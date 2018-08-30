Речь пойдет о Ставропольском филиале банка. Я работаю в банковской среде уже не первый год, в настоящее время в области кредитования МСБ. Откликнулась на вакансию Райффайзенбанка на должность специалиста по прямым продажам. Придя на собеседование, оказалось, что эта должность больше для студентов и начинающих свою карьеру, оформление по трудовому договору (в описании вакансии это не указывается), а про оплату труда за 20 минут разговора я так и не услышала, мало того на все вопросы по данной теме управляющий отлынивал (тайна за семью печатями) .



Большая просьба, скорее даже рекомендация:

1. Марине, которая ответила на мой отклик на данную вакансию: если вы видите, что у человека большой опыт работы в банке, и данная вакансия не соответствует желаемой, не беспокойте его, вам же платят за то, чтобы вы хоть немного головой думали;

2. Управляющему Филиалом: когда у вас спрашивают про оплату той или иной должности, не надо мяться, вы же не из своего кармана платите. И еще - готовьтесь к собеседованию (накатайте вопросы на листе), потому что вопросы типа: "И на сколько вы бы планировали у нас задержаться?" и т.п. считаю неуместными. Вы ведь когда устраиваетесь куда-то работать, наверняка, надеетесь, что вас оценят и вы здесь останетесь навсегда.

Большая просьба, не тратьте время достойных соискателей работы, предлагая им работу студентов - агентов. И наведите порядок в офисе, у вас сотрудники толпами выходят на перекур.