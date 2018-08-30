Отдала этому банку 5 лет своей жизни. Не жалею. Было много разного, но, в основном, воспоминания хорошие... были... Постоянно общаюсь с бывшими коллегами и как мне их жалко!!! Что ни день, то новости: ушел один, другой, третий. Уходят лучшие сотрудники банка, остальных просто выживают. Мало того, что новое рук-во создаёт невыносимые условия работы, так еще и постоянно давит, хамит и грубит. Так называемый "г-н К-ий" задушил весь банк. Не понимаю, как можно было вообще такого человека брать на руководящую должность? Ведь он не уважает ни одного человека в этом банке. Не смотря на то, что он бывший военнослужащий, вести себя с подчиненными он, по-видимому, не научился, да ему это и не нужно. Мало того, что он делает "разнос" подчиненным в присутствии клиентов, так еще и использует ненормативную лексику при "разборе полетов". Нормальные, адекватные люди, даже если задумали привести свою команду, не будут опускаться до хамства, прямых оскорблений и унижения сотрудников и себя в их глазах. Говорить управляющему, который успешно вел ДО 5-7 лет, что он не умеет работать и сотрудники его не боятся - это просто бред! Подчиненные не должны бояться своего начальника, но г-н К-ий, видимо, об этом и не догадывается. Выжить всех управляющих, успешно работавших в ДО, любой ценой - вот цель! Только не понятно, как собираются работать те люди без образования, которых он привел с собой. Зато наглости им не занимать - уже с первых дней присутствия в ДО, не зная ни программ, ни обязанностей, не имея управленческих навыков - они начинают делать замечания опытным сотрудникам. Интересно, какие наставления им дал г-н К-ий раз они себя так ведут... так же, как он, как у себя дома... "хозяева"...



Филиал в СПб имел один из лучших рейтингов в нашем банке. Как уже писал бывший управляющий ДО "Каменноостровский проспект" - наш филиал был одним из лучших по показателям и получил "Золотой портфель". Да что перечислять, сами знаете... и письмо читали. Нам было чем гордиться. Теперь гордиться нечем, да и не кому! Какие могут быть рейтинги и планы. Из банка уходят постоянные клиенты.

Не давайте себя унижать, все взрослые люди, у всех есть достоинство.



Всем удачи! И каким бы ни стал теперь банк, всегда буду вспоминать с благодарностью бывших коллег.