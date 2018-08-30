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|Зря потратила время
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Речь пойдет о Ставропольском филиале банка. Я работаю в банковской среде уже не первый год, в настоящее время в области кредитования МСБ. Откликнулась на вакансию Райффайзенбанка на должность специалиста по прямым продажам. Придя на собеседование, оказалось, что эта должность больше для студентов и начинающих свою карьеру, оформление по трудовому договору (в описании вакансии это не указывается), а про оплату труда за 20 минут разговора я так и не услышала, мало того на все вопросы по данной теме управляющий отлынивал (тайна за семью печатями) .
Большая просьба, скорее даже рекомендация:
1. Марине, которая ответила на мой отклик на данную вакансию: если вы видите, что у человека большой опыт работы в банке, и данная вакансия не соответствует желаемой, не беспокойте его, вам же платят за то, чтобы вы хоть немного головой думали;
2. Управляющему Филиалом: когда у вас спрашивают про оплату той или иной должности, не надо мяться, вы же не из своего кармана платите. И еще - готовьтесь к собеседованию (накатайте вопросы на листе), потому что вопросы типа: "И на сколько вы бы планировали у нас задержаться?" и т.п. считаю неуместными. Вы ведь когда устраиваетесь куда-то работать, наверняка, надеетесь, что вас оценят и вы здесь останетесь навсегда.
Большая просьба, не тратьте время достойных соискателей работы, предлагая им работу студентов - агентов. И наведите порядок в офисе, у вас сотрудники толпами выходят на перекур.
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Доброжелатель1 • несостоявшийся сотрудник
23.02.2012 10:30
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Если рекрутер уже по телефону вела себя странно, то уже было понятно, что ерунда.
Удачи в поиске.
Когда мне на собеседовании задают такой вопрос, я всегда отвечаю:"Ну как платить будете".
Хотя лично я считаю подобный вопрос неуместным и всегда у задющего его хочется спросить:"Ты что дурак?"
как в прошлом рекрутер, могу дать рекомендацию:
когда ищете работу, нужно составить список "жестких" требований к вакансии, т.е. тех, которые должны ОБЯЗАТЕЛЬНО присутствовать в новой работе. Этот список лучше делать не более, чем из 3-4 пунктов.
К примеру, принципиальным для меня является:
1) Дорога до работы не более часа (иначе, к примеру, не успеете ребенка из сада забрать);
2) Отсутствие "холодного" прозвона
3) ...
И когда звоните/вам звонят, то уточняйте именно эти жесткие параметры. Если они все в наличии - можно ехать на и-вью. Если хотя бы одного нет - "до свидания".
Причем в этот список пожеланияпо з/п лучше не включать, т.к. это чаще всего обсуждает по итогам и-вью.
Также нужно составить список "мягких" требований к вакансии, т.е. тех параметров, которые обсуждаемы и их наличие/отсутствие не влияет кардинальным образом на ваше решение идти/нет на новую работу.
"Мягкие" параметры и следует обсуждать лично с работодателем.
В Вашем рассказе нет НИЧЕГО, о чем бы вообще стоило писать отзыв : такие собеседования ежедневно проходят тысячи соискателей. Однако, на вакансию откликнулись Вы, так чего теперь обижаться ? Ну по крайней мере, "познакомились" с данным заведением, и то ладно.
Уважаемый hadzhar !
Поддержу Вас : требования к будущей работе должны быть ВПОЛНЕ КОНКРЕТНЫМИ и перечисленными в резюме по списку. Не лишним будет и перечисление НЕПРИЕМЛЕМОГО функционала, с началом : "не предлагать". И разумеется, уточнения по телефону тоже необходимы. А еще лучше, на собеседование ехать уже с распечатанным описанием вакансии и требованиями к кандидату.
И оно вам надо? Уже пора разбираться что означает та или иная вакансия.
опыт успешных прямых продаж и обслуживания клиентов от 0,5 года;
развитые навыки продаж и обслуживания клиентов;
отличные коммуникативные навыки, активность и клиентоориентированность;
опытный пользователь ПК.
Основные обязанности:
привлечение потенциальных клиентов;
активные продажи банковских продуктов физическим лицам;
консультирование клиентов и оформление документов
Условия:
уровень заработной платы определяется по результатам собеседования;
успешному кандидату мы готовы предоставить привлекательный социальный пакет и прекрасные возможности профессионального роста
В итоге на собеседовании я узнала, что работа по трудовому договору, рабочего места как такового не будет. Зато так и не узнала какую они оплату предлагают .
Даже дело не в этом, а в том, что сотрудник - ответственный за подбор вакансий приглашает всех без разбора и не отвечает на вопросы по телефону.
.. А как должно быть?