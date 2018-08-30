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|Об отношении к "бывшим"
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Интересно, сдвинется ли с места что-нибудь, если написать жалобу?..
Раньше я работала в БСЖВ, но перед слиянием с Росбанком уволилась. Обратилась недавно к Ольге (к сожалению, не знаю её фамилию), которая работает на ул. Новорязанская, 18, чтобы мне подготовили справку для биржи труда. Ольга пообещала, что справка делается 2-3 дня! Идет 3-я неделя!!! Вы считаете это нормальным? Когда будет готова справка?!
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ёська • бывший сотрудник
20.02.2012 14:41
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Администратор:
Изменено на "без оценки". Когда обращались в банк? Повторно подходили, звонили?
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|ёська
Автор отзыва
21.02.2012 11:40
|Первый раз обращалась ровно 3 недели назад, во вторник. Привезла образец справки, передала Ольге и оставила номер своего мобильного для связи. Ольга заверила, что как только справка будет готова (2-3 дня), она со мной свяжется. Через неделю я сама ей звонила, справка "где-то на подписи", звонила вчера - Ольгу найти не смогли, а вместо неё помочь и подсказать никто не может (
|ёська
Автор отзыва
22.02.2012 17:21
|наконец-то! все готово, справку забрала.
|Olya85
27.02.2012 21:49
|Ничего себе, я думала до нас справки долго "едут", потому что далеко, а их оказывается в ГО то получить не так легко
|Afronya
22.09.2012 21:22
|Не знаю, я сразу забрала справку, просто позвонила, на след день подъехала и забрала. Была уволена на тот момент пару недель как, вообще без проблем.
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