Интересно, сдвинется ли с места что-нибудь, если написать жалобу?..

Раньше я работала в БСЖВ, но перед слиянием с Росбанком уволилась. Обратилась недавно к Ольге (к сожалению, не знаю её фамилию), которая работает на ул. Новорязанская, 18, чтобы мне подготовили справку для биржи труда. Ольга пообещала, что справка делается 2-3 дня! Идет 3-я неделя!!! Вы считаете это нормальным? Когда будет готова справка?!