать людей! smile:cry:
koti88 • сотрудник
17.02.2012 15:34
8 комментариев
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alex2100
17.02.2012 18:29
Старую работу сотрудница потеряла, назад не вернешься. С новой работы уволиться трудно, так как новую работу нужно искать и получается что увольняешься с испытательного срока и в никуда. Бунтовать и требовать выполнения договоренностей чревато - могут с испытательного уволить, да еще и трудовую могут испортить. Я бы свалил, если полгода прошло уже, ну или начал бы искать.
избанка24
17.02.2012 23:21
Позвоните ещё раз в кадры, только там адекватные люди, а эти мелкие начальники в ДО и УД врут, по головам карьеру делают, изворачиваются как могут, я это прошла, вопросы решались только в отделе кадров. Осталось неприятное воспоминание от этих "из грязи в князи".

Изменено: избанка24 - 17.02.2012 23:25
NikaSmith
19.02.2012 17:11
Бегите с этой работы! То ли ещё будет!!!! Только нервы себе вымотаете(((((
избанка24
19.02.2012 19:23
Да-а, бардак..."ни директор ДО, ни начальник отдела, этого не знали,". Вот такое в втб24 начальство, ничего не знает, не ведает, даже дипломы у большинства из них купленные (обратите внимание на их переписку, там ошибка на ошибке...), начальнички курам на смех.

Советую Вам хотя бы сейчас поднять этот вопрос о неразберихе с окладами.

Изменено: избанка24 - 19.02.2012 19:24
ilia
20.02.2012 11:36
Напрасно промолчали. Выясните всё сейчас. Подошли спросили открыто "почему з/п ниже чем обещано?". Если мнутся, отводят глаза, уходят от ответа, то. Обман вообще обычное дело. Идите дальше.
нЕкто
20.02.2012 17:44
Пересидите год (иначе у нового работодателя возникнут вопросы) и ищите новую работу. smile:)

Изменено: нЕкто - 20.02.2012 17:44
Lana05
25.02.2012 13:07
Да нужно искать новую работу, а перед увольнением заглянуть в трудовую инспекцию по поводу переработок, условий труда, учебных отпусков,которые согласно ТК должны предоставляться и целому ряду других вопросов.
Эдита
28.03.2012 14:26
Да,да,да . ВТБ24 не говорят на собеседовании об окладе на испытательном сроке. Называют з/п согласно штатному расписанию.

Изменено: Эдита - 07.10.2012 21:32
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